РИА НовостиПутин раскритиковал субсидирование экспорта зерна при росте мировых ценПрезидент России Владимир Путин раскритиковал субсидирование экспорта зерна на фоне роста мировых цен.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоВести.RuLife.ruИзвестияТК ЗвездаВести.RuКомсомольская правдаРЕН ТВКомсомольская правдаРЕН ТВPiter.tvПятый каналВести.RuРЕН ТВДождьПятый каналМоя Москва.онлайнВести.RuРЕН ТВПодробнее о событииПутин не видит смысла в субсидировании экспорта зерна при росте мировых цен на негоТАСС16:24Путин раскритиковал идеи продавать зерно и нефть внутри России по мировым ценамLenta.ru17:28Путин раскритиковал субсидирование экспорта зернаМосковский Комсомолец16:51Путин раскритиковал субсидирование экспорта зерна при росте мировых ценРИА Новости16:27Путин раскритиковал субсидирование экспорта зерна при росте мировых ценРБК18:15Путин выступил против продажи зерна и нефти внутри РФ по мировым ценамПРАЙМ16:21Новости на «России 24». Путин рассказал о влиянии мирового рынка зерна и нефти на цены внутри страныВести.Ru17:14Показать ещёОценить92КомментироватьПоделиться