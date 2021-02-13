Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Путин раскритиковал субсидирование экспорта зерна при росте мировых цен

Президент России Владимир Путин раскритиковал субсидирование экспорта зерна на фоне роста мировых цен.В источнике
Подробнее о событии

Путин не видит смысла в субсидировании экспорта зерна при росте мировых цен на него

ТАСС16:24

Путин раскритиковал идеи продавать зерно и нефть внутри России по мировым ценам

Lenta.ru17:28

Путин раскритиковал субсидирование экспорта зерна

Московский Комсомолец16:51

Путин раскритиковал субсидирование экспорта зерна при росте мировых цен

РИА Новости16:27

Путин раскритиковал субсидирование экспорта зерна при росте мировых цен

РБК18:15

Путин выступил против продажи зерна и нефти внутри РФ по мировым ценам

ПРАЙМ16:21

Новости на «России 24». Путин рассказал о влиянии мирового рынка зерна и нефти на цены внутри страны

Вести.Ru17:14
Интересное

До 2025 года в модернизацию ульяновских поликлиник вложат 2,5 млрд рублей

В 2021 году в Ульяновске планируют завершить ремонт в детском поликлиническом отделении на проспекте Генерала Тюленева, 6, поликлиническом отделении № 2 ЦК МСЧ, в городских поликлиниках № 4 и № 5.
АиФ Ульяновсквчера в 03:17