РИА НовостиПутин раскритиковал субсидирование экспорта зерна при росте мировых ценПрезидент России Владимир Путин раскритиковал субсидирование экспорта зерна на фоне роста мировых цен.В источникеРИА НовостиМосковский КомсомолецПРАЙМLenta.ruВести.RuПодробнее о событииПутин раскритиковал идеи продавать зерно и нефть внутри России по мировым ценамLenta.ru17:28Путин раскритиковал субсидирование экспорта зерна при росте мировых ценРИА Новости16:27Путин жёстко раскритиковал субсидирование экспорта зерна при росте мировых ценLife.ru16:49Путин раскритиковал субсидирование экспорта зернаМосковский Комсомолец16:51Путин не видит смысла в субсидировании экспорта зерна при росте мировых цен на негоТАСС16:24Путин выступил против продажи зерна и нефти внутри РФ по мировым ценамПРАЙМ16:21Путин рассказал о влиянии мирового рынка зерна и нефти на цены внутри страныВести.Ru17:14Показать ещёОценить59КомментироватьПоделиться