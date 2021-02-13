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РИА Новости

Путин раскритиковал субсидирование экспорта зерна при росте мировых цен

Президент России Владимир Путин раскритиковал субсидирование экспорта зерна на фоне роста мировых цен.В источнике
РИА Новости
Московский Комсомолец
ПРАЙМ
Lenta.ru
Вести.Ru
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