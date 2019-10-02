Политика

Газета.RuГазета.RuПутин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов

Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме. Об этом сообщает РИА "Новости".
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