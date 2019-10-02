Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме. Об этом сообщает РИА "Новости".

Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов

Политика В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Политика Трамп пообещал «поладить» с Россией Президент США Дональд Трамп заявил, что США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".

Авто У Kia Cerato появились оспортивленные версии GT Исполнения GT Line и GT Line+ доступно для седанов с мотором 2.0 (150 л.с.) в сочетании с «автоматом», автомобили, помимо шильдиков с названием версии, можно отличить по решётке радиатора, глянцево-чёрным накладкам на порогах и зеркалах, спойлеру на крышке багажника и заднему диффузору с красными вставками.

Финансы На Украине после затяжного пике подорожал доллар Национальный банк Украины на сегодня, 1 октября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 24,2 грн, к евро — на уровне 26,35 грн. Таким образом, впервые за последние дни доллар подорожал после длительного падения, но все равно находится на минимуме с января 2016 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Здоровье Диетолог назвала самое вредное мясо Как рассказала диетолог и врач-физиотерапевт Марина Ваулина "Вечерней Москве", не следует злоупотреблять деликатесами, пережаривать мясо при приготовлении, использовать большое количество специй, жира и соли.

Футбол «Ливерпуль» избежал исключения из Кубка лиги Ливерпулю грозило исключение из Кубка лиги, однако нашел смягчающее обстоятельство клуб подал соответствующую заявку перед началом сезона, которую не успели удовлетворить по бюрократическим причинам.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Общество Актеры записали видеообращение в поддержку фигурантов «дела 27 июля» Актеры Юрий Борисов, Александр Горчилин, Павел Деревянко, Григорий Добрыгин, Александр Ильин, Никита Кукушкин, Данила Поперечный, Александр Паль, Артур Смольянинов, Евгений Цыганов и Александр Яценко записали ролик в поддержку фигурантов дела 27 июля .

Происшествия В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.