Политика
Газета.RuПутин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Космос
Зонд Juno смог уклониться от тени Юпитера. В противном случае миссия бы закончилась — аппарат работает на солнечных батареях
Juno работает на солнечных батареях, поэтому миссии пришлось уклониться от тени Юпитера, иначе аккумулятор бы не получил достаточное количество тепла и света.
Хайтек 08:32
Транспорт
Три новые станции метро Петербурга откроют до конца недели
Три новые станции "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" Фрунзенского радиуса метрополитена Санкт-Петербурга планируется открыть для пассажиров до 4 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе городского метрополитена.
ТАСС вчера в 09:06
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru 03:00
Происшествия
В Дагестане страдавший от зубной боли пациент убил стоматолога
В дагестанском Дербенте страдающий от зубной боли пациент убил стоматолога, который не смог принять его рано утром, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД в Instagram в среду, 2 октября.
Известия 14:03
Экономика
Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков
Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.
Ведомости 13:14
Происшествия
Грузовой автомобиль сбил крокодила в Подмосковье
Крокодил погиб в результате наезда на него грузового автомобиля в Московской области.
REGNUM 16:18
Происшествия
Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
Власти, полиция и педагоги выясняют обстоятельства инцидента в одной из школ Владимира, где восьмиклассник пришел в школу с топором, сообщил РИА Новости региональный уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев.
РИА Новости 16:00
Политика
Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии
Более половины жителей Восточной Германии остались недовольны своим положением в современном немецком обществе.
Lenta.ru 08:31
Здоровье
Названы пять причин раннего старения организма
Эксперты выделяют несколько основных причин. В первую очередь на преждевременное старение влияет стресс.
Волгоградская правда вчера в 01:43
Культура
Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.
РБК 18:31
Политика
Сенаторы США требуют ввести санкции за преследование оппозиции в РФ
Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.
CPV.ru 03:36
Происшествия
Суд арестовал напавшего на сотрудника СК в Москве
RT на русском 09:09
Футбол
Сергей Семак: «У Смольникова проблема с ребром. Надеюсь, не сломал»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог встречи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1). — Рады победе.
Спорт-Экспресс 17:57
Культура
Доминго уходит с поста руководителя оперы Лос-Анджелеса из-за скандала
Скандал с домогательствами стал причиной ухода испанского тенора Пласидо Доминго с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса.
Известия 16:41
Авто
Volkswagen сделает Skoda конкурентом для бюджетных Hyundai и Kia
Тарантас Ньюс 30 сентября в 14:03
Политика
Стало известно о срыве «больших планов» по взаимодействию США и России
Уходящий в отставку посол США в России Джон Хантсман рассказал в интервью газете «Коммерсантъ», что у государств были большие планы по развитию двусторонних отношений, однако они сорвались из-за инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Lenta.ru 17:55
Политика
США могут ввести пошлины на вино и сыр из ЕС
Госсекретарь Майк Помпео рассказал, что власти США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:06
Армия и оружие
СМИ показали доказательства работы «отряда Кадырова» в Норвегии
Газета добавляет, что в 2018 году глава Чечни Рамзан Кадыров также рассказывал об учениях в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа, но не упоминал поездки в Норвегию.
РБК 11:44
Происшествия
Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами
Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Вести.Ru 08:21
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на таблоид за публикацию личного письма жены
Принц обращает также внимание на то, что письмо отредактировано и сокращено таким образом, чтобы создать нужное таблоиду впечатление о его авторе.
РИА Новости вчера в 15:43
Космос
В США назвали «изменившие историю» провальные пуски России
Изменившим историю Popular Mechanics назвало пуск 5 декабря 2010 года с Байконура «Протон-М» с РБ ДМ-03 с тремя космическими аппаратами (КА) «Глонасс-М», в ходе которого из-за превышения на 1 582 килограмма заправленного в бак окислителя разгонного блока жидкого кислорода третья ступени ракеты вместе с РБ и КА утонула.
Lenta.ru 17:12
Наука
Определена сила укуса тираннозавра
Ученые заявили, что у тираннозавра рекса был самый мощный укус из всех наземных животных планеты, как вымерших, так и ныне живущих.
МедиаПоток 30 сентября в 13:01
Недвижимость
В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента
Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru 09:34
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва вчера в 11:54
Гаджеты
Huawei Mate 30 лишили возможности установить сервисы Google
Смартфоны линейки Huawei Mate 30, вышедшие без поддержки сервисов и приложений Google, лишились возможности установить продукты американской компании.
News.ru 06:41
Происшествия
Пограничники при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
«Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю 1 и 2 октября в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море пресечена браконьерская деятельность 64 граждан КНДР на четырёх рыболовных шхунах», — приводит РИА Новости сообщение пограничников.
RT на русском 04:24
Экономика
Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.
РБК вчера в 14:47