Армия и оружие
Национальная служба новостейПутин раскрыл долю современных вооружений в ядерной триаде РФ
В Вашингтоне признали ядерное преимущество России В частности, доля современного оружия в ядерной триаде достигла 82%, приводит RT слова главы государства.
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Политика
Лукашенко оценил последствия возможного вступления Украины в НАТО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «Эхо Москвы» заявил о негативных последствиях возможного вступления Украины в НАТО.
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Происшествия
В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника
У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова прошел обыск.
Общество
Российский метеоспутник «Метеор-М» столкнулся с микрометеоритом
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Армия и оружие
Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация.
Общество
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Общество
Срок передачи ледокола «Виктор Черномырдин» снова перенесли
Авто
Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов
Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Футбол
«Спартак» отдал Педро Рошу в аренду «Фламенго»
Авто
Назван самый популярный в России китайский автомобиль
Самой продаваемой китайской машиной из представленных на российском рынке за 2019 год остается компактный кроссовер Geely Atlas.
Космос
Под Красноярском разрабатывают ракету легкого класса «Сибирь»
Под Красноярском разработчики сделали ещё один шаг к тому, чтобы отправить в космос новейшую ракету лёгкого класса "Сибирь", передает ОТР.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева удалила импланты из груди
Лере Кудрявцевой в экстренном порядке удалили грудные импланты. Причиной такой срочности стал протекающий имплант.
Гаджеты
Intel рассказала о своих главных достижениях в 2019 году
Боб Свон (Bob Swan) сразу озвучил для акционеров и сотрудников главные приоритеты в виде ускорения роста, улучшения рабочих показателей и эффективного использования капитала для получения более высокой прибыли.
Общество
В Москве госпитализировали Галину Волчек
Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.
Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Политика
Киев вычеркнул из списка на обмен сторонников ДНР — Морозова
«Не обращая внимания на коммюнике, подписанное по итогам саммита «нормандской четвёрки», где была чётко обозначена формула обмена «всех установленных на всех установленных», украинская сторона в одностороннем порядке изменила списки и вычеркнула удерживаемых сторонников республики из обменного процесса», — рассказала Морозова.
Политика
На Украине начали считать миллиарды за транзит российского газа
Депутат Рады Андрей Герус заявил, что Украина только за один год может получить от транзита газа из России порядка 2 млрд долларов, а за пять лет - 15 млрд.
Кино
Джеки Чан едва не умер на съемках нового фильма
Актер Джеки Чан едва не утонул во время съемок фильма «Авангард». Об этом он рассказал в воскресенье, 22 декабря.
Экономика
В ПФР рассказали, как и насколько повысят пенсии с 1 января 2020 года
В Пенсионном фонде РФ рассказали, как и для кого вырастут пенсии с 1 января 2020 года.
Политика
ЕС осудил смертный приговор убийцам журналиста Хашогги
Евросоюз осудил смертный приговор, вынесенный в отношении пятерых человек, признанных виновными в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.
Футбол
РФС запросил в УЕФА дополнительные билеты на ЕВРО для активных фанатов
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что РФС пытается получить от УЕФА дополнительные билеты на матчи финальной части чемпионата Европы 2020 года для активных болельщиков сборной России.
Политика
В Кремле назвали делом редакции увольнение журналистки с Ямала
Ситуация с увольнением корреспондента ОГТРК «Ямал-Регион» Алисы Яровской — дело самой редакции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Кино
Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице
Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Общество
Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток
Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
Здоровье