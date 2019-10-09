Политика

РБКРБКПутин раскрыл новым губернаторам секрет успеха в работе

Президент России Владимир Путин на совещании с новыми губернаторами призвал их чутко относиться к людям.
Читать в источнике
Комментировать27
Владимир Путин
Я хочу поздравить вас с избранием на высокие должности... Я хотел пожелать вам, чтобы вы не снижали темп своей работы и весь период предстоящий на этой высокой должности работали также, с такой же отдачей, как и в период предвыборной кампании.
— Владимир ПутинRambler News Service 11:47

Подробнее о событии

Путин раскрыл новым губернаторам секрет успеха в работе

РБК13:39

Путин призвал избранных губернаторов чутко относиться к народу

Известия12:50

Путин объяснил новым губернаторам способ достичь успеха

Lenta.ru12:08

Путин пожелал избранным губернаторам работать весь срок «напряженно»

РИА Новости11:56

Путин раскрыл секрет успешного губернаторства

Газета.Ru11:49

Путин назвал главное в работе губернатора

Rambler News Service11:47

Губернатор Ставрополья: слова президента мотивируют на работу

Московский Комсомолец13:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
Политика

В Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США

В Минюсте прокомментировали включение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов и сообщили, что организация получала финансирование из Испании и США.
РИА Новости 09:55
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова, посвященное якобы дню рождения Владимира Путина.
Вести.Ru 11:53
Политика

Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах

Выборы в Петербурге Памфилова сочла «беспрецедентными по цинизму и нарушениям» (цитата по «РИА Новости»).
РБК 14:11
Происшествия

Стрельба в немецком Галле попала на видео

Камера наблюдения зафиксировала момент нападения вооруженного штурмовой винтовкой мужчины на посетителей кафе в немецком Галле.
Вести.Ru 08:37
Кино

Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости 07 октября в 04:13
Армия и оружие

Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru вчера в 01:59
Энергетика

Шведский суд закроет спор между «Газпромом» и «Нафтогазом»

Сегодня 9 октября Шведский суд начинает рассмотрение апелляции, направленной «Газпромом», который хочет оспорить решение Стокгольмского суда по делу с украинским «Нафтогазом».
Gazeta.SPb 06:50
Армия и оружие

Путин призвал Эрдогана взвесить последствия военной операции в Сирии

Президент России Владимир Путин призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести своей военной операцией в Сирии ущерб общим усилиям по урегулированию кризиса.
Известия 09:22
Футбол

Шюррле высмеял московские пробки

Форвард «Спартака» Андре Шюррле раскритиковал автомобильные пробки в Москве. Только в Москве четыре километра за два часа.
Soccer.ru 13:36
Происшествия

Автобус в Москве врезался в дом и повредил газопровод

По данным экстренных служб, в районе дома 35 по Перовскому проезду рейсовый автобус въехал в жилой дом, повредив газовую магистраль.
Вести.Ru 13:55
Армия и оружие

Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru 11:59
Космос

США побьют рекорд РФ по числу выходов в открытый космос за полет

Американский астронавт Эндрю Морган выполнит девять выходов в открытый космос за один полет.
Известия 00:01
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Происшествия

В Луганской области радикалы подрались с полицией

Pravda.Ru 11:10
Политика

Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.
REGNUM вчера в 17:10
Политика

Путин уволил своего советника Глазьева

Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru 11:03
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Политика

В ОБСЕ напомнили, что Крым уже принадлежал России

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Life.ru 07 октября в 23:01
Гаджеты

Теперь в Windows 10 можно звонить по телефону

Приложение Your Phone позволяет звонить или отвечать на вызовы с ПК, причём на любом Android-смартфоне, а не только на устройствах Samsung.
3DNews 10:12
Культура

В столице завершен Comic Con Russia 2019

Завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, который проходил с 3 по 6 октября в "Крокус Экспо".
Molnet.ru 07 октября в 04:25
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк продолжает лечение в новой клинике

Актриса Анастасия Заворотнюк продолжает лечение, но теперь в реабилитационной клинике.
Народные новости 02:54
Шоу-бизнес

44-летняя Натали Имбрулья родила первенца

Напомним, еще в 2015 году Натали разоткровенничалась в одном из интервью и заявила, что еще надеется встретить человека, от которого сможет родить ребенка.
Woman.ru 02:19
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Авто

Найден склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового айфона

В Японии нашли малоизвестный склад, где можно купить Nissan Skyline в идеальном состоянии и оригинальные запчасти к нему за очень низкую цену.
Motor 10:23
Общество

Губернатор Иркутской области предложил увеличить свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, заработавший в 2018 году более 5,5 млн рублей, внес в заксобрание законопроект об увеличении своего должностного оклада на 44%.
ТАСС 11:48
Гаджеты

Создатель Android показал смартфон в виде пульта для телевизора

Телеканал 360° 04:22
Политика

Украинский депутат заявил о получении Байденом $900 тыс. за лоббизм

Бывший вице-президент США Джо Байден получил от украинской компании Burisma Holdings $900 тыс. за лоббистскую деятельность, заявил украинский депутат Андрей Дергач, передает «Интерфакс-Украина».
РБК 05:38
Происшествия

В Саратове полиция разыскивает пропавшую девятилетнюю девочку

Полиция в Саратове разыскивает девятилетнюю девочку, которая утром в среду ушла в школу и пропала, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
РИА Новости 12:04
Технологии

Роскомнадзор назвал сроки полной блокировки Telegram в России

В сентябре стало известно, что ведущие операторы связи России проверят оборудование, которое позволит блокировать мессенджер Telegram и другие запрещённые в стране интернет-ресурсы.
Профиль 07:33
Кино

Данила Козловский появился в трейлере шестого сезона «Викингов»

Газета Metro вчера в 09:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное