Путин раскрыл причину беспомощности Трампа. По словам российского лидера, наладить диалог с нашей страной президенту США не позволяет внутриполитическая ситуация в Америке.

Путин раскрыл причину беспомощности Трампа в отношениях с Россией

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