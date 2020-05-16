Политика
Газета.RuПутин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
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Путин: Россия обладает современными видами вооружения, которых пока нет ни у одной страны мира
Комсомольская правда05:39
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 07:29, Ашберн
Общество
В мэрии Москвы не ждут ослабления режима самоизоляции раньше 22 мая
Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что преждевременно говорить про ослабление режима самоизоляции в Москве раньше 21-22 мая.
Газета.Ru 06:01
Общество
Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле
Министерство транспорта России надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле 2020 года года, а внутренние перевозки могут начнут постепенно восстанавливаться уже в середине июня.
ТАСС 06:56
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 07:13
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
Общество
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»
OAnews вчера в 14:00
Здоровье
13 новых случаев коронавируса выявлено в Крыму
В Республике Крым за истекшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев COVID-19.
Вести Крым 05:28
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов развелся с Аленой Гавриловой
Эмин Агаларов развелся со своей супругой Аленой Гавриловой, с которой у них общий ребенок — дочь Афина.
Super.ru 13 мая в 11:40
Общество
Скворцова заявила о достижении плато в ситуации с коронавирусом в РФ
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова отмечает, что заболеваемость коронавирусом в РФ снижается.
Интерфакс вчера в 08:45
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
Здоровье
38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае
По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com вчера в 03:21
Шоу-бизнес
Гвинет Пэлтроу поделилась фото 16-летней красавицы-дочери
Поклонники отметили сходство Эппл Мартин со звездной мамой.
Wday.ru 01:30
Общество
Лукашенко вновь возмутила цена российского газа для Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром Сергеем Румасом обратил внимание на цену поставляемого в страну российского природного газа.
Свободная Пресса 14 мая в 06:59
Политика
Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском вчера в 18:32
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
Энергетика
Премьер Армении рассказал о проблеме формирования рынка газа в ЕАЭС
Существенная проблема в Евразийском экономическом союзе связана с формированием единого рынка газа, заявил в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян.
РИА Новости 06:22
Армия и оружие
Первый самолёт с российскими военными вернулся из Сербии
«Первый самолёт военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия, прибыл на аэродром Чкаловский», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны.
RT на русском 06:21
Общество
Самолёт, которым предположительно пользуется Игорь Шувалов, сегодня утром улетел в Австрию
Самолёт, которым предположительно пользуется глава ВЭБ и бывшей вице-премьер Игорь Шувалов, сегодня утром улетел в Австрию.
Эхо Москвы 03:34
Спорт
Врач ПБК ЦСКА Абжелилов скончался от коронавируса
RT на русском 07:02
Шоу-бизнес
Профессор Чумаков: У Анастасии Заворотнюк началась ремиссия
Чумаков заявил, что у Заворотнюк наметилась ремиссия. По словам профессора, супруг Анастасии намерен ждать дальнейших улучшений.
Суть событий 02:42
Здоровье
В Бразилии зафиксирован рекордный суточный прирост смертей от COVID-19
В Бразилии зарегистрирован рекордный суточный прирост летальных исходов из-за коронавируса, за прошедший день в стране скончался 881 человек, общее количество инфицированных составляет 177 тысяч.
Аргументы и Факты 13 мая в 07:18
Наука
Сон готовит мозг к неожиданным ситуациям
Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Университета Миссури пишут в Science Advances, что у сна есть ещё одна важная когнитивная функция: он помогает мозгу приспособиться к неожиданной жизненной ситуации.
Наука и жизнь 13 мая в 00:05
Общество
Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки
Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске.
REGNUM 02:14
Общество
Волгоградским пенсионерам бесплатно раздают маски и перчатки
Вечерний Волгоград вчера в 09:40
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
В Севастополе могут отменить режим самоизоляции
Режим самоизоляции для населения в Севастополе с 18 мая будет, скорее всего, отменен, за исключением людей старше 65 лет, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
РИА Новости вчера в 12:12
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru 14 мая в 16:24
Игры
Немезиса в ремейке Resident Evil 3 изменили для связи с Resident Evil 4
По словам разработчиков, изменения в умениях Немезиса реализовали для выстраивания более чёткой связи с Лас-Плагас в Resident Evil 4. Вдобавок разработчики хотели, чтобы Немезис и Мистер Икс в ремейках больше отличались друг от друга — Немезиса хотели сделать куда более серьёзным противником.
Игромания.ру вчера в 10:35