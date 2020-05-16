Политика

Газета.RuГазета.RuПутин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
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Путин оценил роль фундаментальной науки в создании оружия

РБК07:21

Путин оценил роль фундаментальной науки в России

РИА Новости05:58

Путин: У России есть оружие, которого нет ни в одной стране мира. «Это факт абсолютно очевидный»

Царьград06:09

Путин сообщил, что российские оружейники сделали невозможное

Вести.Ru06:06

Путин рассказал о роли науки в создании уникальных вооружений

Российская газета06:44

Путин рассказал об уникальности высокотехнологичного вооружения РФ

Московский Комсомолец05:53

Путин: Россия обладает современными видами вооружения, которых пока нет ни у одной страны мира

Комсомольская правда05:39
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Общество

В мэрии Москвы не ждут ослабления режима самоизоляции раньше 22 мая

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что преждевременно говорить про ослабление режима самоизоляции в Москве раньше 21-22 мая.
Газета.Ru 06:01
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Общество

Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле

Министерство транспорта России надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле 2020 года года, а внутренние перевозки могут начнут постепенно восстанавливаться уже в середине июня.
ТАСС 06:56
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Российская газета 07:13
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Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
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Общество

МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
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Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»

OAnews вчера в 14:00
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Здоровье

13 новых случаев коронавируса выявлено в Крыму

В Республике Крым за истекшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев COVID-19.
Вести Крым 05:28
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов развелся с Аленой Гавриловой

Эмин Агаларов развелся со своей супругой Аленой Гавриловой, с которой у них общий ребенок — дочь Афина.
Super.ru 13 мая в 11:40
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Общество

Скворцова заявила о достижении плато в ситуации с коронавирусом в РФ

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова отмечает, что заболеваемость коронавирусом в РФ снижается.
Интерфакс вчера в 08:45
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Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
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Здоровье

38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае

По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com вчера в 03:21
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Шоу-бизнес

Гвинет Пэлтроу поделилась фото 16-летней красавицы-дочери

Поклонники отметили сходство Эппл Мартин со звездной мамой.
Wday.ru 01:30
Общество

Лукашенко вновь возмутила цена российского газа для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром Сергеем Румасом обратил внимание на цену поставляемого в страну российского природного газа.
Свободная Пресса 14 мая в 06:59
2,8K
Политика

Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
RT на русском вчера в 18:32
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Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
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Энергетика

Премьер Армении рассказал о проблеме формирования рынка газа в ЕАЭС

Существенная проблема в Евразийском экономическом союзе связана с формированием единого рынка газа, заявил в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян.
РИА Новости 06:22
Армия и оружие

Первый самолёт с российскими военными вернулся из Сербии

«Первый самолёт военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия, прибыл на аэродром Чкаловский», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны.
RT на русском 06:21
10
Общество

Самолёт, которым предположительно пользуется Игорь Шувалов, сегодня утром улетел в Австрию

Самолёт, которым предположительно пользуется глава ВЭБ и бывшей вице-премьер Игорь Шувалов, сегодня утром улетел в Австрию.
Эхо Москвы 03:34
Спорт

Врач ПБК ЦСКА Абжелилов скончался от коронавируса

RT на русском 07:02
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Шоу-бизнес

Профессор Чумаков: У Анастасии Заворотнюк началась ремиссия

Чумаков заявил, что у Заворотнюк наметилась ремиссия. По словам профессора, супруг Анастасии намерен ждать дальнейших улучшений.
Суть событий 02:42
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Здоровье

В Бразилии зафиксирован рекордный суточный прирост смертей от COVID-19

В Бразилии зарегистрирован рекордный суточный прирост летальных исходов из-за коронавируса, за прошедший день в стране скончался 881 человек, общее количество инфицированных составляет 177 тысяч.
Аргументы и Факты 13 мая в 07:18
Общество

Предприниматель Евгений Чичваркин переболел коронавирусом

Ведомости 05:49
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Наука

Сон готовит мозг к неожиданным ситуациям

Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Университета Миссури пишут в Science Advances, что у сна есть ещё одна важная когнитивная функция: он помогает мозгу приспособиться к неожиданной жизненной ситуации.
Наука и жизнь 13 мая в 00:05
Общество

Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки

Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске.
REGNUM 02:14
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Общество

Волгоградским пенсионерам бесплатно раздают маски и перчатки

Вечерний Волгоград вчера в 09:40
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Общество

В Севастополе могут отменить режим самоизоляции

Режим самоизоляции для населения в Севастополе с 18 мая будет, скорее всего, отменен, за исключением людей старше 65 лет, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
РИА Новости вчера в 12:12
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Фигурное катание

Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru 14 мая в 16:24
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Игры

Немезиса в ремейке Resident Evil 3 изменили для связи с Resident Evil 4

По словам разработчиков, изменения в умениях Немезиса реализовали для выстраивания более чёткой связи с Лас-Плагас в Resident Evil 4. Вдобавок разработчики хотели, чтобы Немезис и Мистер Икс в ремейках больше отличались друг от друга — Немезиса хотели сделать куда более серьёзным противником.
Игромания.ру вчера в 10:35
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