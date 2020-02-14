Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

Политика Песков опроверг сообщения о встрече Патрушева и Зеленского в Омане Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем сообщения о поездке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Оман и встрече там с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

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Общество Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.