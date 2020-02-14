Политика
RT на русскомПутин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика
Песков опроверг сообщения о встрече Патрушева и Зеленского в Омане
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем сообщения о поездке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Оман и встрече там с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.
Происшествия
У генерала ФСБ нашелся только Lexus
ГВСУ СКР, в свою очередь, приняло меры для погашения ущерба по скандальному делу, однако смогло разыскать и арестовать только внедорожник Lexus, принадлежащий генералу.
Происшествия
В Москве раскопали братскую могилу из 90-х
В Москве раскопали братскую могилу погибших в 90-х. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Армия и оружие
Турция заявила о нейтрализации 63 сирийских военных в Идлибе
Турецкое Минобороны заявило о нейтрализации в Идлибе 63 сирийских солдат.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Экономика
Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Происшествия
ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей
ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
Космос
Проект по исследованию Солнца обойдется в 20 млрд рублей
Последний российский спутник, целью которого было исследование Солнца, перестал работать десять лет назад.
Общество
Ананьев назвал политическую систему России «шоу одного человека»
Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев в интервью газете The Guardian назвал политическую систему России «шоу одного человека».
Происшествия
Трое мужчин изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь
Над женщиной до потери сознания надругались сразу трое мужчин. Днем 13 февраля в одну из больниц Москвы доставили 32-летнюю женщину.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Происшествия
Количество жертв ДТП в Тамбовской области возросло до шести человек
Изначально сообщалось о пяти погибших, однако впоследствии в местных СМИ появились сведения об обнаружении тела шестой жертвы ДТП.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Общество
Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
Киберспорт
Half-Life: Alyx выйдет 23 марта
Политика
Турчинов обвинил США в обмане Украины
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов обвинил Соединённые Штаты в обмане Киева в 2014 году.
Футбол
«Зенит» вошел в список финансово стабильных клубов мира
Петербургский «Зенит» попал в тридцатку самых стабильных клубов мира в плане финансовой составляющей.
Космос
Опубликованы полные данные о составе и происхождении астероида Аррокот
Политика
Российские пранкеры разыграли Сандерса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли претендент на позицию кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерса, поговорив с ним от имени Греты Тунберг и ее отца.
Общество
В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова
Культура
Билли Айлиш выпустила заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде
Билли Айлиш представила песню «No Time To Die», которая станет заглавной композицией в новом фильме о Джеймсе Бонде.
Интернет
Из Google Play удалили 98% приложений с доступом к звонкам и месседжам
Как известно, в минувшем году были обновлены системы анализа кода приложений. Для анализа задействовано машинное обучение.
Политика
Нидерланды отказались судить подозреваемых по делу MH17 в России
В Нидерландах отказали России в просьбе судить россиян, проходящих по делу МН17, на их родине, сообщает Reuters.
Политика
Кадыров поддержал борьбу Путина с «бездуховными явлениями»
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей забрала их мать
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Кино
Федор Добронравов опроверг свой конфликт с Анатолием Васильевым
Актер Федор Добронравов, известный по главной роли в телесериале «Сваты», не подтвердил информацию о своей ссоре с коллегой по проекту Анатолией Васильевым.
Футбол
Милан — Ювентус 1:1
В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Милан» и «Ювентус» сыграли вничью.