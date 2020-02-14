Политика

RT на русскомRT на русскомПутин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Голосование по Конституции профинансируют по образцу президентских выборов-2018

Интерфакс04:20

Путин поручил ЦИК провести всероссийское голосование по поправкам в Конституцию

Известия04:06

Путин распорядился начать подготовку к голосованию по Конституции

Московский Комсомолец04:14

Путин назначил ответственных за голосование по поправкам к Конституции

Lenta.ru04:13

Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

RT на русском04:16

ЦИК займется подготовкой всероссийского голосования по поправкам в Конституцию

ТАСС04:04

Определен объем средств на голосование по поправкам в Конституцию

РИА Новости04:13
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Политика

Песков опроверг сообщения о встрече Патрушева и Зеленского в Омане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем сообщения о поездке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Оман и встрече там с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.
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В Москве раскопали братскую могилу из 90-х

В Москве раскопали братскую могилу погибших в 90-х. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 03:58
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Турция заявила о нейтрализации 63 сирийских военных в Идлибе

Турецкое Минобороны заявило о нейтрализации в Идлибе 63 сирийских солдат.
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Происшествия

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
RT на русском 01:29
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Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
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ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
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Космос

Проект по исследованию Солнца обойдется в 20 млрд рублей

Последний российский спутник, целью которого было исследование Солнца, перестал работать десять лет назад.
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Общество

Ананьев назвал политическую систему России «шоу одного человека»

Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев в интервью газете The Guardian назвал политическую систему России «шоу одного человека».
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Происшествия

Трое мужчин изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь

Над женщиной до потери сознания надругались сразу трое мужчин. Днем 13 февраля в одну из больниц Москвы доставили 32-летнюю женщину.
Мосмонитор 02:05
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Происшествия

Количество жертв ДТП в Тамбовской области возросло до шести человек

Изначально сообщалось о пяти погибших, однако впоследствии в местных СМИ появились сведения об обнаружении тела шестой жертвы ДТП.
Вести.Ru 03:29
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск

В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Коммерсантъ вчера в 18:29
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Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии

Известия вчера в 07:38
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Half-Life: Alyx выйдет 23 марта

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Политика

Турчинов обвинил США в обмане Украины

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов обвинил Соединённые Штаты в обмане Киева в 2014 году.
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«Зенит» вошел в список финансово стабильных клубов мира

Петербургский «Зенит» попал в тридцатку самых стабильных клубов мира в плане финансовой составляющей.
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Опубликованы полные данные о составе и происхождении астероида Аррокот

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Российские пранкеры разыграли Сандерса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли претендент на позицию кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерса, поговорив с ним от имени Греты Тунберг и ее отца.
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В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

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Билли Айлиш выпустила заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Билли Айлиш представила песню «No Time To Die», которая станет заглавной композицией в новом фильме о Джеймсе Бонде.
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Интернет

Из Google Play удалили 98% приложений с доступом к звонкам и месседжам

Как известно, в минувшем году были обновлены системы анализа кода приложений. Для анализа задействовано машинное обучение.
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Нидерланды отказались судить подозреваемых по делу MH17 в России

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В анализах арестованного боксера Кушиташвили обнаружили кокаин

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Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
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Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
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Федор Добронравов опроверг свой конфликт с Анатолием Васильевым

Актер Федор Добронравов, известный по главной роли в телесериале «Сваты», не подтвердил информацию о своей ссоре с коллегой по проекту Анатолией Васильевым.
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Милан — Ювентус 1:1

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Милан» и «Ювентус» сыграли вничью.
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