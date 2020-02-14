Политика
RT на русскомПутин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Игры
«МегаФон» запустил сервис облачных видеоигр
Ранее сообщалось, что «МегаФон» запустил портал «МегаФон игры», первым партнером компании стал американский производитель и издатель видеоигр Blizzard Entertainment.
Политика
Лукашенко: Россия намекает на объединение с Белоруссией
После переговоров Путина и Лукашенко в Сочи 7 февраля замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак сообщил, что Россия не сможет предоставить Белоруссии скидки на нефть, поскольку для этого в России пришлось бы ввести государственное регулирование нефтяного рынка.
Здоровье
В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, какие слова произнес госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Биатлон
Юрлова-Перхт рассказала о причинах неудачной стрельбы в спринте
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала выступление в спринте, прошедшего в рамках чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антресельве (Италия).
Политика
Политолог дал оценку идее запрета отчуждения территорий в Конституции
В ходе встречи актер и режиссер Владимир Машков предложил закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России.
Армия и оружие
В Госдуме пообещали Украине потерю тысяч солдат в случае попытки блицкрига в Донбассе
Столтенберг напомнил, что инструкторы альянса подготовили уже тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Происшествия
В КЧР прокурор задержана за взятку работнику ФСБ
В Карачаево-Черкесии прокурор Урупского района Елена Тверитнева задержана по подозрению в даче взятки офицеру ФСБ.
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале
Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
Футбол
«Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Политика
Путин высказался об индексации пенсий в России
Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внесение пункта об обязательной индексации пенсий в основной закон страны — чтобы у политиков не было возможности этого не делать.
Политика
Губернатор Калужской области ушел в отставку
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло данные Турции о потерях в Идлибе
Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР опроверг информацию Турции о потерях сирийской армии в Идлибе.
Экономика
Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
Хоккей
Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Происшествия
На серой ветке московского метро мужчина упал на рельсы
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро было приостановлено на северном участке из-за пассажира на пути, сообщается сообщается в Twitter столичного метрополитена.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Культура
Филипп Киркоров представил новый клип
Футбол
«Ростов» отдал хавбека Салетроса в аренду в «Сарпсборг-08»
Полузащитник Антон Салетрос перешел из «Ростова» в «Сарпсборг-08» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.
Политика
Путину доверяют 71,3% россиян, выяснил ВЦИОМ
Исследование проводилось в период с 3 по 9 февраля. При этом доверяют Путину 71,3% участников опроса.
Политика
Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»
"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.
Здоровье
ВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом
При неблагоприятном развитии ситуации заразиться коронавирусом COVID-19 могут до двух третей населения земного шара.
Общество
Температура воздуха в Антарктиде превысила 20 градусов
По данным Всемирной метеорологической организации, средняя температура в Антарктике поднялась почти на 3 градуса Цельсия за последние 50 лет.
Общество
Владимир Путин помиловал трех граждан России
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании трех граждан России.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.