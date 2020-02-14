Политика

RT на русскомRT на русскомПутин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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В Кремле подготовили тезисы для агитации за изменение Конституции

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Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

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Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

РИА Новости07:50

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Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале

Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
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Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
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Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»

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Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро было приостановлено на северном участке из-за пассажира на пути, сообщается сообщается в Twitter столичного метрополитена.
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ВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом

При неблагоприятном развитии ситуации заразиться коронавирусом COVID-19 могут до двух третей населения земного шара.
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Температура воздуха в Антарктиде превысила 20 градусов

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