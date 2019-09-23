Политика
ИзвестияПутин распорядился профинансировать модернизацию армии Абхазии
Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 23 сентября.
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Футбол
Президент «Урала»: «Вчера прочитал, что «Спартак» заберет Парфенова. Как они могут его забрать?»
С «Уралом» никаких контактов не было, а слухи мы не комментируем. Вчера прочитал, что «Спартак» заберет Парфенова.
Sport24.ru 05:05
Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru 20 сентября в 03:55
Шоу-бизнес
Пациентка медцентра рассказала о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, назвавшаяся пациенткой одной из московских клиник, сообщила, что врачи перестали лечить актрису Анастасию Заворотнюк.
URA.Ru вчера в 21:59
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru 21 сентября в 22:00
Происшествия
Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке
Нелегальная врезка в нефтепровод "Дружба" привела к разливу топлива в районе города Тлущ под Варшавой.
Российская газета 04:35
Общество
Астрономическая осень. Что означает осеннее равноденствие
День весеннего равноденствия (хару-но хиган сюмбун-но хи) и День осеннего равноденствия (аки-но хиган сюбун-но хи) связаны с поминанием ушедших предков, в это время принято посещать могилы усопших родственников.
ТАСС 03:20
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Кино
«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал
«Чернобыль» удостоен премии как лучший мини-сериал (Крэйг Мэйзин, Джейн Фезерстоун и Кэролин Штраусс), за режиссуру мини-сериала или фильма (Йохан Ренк) и сценарий мини-сериала или фильма (Крэйг Мэйзин).
Известия вчера в 22:30
Армия и оружие
В Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире
Китайское издание подчеркивает, что эффективность "Прометея" недостижима для других систем ПВО.
Российская газета 06:33
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»
Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru вчера в 15:32
Спорт
Павел Колобков: «РУСАДА выполнила все условия ВАДА»
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что РУСАДА выполнила все условия ВАДА для восстановления прав.
Спорт-Экспресс 06:18
Политика
«Нафтогаз» оценил результаты трехсторонних консультаций по газу
Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко прокомментировал прошедшие в четверг в Брюсселе трехсторонние консультации по газу между представителями России, Украины и ЕС.
ТАСС 20 сентября в 02:23
Автоспорт
Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура
Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия вчера в 14:03
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru вчера в 11:29
Происшествия
В Екатеринбурге пьяный мужчина погиб под колесами иномарки
ТагилСити.ру вчера в 10:41
Общество
В Минфине назвали число чиновников в России
Получается, на десять тысяч населения России приходится 163 "чиновника".
РИА Новости 02:36
Происшествия
Посадившему самолет на кукурузном поле экипажу подарили квартиры
Самолет с 226 пассажирами и семью членами экипажа благополучно приземлился посреди кукурузного поля в Подмосковье практически сразу после вылета из аэропорта Жуковского.
Российская газета 21 сентября в 18:16
Общество
Моника Беллуччи появилась на миланской Неделе моды с короткой стрижкой
Моника Беллуччи с новой прической приковала к себе все внимание на миланской Неделе моды, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 05:10
Политика
Зеленский подписал закон об импичменте президента
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об особой процедуре отстранения главы государства с его поста.
ТАСС 04:24
Общество
Синоптики отменили бабье лето в Москве
Ранее сообщалось, что бабье лето вытеснит холода из Москвы. Однако 23 сентября синоптики предсказали россиянам затяжное похолодание.
Газета.Ru 06:07
Энергетика
На восстановление НПЗ Саудовской Аравии потребуются месяцы
Восстановление добычи нефти в прежнем объеме возможно уже в ближайший месяц, но для полноценного ремонта в настоящий момент в Саудовской Аравии отсутствуют все необходимые детали.
REGNUM вчера в 21:36
Общество
Старейший в мире туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Британская туристическая компания Thomas Cook, основанная в 1841 году, объявила о принудительной ликвидации и ожидает возвращения своих британских клиентов из-за рубежа.
Пятый канал 00:50
Экономика
Путин обсудил с Медведевым бюджет
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым. Они обсудили параметры бюджета на 2020-2022 годы.
Вести.Ru 06:38
Армия и оружие
В России работают над истребителем шестого поколения
Высокая маневренность, возможность выполнения сверхзвукового полета, современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
РИА Новости 01:36
Авто
Эксперты рассказали, на какой пробег рассчитаны современные двигатели
Специалисты рассказали автолюбителям, на какой оптимальный пробег рассчитаны современные силовые агрегаты.
Дни24 21 сентября в 12:31
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости вчера в 20:49
Экономика
Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области
Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.
РИА Новости 05:50
Транспорт
В Петербурге на два месяца ограничат движение на Вантовом мосту
Ремонт начинается в понедельник, 23 сентября В Санкт-Петербурге на два месяца ограничат движение транспорта на Вантовом мосту.
АиФ Санкт-Петербург 01:37
Политика
Нарышкин назвал чушью сообщения СМИ о шпионаже дипломатов за ФБР
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал чушью сообщения СМИ о якобы использовании дач российских дипломатов для слежки за ФБР.
RT на русском 06:54