с чего всё началось

Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 23 сентября.

Здоровье Челябинских врачей пригрозили «поставить раком» за жалобы на зарплату В Челябинской области заведующая медчасти в Саткинского района пригрозила сотрудникам скорой помощи, что поставит "всех раком" после их жалоб на низкую заработную плату.

Политика ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

Общество В России ожидается затяжное похолодание В Гидрометцентре предупредили о затяжном похолодании на всей территории России.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".

Футбол Игрока «Манчестер Сити» обвинили в расизме Полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Бернарду Силва удалил твит, посвященный его одноклубнику - французскому защитнику Бенжамену Менди.

Общество Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» после скандала Александр Друзь вернется в интеллектуальную передачу Первого канала. Об этом сообщается на сайте телекомпании «Игра-ТВ».

Спорт ОКР заявил об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подтвердил, что участие сборной страны в летних Играх 2020 года может оказаться под угрозой из-за допингового скандала.

Политика Талибы обсудили в Китае мирное соглашение с США Представители радикального афганского движения "Талибан" в воскресенье провели в Китае переговоры со спецпосланником МИД Китая по Афганистану Дэн Сицзюнем о достигнутом ими мирном соглашении с США, сообщил официальный представитель политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.

Наука Дельфины от морской воды получили устойчивость к нескольким типам антибиотиков Исследователи считают, что морская вода является гигантским резервуаром генов устойчивости к антибиотикам.

Политика Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, сообщает агентство "Прайм".

Гаджеты Компания Xiaomi показала Xiaomi Mi Mix Alpha Китайская компания Xiaomi продемонстрировала уникальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Шоу-бизнес Опухоль Заворотнюк неоперабельна, постановили врачи Лечащие врачи пришли к мнению, что злокачественная опухоль, одолевающая актрису Анастасию Заворотнюк, неоперабельна, передает телеграм-канал Mash.

Общество Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста» Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.

Политика Зеленский призвал жителей Украины жаловаться на коррупцию Зеленский призвал жителей Украины «делать маленькие шаги навстречу иной ментальности» и подписал закон об импичменте президента.

Гаджеты Продажи миниатюрных смартфонов Palm стартуют в России На российском рынке скоро появятся американские смартфоны Palm, отличительная черта которых – миниатюрных размер пишет издание «Актуальные новости».

Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Политика Законопроект об изоляции «воров в законе» в тюрьмах внесен в Госдуму Лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) предлагается содержать под стражей отдельно от других заключенных - законопроект на эту тему внесен в Госдуму.

Здоровье В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.

Интернет Названы самые распространенные и небезопасные пароли Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.

Здоровье В Башкирии начали обследовать девочку с деформированным лицом Врачи республиканской детской клинической больницы в Уфе начали обследовать здоровье двухлетней девочки с деформированным лицом и сросшимися пальцами, к которой вызвали интерес общества волонтеры, заявив, что ее не берут в детский сад из-за внешности, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.

Общество В Минфине назвали число чиновников в России Получается, на десять тысяч населения России приходится 163 "чиновника".