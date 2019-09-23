Политика
ИзвестияПутин распорядился профинансировать модернизацию армии Абхазии
Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 23 сентября.
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с чего всё началось
«Минобороны России поручено провести с участием МИДа РФ переговоры с абхазской стороной и… подписать соглашение, разрешив вносить в его проект… изменения, не имеющие принципиального характера»,— говорится в документе.Коммерсантъ03:15
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Здоровье
Челябинских врачей пригрозили «поставить раком» за жалобы на зарплату
В Челябинской области заведующая медчасти в Саткинского района пригрозила сотрудникам скорой помощи, что поставит "всех раком" после их жалоб на низкую заработную плату.
Газета.Ru 06:31
Политика
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Общество
В России ожидается затяжное похолодание
В Гидрометцентре предупредили о затяжном похолодании на всей территории России.
9111.ru 04:11
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Футбол
Игрока «Манчестер Сити» обвинили в расизме
Полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Бернарду Силва удалил твит, посвященный его одноклубнику - французскому защитнику Бенжамену Менди.
Газета.Ru 06:24
Общество
Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» после скандала
Александр Друзь вернется в интеллектуальную передачу Первого канала. Об этом сообщается на сайте телекомпании «Игра-ТВ».
Lenta.ru 08:35
Спорт
ОКР заявил об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подтвердил, что участие сборной страны в летних Играх 2020 года может оказаться под угрозой из-за допингового скандала.
РБК 08:58
Космос
Китай вывел на орбиту два спутника навигационной системы Beidou
Росбалт вчера в 23:14
Политика
Талибы обсудили в Китае мирное соглашение с США
Представители радикального афганского движения "Талибан" в воскресенье провели в Китае переговоры со спецпосланником МИД Китая по Афганистану Дэн Сицзюнем о достигнутом ими мирном соглашении с США, сообщил официальный представитель политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.
РИА Новости вчера в 15:45
Наука
Дельфины от морской воды получили устойчивость к нескольким типам антибиотиков
Исследователи считают, что морская вода является гигантским резервуаром генов устойчивости к антибиотикам.
Хайтек 07:23
Политика
Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:27
Гаджеты
Компания Xiaomi показала Xiaomi Mi Mix Alpha
Китайская компания Xiaomi продемонстрировала уникальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:30
Шоу-бизнес
Опухоль Заворотнюк неоперабельна, постановили врачи
Лечащие врачи пришли к мнению, что злокачественная опухоль, одолевающая актрису Анастасию Заворотнюк, неоперабельна, передает телеграм-канал Mash.
Слово и Дело 08:50
Здоровье
Диетологи назвали продукты, замедляющие старение
ТК Звезда 03:51
Общество
Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
Политика
Зеленский призвал жителей Украины жаловаться на коррупцию
Зеленский призвал жителей Украины «делать маленькие шаги навстречу иной ментальности» и подписал закон об импичменте президента.
REGNUM 06:56
Происшествия
Командир аварийного А321 не планирует переезжать в подаренную квартиру
Вечерняя Москва 08:30
Гаджеты
Продажи миниатюрных смартфонов Palm стартуют в России
На российском рынке скоро появятся американские смартфоны Palm, отличительная черта которых – миниатюрных размер пишет издание «Актуальные новости».
Ореанда-Новости 04:17
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Политика
Законопроект об изоляции «воров в законе» в тюрьмах внесен в Госдуму
Лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) предлагается содержать под стражей отдельно от других заключенных - законопроект на эту тему внесен в Госдуму.
Российская газета 05:38
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
Medical Note вчера в 22:05
Интернет
Названы самые распространенные и небезопасные пароли
Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей вчера в 03:21
Армия и оружие
В Совфеде оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море
Ранее генерал Бен Ходжес обвинил Россию в блокировке учений НАТО в Чёрном море.
RT на русском 03:27
Здоровье
В Башкирии начали обследовать девочку с деформированным лицом
Врачи республиканской детской клинической больницы в Уфе начали обследовать здоровье двухлетней девочки с деформированным лицом и сросшимися пальцами, к которой вызвали интерес общества волонтеры, заявив, что ее не берут в детский сад из-за внешности, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.
РИА Новости 03:48
Общество
В Минфине назвали число чиновников в России
Получается, на десять тысяч населения России приходится 163 "чиновника".
РИА Новости 02:36
ЖКХ
В Москве начали давать отопление в жилые дома
Начиная с понедельника тепло будет подано в жилые дома, административные и промышленные здания.
РИА Новости 06:49
Политика
Съезд ДУМ впервые пройдет в Московской соборной мечети
РИА Новости 05:16