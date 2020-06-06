с чего всё началось

Президент России Владимир Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации. Соответствующее распоряжение опубликовал сайт Кремля. В создании базы будет участвовать Курчатовский институт.

Здоровье Телеканал RT показал документальный фильм «Дагестанская трагедия» Документальный фильм Антона Красовского «Дагестанская трагедия» о ситуации с COVID-19 в республике, снятый в рамках цикла «Эпидемия», показал телеканал RT.

Футбол Нападающий «Динамо» Н’Жи сказал, что играет за ЦСКА Форвард «Динамо» Клинтон Н'Жи рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры, перепутав при этом клуб за который выступает сейчас.

Общество Власти Пекина раздадут жителям $1,7 млрд на шопинг и рестораны Власти Пекина решили выдать жителям потребительские ваучеры на общую сумму $1,7 млрд, которые можно будет использовать на шоппинг, походы в рестораны, спорт, образование или путешествия, сообщает Bloomberg. 54

Религия Православные верующие встречают Троицкую родительскую субботу Сегодня, непосредственно в сам день Троицкой родительской субботы, в храмах будет совершаться Божественная литургия, после которой пройдёт панихида. 209

Происшествия В Петербурге выстрелившего в студента мужчину отправили в СИЗО Санкт-Петербург, 6 июня 2020, 18:08 — REGNUM Суд в Петербурге отправил под стражу на два месяца мужчину, выстрелившего в голову студенту СПбГУ на Невском проспекте днем 4 июня. 4

Политика Пушков спрогнозировал сроки окончания протестов в США Член Совета Федерации Алексей Пушков дал прогноз по развитию ситуации с протестами в США, начавшимися после смерти чернокожего американца Джорджа Флойда. 34

Космос В Японии разрабатывают спутник для уничтожения космического мусора Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) начало разработку искусственного спутника для уничтожения космического мусора, сообщил телеканал NHK в субботу.

Кино Премьера «Довода» спровоцировала открытие 90% кинотеатров Кинокомпания Warner Bros. выдвинула ультиматум, при котором "Довод" выйдет в прокат только в случае открытия 80% кинотеатров во всем мире.

Здоровье Врачи оценили новый российский препарат от коронавируса Врачи и специалисты в беседе с "Газетой.ру" назвали новое российское лекарство от коронавируса перспективным.

Гаджеты Рассекречены комплектации и цвета Xiaomi Redmi 9 В интернете-рассекретили комплектации и цветовые решения модели Redmi 9 от компании Xiaomi.

Происшествия Аваков объявил о тотальной зачистке среди правоохранителей в Днепропетровской области Глава МВД заявил, что зачистке подвергнется не только Павлодарский отдел полиции, но вся правоохранительная система Днепропетровской области.

Религия РПЦ рекомендует воздержаться от паломничества за границу Русская православная церковь рекомендует россиянам повременить с паломничествами за рубеж.

Кино Скончался актер Михаил Кокшенов Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24». 1,5K