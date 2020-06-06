Политика
Газета.RuПутин распорядился создать Национальную базу генетической информации
Президент России Владимир Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации. Соответствующее распоряжение опубликовал сайт Кремля. В создании базы будет участвовать Курчатовский институт.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации, следует из списка поручений главы государства, опубликованного на сайте Кремля.РБК04:26
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Правительственные силы Ливии ударили по позициям Хафтара у порта Сирт
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Кинокомпания Warner Bros. выдвинула ультиматум, при котором "Довод" выйдет в прокат только в случае открытия 80% кинотеатров во всем мире.
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Врачи и специалисты в беседе с "Газетой.ру" назвали новое российское лекарство от коронавируса перспективным.
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В интернете-рассекретили комплектации и цветовые решения модели Redmi 9 от компании Xiaomi.
Дни24 06:28
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Чехия высылает двух сотрудников российского посольства
Правительство Чехии высылает двух сотрудников российского посольства, пишет «РИА Новости».
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Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
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Как стало известно испанскому изданию Sport, некий клуб предлагал каталонцам за Фати 100 миллионов евро, но клуб отказался.
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Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
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Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
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Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев рассказал о взаимоотношениях Артёма Дзюбы и Валерия Карпина.
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