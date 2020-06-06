с чего всё началось

Президент России Владимир Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации. Соответствующее распоряжение опубликовал сайт Кремля. В создании базы будет участвовать Курчатовский институт.

Общество Кабмин утвердил порядок возврата билетов на отложенные мероприятия Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возмещении компенсаций за купленные билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия из-за режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации или обмене их на ваучеры. 75

Общество Билл Гейтс прокомментировал сообщения о «чипировании» населения Основатель Microsoft Билл Гейтс прокомментировал конспирологическую теорию, согласно которой он якобы планирует ввести массовое чипирование населения через вакцинацию. 3,5K

Здоровье В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). 1K

Гаджеты Эксперт рассказал, надо ли ставить антивирус на смартфон Прежде всего, озаботиться вопросом установки на смартфон антивирусных приложений стоит, если ваш аппарат работает на ОС Android, разработанный Google.

Общество Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии. 2,5K

Авто Бренд Lada признали худшим в мире Организаторы легендарного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми лучших автомобилей от худших брендов. 138

Общество Первая волна тепла в Москве может начаться 7 июня Первая волна тепла может начаться в Москве в воскресенье, 7 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Киберспорт Игрок Virtus.pro ILTW оскорбил члена команды во время игры Керри Virtus.pro Игорь «ILTW» Филатов во время игры в паблике оскорбил бывшего игрока B8 и Fnatic Стива «Xcalibur» Йе, с которым играл в одной команде. 2

Здоровье Назван срок поступления в больницы препарата от коронавируса Препарат для лечения осложнений от коронавирусной инфекции биотехнологической компании Biocad может поступить в больницы России через три недели.

Общество Маск назвал бессмысленным уголовные сроки за торговлю марихуаной в США Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск раскритиковал уголовные преследования за торговлю марихуаной в США. Об этом он написал в своем Twitter. 3

Происшествия В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) ушли из состава спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских за то, что они сбили с ног пожилого мужчину, сообщает местный телеканал WIVB. 146

Здоровье В Якутии снижается заболеваемость новой коронавирусной инфекцией Ограничительные меры по коронавирусу дают положительный результат, заявил на брифинге глава Якутии Айсен Николаев, передает ЯСИА. 1

Шоу-бизнес Плющенко, Рудковская и Гном Гномыч станцевали под модный трек На видеозаписи семейство двукратного олимпийского чемпиона исполняет модный танец в солнцезащитных очках под популярный в интернете трек Banana (DJ FLe — Minisiren Remix) в исполнении Conkarah и Shaggy. 3

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева впервые показала лицо младшего сына от Меладзе Старший сын артистки Костя снимал происходящее на телефон, а младший — Лука помогал маме.

Фигурное катание Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады. 4

Общество Мессенджер Telegram снова заработал после сбоя Москва, 7 июня 2020, 01:35 — REGNUM После сбоя в целом ряде стран мессенджер Telegram по-прежнему работает нестабильно. 70

Транспорт Туман заставил самолеты задержать посадку в Пулково Минимум пять самолетов задержались с посадкой в петербургском аэропорту Пулково из-за погодных условий в начале ночи 7 июня. 7

Происшествия После перестрелки во Владикавказе завели уголовное дело Правоохранители Республики Северная Осетия – Алания завели уголовное дело по факту перестрелки, произошедшей в городе Владикавказе.