Политика

Газета.RuГазета.RuПутин распорядился создать Национальную базу генетической информации

Президент России Владимир Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации. Соответствующее распоряжение опубликовал сайт Кремля. В создании базы будет участвовать Курчатовский институт.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации, следует из списка поручений главы государства, опубликованного
 на сайте Кремля.
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Подробнее о событии

Путин поручил разработать Национальную базу генетических данных

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Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации

Газета.Ru09:58

Путин поручил создать в России национальную базу генетической информации

РБК04:26

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Известия12:37

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