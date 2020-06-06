с чего всё началось

Президент России Владимир Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации. Соответствующее распоряжение опубликовал сайт Кремля. В создании базы будет участвовать Курчатовский институт.

Политика Глава Египта объявил о новой инициативе по преодолению кризиса в Ливии Согласно заявлению египетского лидера, инициатива включает в себя равноправное представительство трех регионов в президентском совете, объединение государственных институтов Ливии и принятие конституционной декларации.

Политика Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики. 529

Здоровье Телеканал RT показал документальный фильм «Дагестанская трагедия» Документальный фильм Антона Красовского «Дагестанская трагедия» о ситуации с COVID-19 в республике, снятый в рамках цикла «Эпидемия», показал телеканал RT.

Культура Как сериал «Граница. Таежный роман» повлиял на судьбы актеров Один из первых российских сериалов снимался в эпоху, когда формат российского многосерийного кино был экзотикой и для режиссеров и для телеканалов.

Общество ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий» В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ). 923

Общество Мишустин обязал возвращать стоимость билетов при отмене мероприятий Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о компенсации за билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия в случае чрезвычайной ситуации. 1

Общество В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственных магазинов Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге возобновят свою работу с 8 июня, сообщается на официальном сайте администрации города. 168

Футбол Форвард «Баварии» Левандовски обновил личный рекорд по голам за сезон Свой тридцатый гол в сезоне-2019/20 Бундеслиги забил польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски в матче 30-го тура против «Байера» (4:1) в Леверкузене, 6 июня сообщает корреспондент ИА Красная Весна.

Экономика В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 236

Здоровье Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. 376

Общество Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали проинформировал в субботу, что инфицирован коронавирусом нового типа и находится в больнице.

Политика МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД. 467

Кино Скончался актер Михаил Кокшенов Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24». 1,5K

Здоровье Названы зарплаты рязанских главврачей Рязанский минздрав опубликовал данные о среднемесячной зарплате руководителей больниц за прошлый год. 4

Общество Китайское издание восхитилось российской колбасой Пекин, 6 июня 2020, 10:47 — REGNUM Статью, в которой восторженно рассказывается о колбасе из России и причинах, сделавших её популярной в Китае, опубликовало 6 июня китайское издание Sina. 343