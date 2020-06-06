Политика
Газета.RuПутин распорядился создать Национальную базу генетической информации
Президент России Владимир Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации. Соответствующее распоряжение опубликовал сайт Кремля. В создании базы будет участвовать Курчатовский институт.
Читать в источнике
Оценить4,1K
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации, следует из списка поручений главы государства, опубликованного на сайте Кремля.РБК04:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Энергетика
Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости 10:19
Политика
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga вчера в 00:00
Политика
Глава Египта объявил о новой инициативе по преодолению кризиса в Ливии
Согласно заявлению египетского лидера, инициатива включает в себя равноправное представительство трех регионов в президентском совете, объединение государственных институтов Ливии и принятие конституционной декларации.
BFM.ru 08:44
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
Здоровье
Телеканал RT показал документальный фильм «Дагестанская трагедия»
Документальный фильм Антона Красовского «Дагестанская трагедия» о ситуации с COVID-19 в республике, снятый в рамках цикла «Эпидемия», показал телеканал RT.
Махачкалинские известия 11:28
Футбол
Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером, сообщает Forbes.
Спорт-Экспресс вчера в 05:33
Происшествия
На Камчатке умер один из двойняшек, которых морили голодом родители
Один из четырехмесячных двойняшек, которых морили голодом собственные родители на Камчатке, скончался в больнице, сообщает краевое следственное управление СК России.
РИА Новости 03:58
Культура
Как сериал «Граница. Таежный роман» повлиял на судьбы актеров
Один из первых российских сериалов снимался в эпоху, когда формат российского многосерийного кино был экзотикой и для режиссеров и для телеканалов.
Московский Комсомолец 02:00
Экономика
Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам
Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам.
Lenta.ru 04:59
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
Общество
Мишустин обязал возвращать стоимость билетов при отмене мероприятий
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о компенсации за билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия в случае чрезвычайной ситуации.
РИА Новости 12:50
Армия и оружие
ВВС США выставят свой истребитель против «дрона-убийцы»
Военное дело 10:38
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
Общество
В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственных магазинов
Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге возобновят свою работу с 8 июня, сообщается на официальном сайте администрации города.
Право.ру вчера в 14:10
Футбол
Форвард «Баварии» Левандовски обновил личный рекорд по голам за сезон
Свой тридцатый гол в сезоне-2019/20 Бундеслиги забил польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски в матче 30-го тура против «Байера» (4:1) в Леверкузене, 6 июня сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
ИА Красная Весна 12:31
Здоровье
Диетолог рассказала о самом опасном супе
Известия вчера в 01:04
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 11:48
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
Армия и оружие
В России предложили запускать ракеты с самолетов минометным стартом
Российские самолеты, возможно, будут использовать для запуска ракет вертикальные пусковые установки, в которых предполагается применять так называемый "холодный" или минометный старт.
Российская газета 07:00
Футбол
Переболевший коронавирусом Федун посетил тренировку «Спартака»
РИА Новости 11:49
Общество
Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали проинформировал в субботу, что инфицирован коронавирусом нового типа и находится в больнице.
ТАСС 12:59
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 12:08
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Армия и оружие
«Адмирал Касатонов» выполнил стрельбу противоторпедой
ANNA-News 04 июня в 01:50
Здоровье
Названы зарплаты рязанских главврачей
Рязанский минздрав опубликовал данные о среднемесячной зарплате руководителей больниц за прошлый год.
RZN.info 12:37
Общество
Китайское издание восхитилось российской колбасой
Пекин, 6 июня 2020, 10:47 — REGNUM Статью, в которой восторженно рассказывается о колбасе из России и причинах, сделавших её популярной в Китае, опубликовало 6 июня китайское издание Sina.
REGNUM 03:47
Происшествия
В Ингушетии столкнулись два пассажирских автобуса
Столкнулись два автобуса ПАЗ-32053, принадлежащие ООО "Гигант", которые развозили рабочих данного сада.
ТАСС 12:19
Политика
Антонов: НАТО поделится с США разведданными после выхода из ДОН
Страны Североатлантического альянса будут передавать США информацию, полученную в ходе разведывательных полетов над Россией, если Вашингтон выйдет из Договора по открытом небу.
iReactor 13:22
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52