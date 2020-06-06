Политика
ИзвестияПутин распорядился создать национальную базу генетической информации
Президент России Владимир Путин распорядился создать национальную базу генетической информации. Соответствующий документ опубликован 4 июня на сайте Кремля.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации, следует из списка поручений главы государства, опубликованного на сайте Кремля.РБК04:26
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В работе Telegram произошел сбой
Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
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Хазин жестко раскритиковал антикризисный план
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Петербургский дневник вчера в 08:21
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Представлен обновлённый Mercedes-Benz CLS
Продажи слегка обновлённого Mercedes-Benz CLS на европейском рынке уже начались.
Тарантас Ньюс вчера в 23:44
Политика
Путин поручил разработать для школ учебные курсы по генетике
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать отдельные учебные курсы и модули по генетике для образовательных организаций.
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Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
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Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
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Происшествия
Украинские пограничники поймали приплывших на лодке жителей ЛНР
Украинские пограничники поймали нескольких жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), приплывших на лодке.
Lenta.ru 12:16
Авто
КамАЗ может выпустить конкурента БелАЗа
«КамАЗ» может пополнить новое семейство К5 гигантским карьерным самосвалом «Самсон» полной массой до 87 тонн и грузоподъемностью 60 тонн.
Автоновости дня 13:58
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Кабмин выделит 8 млрд рублей на удвоение пособий на первого ребенка
Ранее Госдума приняла закон, который предусматривает увеличение выплат для неработающих граждан с детьми до полутора лет.
Газета.Ru 04 июня в 11:13
Политика
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«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
REGNUM 14:04
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
Шоу-бизнес
Экс-жена Джигарханяна грубо высказалась по поводу смерти Юлии Норкиной
Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала кончину Юлии Норкиной, о которой стало известно в минувшую пятницу.
iReactor 05:47
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 04 июня в 11:32
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5: новые снимки и дата выхода
Сама Xiaomi уже подтвердили даты выхода Mi Band 5. Презентация новинки запланирована на 11 июня.
The GEEK вчера в 11:21
Общество
Вильфанд предупредил о переменчивом лете в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода этим летом в России будет переменчивой, жаркие дни будут сменяться холодными и дождливыми.
Известия 16:08
Киберспорт
Чем не Секиро: PlayWay анонсировала Ninja Simulator
Игромания.ру 04 июня в 11:29
Политика
Захарова предупредила об ответных мерах на высылку дипломатов из Чехии
За высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют ответные меры.
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Политика
США решили тайно сократить численность своих войск в Германии
Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия 16:50
Общество
В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице
Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
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Шоу-бизнес
Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова
Адвокат Сергей Жорин рассказал, что дочь умершего от последствий инсульта актёра Михаила Кокшенова Алевтина может претендовать на долю его имущества.
News.ru вчера в 20:34
Авто
В России начались продажи Volkswagen Arteon
Российское представительство Volkswagen объявило о начале продаж модели Arteon.
Южный автомобиль 04 июня в 10:04
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
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Игры
В Steam появились игры издательства Electronic Arts
Vprognoze.ru 04 июня в 21:45
Энергетика
Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия вчера в 18:04
Игры
«Total Annihilation: Commander Pack» раздают бесплатно в GOG
Сервис GOG начал бесплатную раздачу игры "Total Annihilation: Commander Pack" с двумя DLC в придачу.
SM News 06:48
Игры
Авторы Don’t Starve выпускают Griftlands в ранний доступ 15 июня
Студия Klei, известная по серии Don't Starve, ещё в 2017 году анонсировала свой новый проект, карточную ролевую игру Griftlands.
Игромания.ру 11:17