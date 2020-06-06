с чего всё началось

Общество В работе Telegram произошел сбой Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector. 63

Экономика Хазин жестко раскритиковал антикризисный план Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план. 18

Общество Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии. 2,5K

Авто Представлен обновлённый Mercedes-Benz CLS Продажи слегка обновлённого Mercedes-Benz CLS на европейском рынке уже начались.

Происшествия Украинские пограничники поймали приплывших на лодке жителей ЛНР Украинские пограничники поймали нескольких жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), приплывших на лодке.

Авто КамАЗ может выпустить конкурента БелАЗа «КамАЗ» может пополнить новое семейство К5 гигантским карьерным самосвалом «Самсон» полной массой до 87 тонн и грузоподъемностью 60 тонн. 11

Общество Вильфанд предупредил о переменчивом лете в России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода этим летом в России будет переменчивой, жаркие дни будут сменяться холодными и дождливыми. 30

Политика США решили тайно сократить численность своих войск в Германии Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии. 17

Шоу-бизнес Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова Адвокат Сергей Жорин рассказал, что дочь умершего от последствий инсульта актёра Михаила Кокшенова Алевтина может претендовать на долю его имущества. 23

Гаджеты Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта. 8