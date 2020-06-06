Политика

ИзвестияИзвестияПутин распорядился создать национальную базу генетической информации

Президент России Владимир Путин распорядился создать национальную базу генетической информации. Соответствующий документ опубликован 4 июня на сайте Кремля.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации, следует из списка поручений главы государства, опубликованного
 на сайте Кремля.
РБК04:26

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Путин поручил разработать Национальную базу генетических данных

РИА Новости17:04

Путин распорядился создать национальную базу генетической информации

Известия12:37

Путин поручил создать национальную базу генетических данных

Коммерсантъ03:29

Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации

Газета.Ru09:58

Путин поручил создать в России национальную базу генетической информации

РБК04:26

Путин поручил профинансировать создание национальной системы генетической информации

ТАСС03:35

Путин поручил создать в России Национальную базу генетической информации

Эхо Москвы12:04
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 17:58, Ашберн
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МВД Дагестана установило убившего орла мужчину

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Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
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Экономика

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Общество

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Тарантас Ньюс вчера в 23:44
Политика

Путин поручил разработать для школ учебные курсы по генетике

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать отдельные учебные курсы и модули по генетике для образовательных организаций.
РБК 03:51
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Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
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Политика

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Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости 11:23
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Происшествия

Украинские пограничники поймали приплывших на лодке жителей ЛНР

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Lenta.ru 12:16
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КамАЗ может выпустить конкурента БелАЗа

«КамАЗ» может пополнить новое семейство К5 гигантским карьерным самосвалом «Самсон» полной массой до 87 тонн и грузоподъемностью 60 тонн.
Автоновости дня 13:58
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Экономика

Кабмин выделит 8 млрд рублей на удвоение пособий на первого ребенка

Ранее Госдума приняла закон, который предусматривает увеличение выплат для неработающих граждан с детьми до полутора лет.
Газета.Ru 04 июня в 11:13
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Политика

Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске

«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
REGNUM 14:04
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Общество

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

Эхо Москвы вчера в 12:03
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
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Шоу-бизнес

Экс-жена Джигарханяна грубо высказалась по поводу смерти Юлии Норкиной

Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала кончину Юлии Норкиной, о которой стало известно в минувшую пятницу.
iReactor 05:47
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Общество

Во Франции 23 тысячи человек приняли участие в акции против расизма

РИА Новости 16:40
Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 04 июня в 11:32
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Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5: новые снимки и дата выхода

Сама Xiaomi уже подтвердили даты выхода Mi Band 5. Презентация новинки запланирована на 11 июня.
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Вильфанд предупредил о переменчивом лете в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода этим летом в России будет переменчивой, жаркие дни будут сменяться холодными и дождливыми.
Известия 16:08
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Чем не Секиро: PlayWay анонсировала Ninja Simulator

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Политика

Захарова предупредила об ответных мерах на высылку дипломатов из Чехии

За высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют ответные меры.
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Политика

США решили тайно сократить численность своих войск в Германии

Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия 16:50
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Общество

В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице

Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
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Шоу-бизнес

Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что дочь умершего от последствий инсульта актёра Михаила Кокшенова Алевтина может претендовать на долю его имущества.
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Авто

В России начались продажи Volkswagen Arteon

Российское представительство Volkswagen объявило о начале продаж модели Arteon.
Южный автомобиль 04 июня в 10:04
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Гаджеты

Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
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Игры

В Steam появились игры издательства Electronic Arts

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Энергетика

Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа

Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
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Игры

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Студия Klei, известная по серии Don't Starve, ещё в 2017 году анонсировала свой новый проект, карточную ролевую игру Griftlands.
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