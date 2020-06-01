с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам. Об этом сообщается на сайте Кремля в перечне поручений главы государства.

Религия Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава В возрасте 89 лет скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии. 92

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде в июне Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам, какую погоду стоит ожидать в июне. 612

Политика Песков: диалог РФ с Украиной и Грузией на высшем уровне не развивается "Что касается руководства этих стран [Украины и Грузии], то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - сказал Песков, подчеркнув, что динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства. 2

Общество Умер продюсер телешоу «Поле чудес» Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович. 1

Происшествия Сбербанк объявил награду за напавших на инкассаторов в Красноярске Сбербанк пообещал вознаграждение в один миллион рублей за информацию о двух неизвестных, напавших 30 мая на инкассаторов в Красноярске. 5

Армия и оружие США за месяц нарастили полеты бомбардировщиков B-1B у границ России США за месяц существенно нарастили полеты бомбардировщиков B-1B у границ России, в частности, в 10 километрах от Калининградской области, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Футбол В Санкт-Петербурге может появиться частный футбольный клуб «Динамо» Как стало известно «Чемпионату», в Санкт-Петербурге может появиться ещё один футбольный клуб. Команда получит название «Динамо».

Футбол «Зенит» продлил контракт с Семаком Как сообщает пресс-служба питерского «Зенита», руководство клуба продлило контракт с главным тренером Сергеем Семаком по схеме «2+1».

Политика В центре Киева собрались противники изменения «языкового» закона Киев, 1 июня 2020, 14:41 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в очередной раз заявил о необходимости внесения изменения в действующий на Украине закон о государственном языке, сообщил 1 июня парламентский телеканал «Рада».

Происшествия В Киеве полиция перекрыла движение на мосту из-за угрозы взрыва Сотрудники полиции перекрыли движение на мосту Метро в Киеве, который угрожал взорвать неизвестный, следует из трансляции, которую ведет агентство УНН.

Происшествия В Белгородской области ураган снес крыши домов В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов. 3

Гаджеты Улучшенная версия Samsung Galaxy A21s появилась в России Первая имеет объём памяти 3/32 ГБ, а вторая – 4/64 ГБ. Их ценники составили 15 990 и 16 990 рублей соответственно. 6

Общество Летнее тепло вернется в Москву после 10 июня Москвичи смогут насладиться по-настоящему летней погодой после 10 июня, до этого температура воздуха в столице будет что ниже климатической нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. 20

Гаджеты Изображение из интернета «убило» смартфоны Samsung Пользователь твиттера под псевдонимом Ice Universe опубликовал изображение, способное привести к поломке смартфонов Samsung. 18

Общество Названо наиболее эффективное средство защиты от коронавируса Строительные респираторы — наиболее эффективное средство защиты от коронавируса, заявил ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев в интервью "Говорит Москва". 559

Политика Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 29

Кино Эскизы малыша Йоды появились в сети Изображениями малыша переполнился интернет, а в магазинах появились игрушки Йоды. https: / / www.instagram.com / p / B5D_93TlzKm / Сериал "Мандалорец" является сюжетным ответвлением киносаги "Звездные войны".

Политика Детский омбудсмен заявила Путину, что нужна реформа органов опеки Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе видеоконференции с главой государства Владимиром Путиным пожаловалась на работу органов опеки.