Политика
Газета.RuПутин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи
Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание плановой медицинской помощи гражданам. Об этом сообщается на сайте Кремля в перечне поручений главы государства.
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с чего всё началось
«Министерству здравоохранения обеспечить возобновление плановой работы федеральных и региональных медицинских организаций по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению РФ»,— говорится в поручениях на сайте Кремля.Коммерсантъ06:44
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Политика
Пушков объяснил отказ Меркель ехать в США на саммит G7
Еще Как сообщал Лайф, Меркель отклонила приглашение президента США Дональда Трампа принять очное участие в саммите "Большой семёрки".
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Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
В возрасте 89 лет скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии.
Газета.Ru 03:50
Здоровье
Лекарство от коронавируса в России начнут использовать с 11 июня
Как пояснили в ведомстве, препарат воздействует непосредственно на COVID-19 и поступит в российские больницы 11 июня.
Батайское время 07:30
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам, какую погоду стоит ожидать в июне.
Lenta.ru вчера в 19:31
Политика
Песков: диалог РФ с Украиной и Грузией на высшем уровне не развивается
"Что касается руководства этих стран [Украины и Грузии], то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - сказал Песков, подчеркнув, что динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства.
ТАСС 07:33
Происшествия
Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой
Российская газета 06:32
Общество
Умер продюсер телешоу «Поле чудес»
Генеральный продюсер телепрограммы "Поле чудес" Анатолий Гольдфедер скончался вечером в воскресенье, вероятная причина - сердечная недостаточность, сообщил РИА Новости телеведущий Леонид Якубович.
РИА Новости 07:49
Происшествия
Сбербанк объявил награду за напавших на инкассаторов в Красноярске
Сбербанк пообещал вознаграждение в один миллион рублей за информацию о двух неизвестных, напавших 30 мая на инкассаторов в Красноярске.
Life.ru 07:46
Армия и оружие
США за месяц нарастили полеты бомбардировщиков B-1B у границ России
США за месяц существенно нарастили полеты бомбардировщиков B-1B у границ России, в частности, в 10 километрах от Калининградской области, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
РИА Новости 07:55
Футбол
В Санкт-Петербурге может появиться частный футбольный клуб «Динамо»
Как стало известно «Чемпионату», в Санкт-Петербурге может появиться ещё один футбольный клуб. Команда получит название «Динамо».
Чемпионат 07:43
Футбол
«Зенит» продлил контракт с Семаком
Как сообщает пресс-служба питерского «Зенита», руководство клуба продлило контракт с главным тренером Сергеем Семаком по схеме «2+1».
ИА DixiNews // Санкт-Петербург 04:55
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Политика
В центре Киева собрались противники изменения «языкового» закона
Киев, 1 июня 2020, 14:41 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в очередной раз заявил о необходимости внесения изменения в действующий на Украине закон о государственном языке, сообщил 1 июня парламентский телеканал «Рада».
REGNUM 07:41
Кино
«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров
В главной номинации представлены были картина «Дылда» Кантемира Балагова и две ленты Клима Шипенко «Холоп» и «Текст».
Inc-news.ru 04:20
Происшествия
В Киеве полиция перекрыла движение на мосту из-за угрозы взрыва
Сотрудники полиции перекрыли движение на мосту Метро в Киеве, который угрожал взорвать неизвестный, следует из трансляции, которую ведет агентство УНН.
РИА Новости 07:55
Происшествия
В Белгородской области ураган снес крыши домов
В поселке Северный в Белгородской области ураганный ветер снес крыши по меньшей мере трех домов.
Газета.Ru 08:02
Политика
Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
Гаджеты
Улучшенная версия Samsung Galaxy A21s появилась в России
Первая имеет объём памяти 3/32 ГБ, а вторая – 4/64 ГБ. Их ценники составили 15 990 и 16 990 рублей соответственно.
Astera вчера в 10:55
Общество
Летнее тепло вернется в Москву после 10 июня
Москвичи смогут насладиться по-настоящему летней погодой после 10 июня, до этого температура воздуха в столице будет что ниже климатической нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Российская газета 07:12
Гаджеты
Изображение из интернета «убило» смартфоны Samsung
Пользователь твиттера под псевдонимом Ice Universe опубликовал изображение, способное привести к поломке смартфонов Samsung.
РИА Новости 06:56
Общество
Названо наиболее эффективное средство защиты от коронавируса
Строительные респираторы — наиболее эффективное средство защиты от коронавируса, заявил ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев в интервью "Говорит Москва".
РИА Новости вчера в 12:47
Политика
Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Девятнадцать регионов России постепенно отменяют ограничительные меры по коронавирусу, а 25 готовы к этому, заявил в понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:42
Музыка
Прощание с тиранами в клипе Дельфина «Лето»
Афиша Daily 07:39
Кино
Эскизы малыша Йоды появились в сети
Изображениями малыша переполнился интернет, а в магазинах появились игрушки Йоды. https: / / www.instagram.com / p / B5D_93TlzKm / Сериал "Мандалорец" является сюжетным ответвлением киносаги "Звездные войны".
REGNUM 07:45
Политика
Детский омбудсмен заявила Путину, что нужна реформа органов опеки
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе видеоконференции с главой государства Владимиром Путиным пожаловалась на работу органов опеки.
Газета.Ru 07:58
Общество
ПФР перечислил первые выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет
Более десяти миллионов семей с детьми от трех до 16 лет получили выплаты по указу Владимира Путина, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.
РИА Новости 07:44
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма
«Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует Поклонскую «РИА Новости».
Известия 06:30
Общество
В России за отказ от вакцинации начнут штрафовать
В России за отказ от вакцинации начнут выписывать денежные штрафы.
Evo-rus.com 07:46