Политика
RT на русскомПутин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Футбол
Дубль Суареса принес «Барселоне» победу над «Интером»
Sport24.ru вчера в 16:55
Футбол
«Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Хетафе»
В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.
Вести.Ru 17:01
Политика
Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США
Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
Известия 18:10
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru вчера в 03:00
Киберспорт
В CS:GO добавили рентгеновский сканер для кейсов
В обновлении разработчики добавили специальный предмет «Рентгеновский сканер» (в виде модели пистолета P250 | X-Ray), который позволяет обойти запрет на лутбоксы в этой стране.
CyberSport.ru 01 октября в 02:25
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru 01:37
Кино
Фильм про Джокера вышел в российский прокат
Сегодня в российский прокат выходит блокбастер «Джокер».
Вечерняя Москва 09:44
Баскетбол
«Химки» победили «Маккаби» в стартовом матче Евролиги
Sport24.ru 15:20
Авто
Кроссовер Suzuki XL6 готовится покорять глобальный авторынок
Компания Suzuki планирует продавать новый трехрядный вседорожник Suzuki XL6 за пределами Индии.
Новые автомобили 00:14
Футбол
Гогуа тренируется в общей группе ЦСКА
Защитник ЦСКА Седрик Гогуа провел тренировку в общей группе перед матче группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола».
Sports.ru вчера в 15:12
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Происшествия
Потерявшийся в тувинской тайге мальчик найден живым
RT на русском 02:11
Космос
Илон Маск показал, как Starship выглядит изнутри
Глава SpaceX Илон Маск выложил видеоролик, демонстрирующий вид на внутренности прототипа ракеты Starship, предназначенной для доставки до 150 тонн грузов на орбиту, а также для транспортировки сотни пассажиров, будущих колонистов Луны и Марса.
Хайтек+ вчера в 10:22
Политика
Опубликовано видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ
Попытка сорвать выступление главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого попала на видео, кадры инцидента опубликованы на YouTube-канале "Дума ТВ".
РИА Новости 13:50
Общество
Сокращение доходов среднего класса в России затянулось на пять лет
Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.
РБК 17:00
Происшествия
Олимпийская чемпионка Сотникова отдала два миллиона рублей гадалке
Якобы на решение личных проблем Сотникова потратила 2 млн рублей, после чего «колдунья» перестала выходить на связь, и чемпионке пришлось обратиться в полицию.
Чемпионат 12:15
Гаджеты
Microsoft анонсировала смартфон на Android
Американская компания Microsoft на пресс-мероприятии в Нью-Йорке (США) анонсировала девайс Surface Duo, который работает на операционной системе Android.
Lenta.ru 08:39
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии не прятаться от сына
Российская модель и победительница конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина обратилась к своему бывшему мужу, экс-королю Малайзии Мухаммаду V с просьбой прекратить прятаться от сына и раздувать скандал из их развода.
Телеканал 360° 17:51
Музыка
Бузова спровоцировала давку на концерте в Новокузнецке
Неприятный инцидент произошёл во время концерта популярной телеведущей и певицы Ольги Бузовой в Новокузнецке.
News.ru 18:42
Армия и оружие
За неделю у российских границ провели разведку 42 летательных аппарата
У границ России за неделю было зафиксировано 42 летательных аппарата.
Известия 18:48
Наука
Небольшое похудение позволяет погрузить диабет в спячку
Собеседник 01 октября в 10:20
Политика
Путин заявил о невозможности сдержать Китай
Азия интенсивно развивается, притягивая к себе новых игроков, поведал российский лидер.
Московский Комсомолец 13:10
Наука
Ученые рассказали об опасности фруктозы для печени
Ученые из Центра диабета Джослин в Бостоне пришли к выводу, что высокий уровень фруктозы в рационе подавляет способность печени сжигать жир.
РИА Новости вчера в 03:34
Авто
Chevrolet Tracker обогнал по продажам Hyundai Creta
За лето официальные дилеры в Китае смогли реализовать 10 000 единиц, что позволило паркетнику обогнать Hyundai Creta/ix25.
ГЛАС.RU 01:38
Политика
Куратор санкционной политики США подала в отставку
Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер уходит в отставку, пишут западные СМИ.
Взгляд.ру вчера в 12:53
Авто
Названо число кроссоверов и внедорожников в России
RT на русском вчера в 06:38
Интернет
Компания Facebook выпустила мессенджер для пользователей Instagram
Американская компания Facebook анонсировала запуск мессенджера Threads для пользователей Instagram.
Народные новости 18:31
Политика
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:30
Футбол
Матч Лиги Европы прервал дрон с флагом Нагорного Карабаха
Появилось сообщение о незапланированном перерыве в матче между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабохом» в Лиге Европы из-за появления дрона с флагом Нагорного Карабаха.
АБН 16:29