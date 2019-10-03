Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Футбол «Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Хетафе» В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.

Политика Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.

Киберспорт В CS:GO добавили рентгеновский сканер для кейсов В обновлении разработчики добавили специальный предмет «Рентгеновский сканер» (в виде модели пистолета P250 | X-Ray), который позволяет обойти запрет на лутбоксы в этой стране.

Экономика Россиян предупредили о росте цен на продукты Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».

Авто Кроссовер Suzuki XL6 готовится покорять глобальный авторынок Компания Suzuki планирует продавать новый трехрядный вседорожник Suzuki XL6 за пределами Индии.

Футбол Гогуа тренируется в общей группе ЦСКА Защитник ЦСКА Седрик Гогуа провел тренировку в общей группе перед матче группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола».

Шоу-бизнес Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.

Космос Илон Маск показал, как Starship выглядит изнутри Глава SpaceX Илон Маск выложил видеоролик, демонстрирующий вид на внутренности прототипа ракеты Starship, предназначенной для доставки до 150 тонн грузов на орбиту, а также для транспортировки сотни пассажиров, будущих колонистов Луны и Марса.

Политика Опубликовано видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ Попытка сорвать выступление главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого попала на видео, кадры инцидента опубликованы на YouTube-канале "Дума ТВ".

Общество Сокращение доходов среднего класса в России затянулось на пять лет Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.

Происшествия Олимпийская чемпионка Сотникова отдала два миллиона рублей гадалке Якобы на решение личных проблем Сотникова потратила 2 млн рублей, после чего «колдунья» перестала выходить на связь, и чемпионке пришлось обратиться в полицию.

Гаджеты Microsoft анонсировала смартфон на Android Американская компания Microsoft на пресс-мероприятии в Нью-Йорке (США) анонсировала девайс Surface Duo, который работает на операционной системе Android.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии не прятаться от сына Российская модель и победительница конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина обратилась к своему бывшему мужу, экс-королю Малайзии Мухаммаду V с просьбой прекратить прятаться от сына и раздувать скандал из их развода.

Музыка Бузова спровоцировала давку на концерте в Новокузнецке Неприятный инцидент произошёл во время концерта популярной телеведущей и певицы Ольги Бузовой в Новокузнецке.

Политика Путин заявил о невозможности сдержать Китай Азия интенсивно развивается, притягивая к себе новых игроков, поведал российский лидер.

Наука Ученые рассказали об опасности фруктозы для печени Ученые из Центра диабета Джослин в Бостоне пришли к выводу, что высокий уровень фруктозы в рационе подавляет способность печени сжигать жир.

Авто Chevrolet Tracker обогнал по продажам Hyundai Creta За лето официальные дилеры в Китае смогли реализовать 10 000 единиц, что позволило паркетнику обогнать Hyundai Creta/ix25.

Политика Куратор санкционной политики США подала в отставку Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер уходит в отставку, пишут западные СМИ.

Интернет Компания Facebook выпустила мессенджер для пользователей Instagram Американская компания Facebook анонсировала запуск мессенджера Threads для пользователей Instagram.

Политика МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.