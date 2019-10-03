Политика
RT на русскомПутин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Здоровье
Смертельную болезнь сына британка определила по фото
Gazeta.SPb 08:07
Происшествия
Спиленные ветки дерева убили девушку в Новосибирске
Sibnovosti.ru 01:48
Здоровье
Врач дал рекомендации для сохранения здоровья печени
Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского доктор медицинских наук Юрий Коваленко рассказал, как надолго можно сохранить здоровье печени.
Известия 21:27
Происшествия
Томич застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой
Житель Томска застрелил директора и бухгалтера небольшой компании, после чего свел счеты с жизнью, сообщило региональное управление СКР.
Вести.Ru 09:21
Культура
Кудрявцева высказалась о поражении на ТЭФИ-2019 от Ивлеевой
Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на то, что Анастасия Ивлеева обошла ее на ТЭФИ сразу в двух номинациях – "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" и "Ведущий ток-шоу прайм-тайма".
Газета.Ru 04:57
Футбол
Агент объяснил, почему Шюррле не играл в последних матчах за «Спартак»
Pravda.Ru вчера в 08:21
Происшествия
Первый штраф за курение на балконе грозит жителю Ставрополья
Житель Ставрополья стал одним из первых, кого могут оштрафовать за курение на балконе, повлекшим пожар в многоэтажном доме в городе Изобильном.
Газета.Ru 14:47
Кино
Фото со съемок сиквела «Аватара» появилось в Сети
Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» появилась в Сети.
Вечерняя Москва 08:56
Политика
Выступление России в ПАСЕ прервали крики о терроризме
Выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого прервали крики о «террористическом российском государстве».
Lenta.ru 11:40
Футбол
Представлен детальный проект мемориала Черенкова
Журналист Игорь Рабинер сообщил, что скульптор Наталья Опиок представила проект памятника, который установят на могиле бывшего полузащитника «Спартака» Федора Черенкова.
Бомбардир.ру 07:41
Шоу-бизнес
После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица
Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.
iReactor 15:32
Политика
Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2»
У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.
Известия 19:51
Футбол
Актер Дмитрий Назаров рассказал, когда Каррера потерял второе чемпионство со «Спартаком»
Массимо Каррера расстался со «Спартаком» больше года назад.
Спорт день за днем 15:16
Политика
Путин пошутил о Саддаме Хусейне и ядерном оружии
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" на слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в шутку заметил, что иракский лидер Саддам Хусейн тоже считал, что лучше не иметь ядерного оружия и поддерживать хорошие отношения со всеми странами мира.
РИА Новости 13:54
Единоборства
Ласицкене рассказала о прошедшем чемпионате в Дохе
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла золото и стала трехкратной победительницей чемпионата мира в Дохе.
Известия 18:42
Экономика
Утвержден новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ
Президент РФ утвердил новый порядок уплаты НДФЛ и сдачи отчетности (Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. № 325-ФЗ).
Бизнес.Ру вчера в 06:21
Единоборства
Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети
Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor 07:38
Политика
На атомном ледоколе «Арктика» прошел пуск ядерных реакторов
На атомном ледоколе «Арктика» состоялся физический пуск реакторной установки, в которую входят два ядерных реактора.
РБК 21:18
Экономика
PMI обрабатывающих отраслей РФ в сентябре упал до 46,3 пункта
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2019 года опустился до отметки в 46,3 пункта против 49,1 пункта в августе, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
ТАСС 01 октября в 02:49
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Наука
Источниками пластиковых отходов в Южной Атлантике оказались корабли
Половина попадающих в Южную Атлантику пластиковых бутылок приходится на Китай.
МедиаПоток вчера в 10:01
Кино
В Москве стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019
В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.
Kinonews.ru 16:19
Общество
Россияне назвали необходимой для счастья зарплату в 161 тыс. рублей
Молодые люди до 24 лет чувствуют себя счастливыми, если получают зарплату в 118 тыс. руб, а тем, кто старше 35 лет, нужно 172 тыс.
РБК 22:23
Шоу-бизнес
Бузова дала концерт в Барнауле. Зал скандировал ее песни
Трусики Бузовой продают за пять тысяч рублей Оранжевые трусики певица надевала на съемках рекламы Она также выложила небольшую запись с концерта, на которой видно, что барнаульцы громко скандируют ее песни и, видимо, получают огромное удовольствие от того, что могут спеть полюбившиеся хиты вместе со звездой.
АМИТЕЛ 22:15
Происшествия
Самолет МС-21 сломался во время испытательного полета
Во время испытательного полета самолета МС-21 возникла техническая неисправность. Проблема связана с работой стойки шасси.
Коммерсантъ 05:06
Энергетика
Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель
Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
Известия 19:12
Авто
Tesla установила новый рекорд продаж
Компания Tesla в третьем квартале 2019 года поставила 97 000 электромобилей (это на 1,9% выше показателя второго квартала).
Российская газета 13:40
Политика
Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана
Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".
Газета.Ru 14:41