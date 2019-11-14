Общество

Экономика сегодняЭкономика сегодняПутин рассчитывает на решение по газу с Белоруссией до конца года

Путин сказал, что переговоры по газу с Белоруссией идут по плану. Российский лидер рассчитывают, что Москва и Минск урегулируют вопросы по газу до конца года. Текущий контракт РФ с Белоруссией по газу истекает 31 декабря.
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Россия ожидает решения по вопросу о цене на газ для Белоруссии до конца 2019 года

ТАСС14:46

Путин рассказал о переговорах с Белоруссией по газу

РИА Новости14:40

Решение по вопросу о цене газа для Беларуси Россия ожидает до конца года

Российская газета15:18

Путин сообщил, когда Москва и Минск договорятся по газу

REGNUM15:27

Путин высказался о переговорах с Белоруссией по газу

iReactor14:43

Путин рассчитывает на решение по газу с Белоруссией до конца года

Экономика сегодня15:03
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Политика

Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
РИА Новости 14:26
Футбол

Гончаренко дисквалифицирован на 2 матча

Спорт-Экспресс вчера в 06:55
Политика

Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту

Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.
РИА Новости вчера в 12:19
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Инсайдер: завтра Microsoft анонсирует новые игры от Obsidian и Rare

Ранее Microsoft уже объявила, что во время фестиваля X019 геймеров ждёт крупнейший Xbox Inside в истории компании, а теперь известный аналитик и инсайдер уточнил, чего именно стоит ожидать от ивента: по его данным, нас ждут анонсы новых игр от Rare и Obsidian.
Gmbox.ru вчера в 12:01
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Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»

Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Москва 24 12 ноября в 09:35
Политика

Лукашенко поручил подсчитать стоимость белорусских услуг для РФ

Ранее News.ru писал, что Александр Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы.
News.ru 06:01
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SpaceX успешно испытала систему эвакуации корабля Crew Dragon

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Украинский адмирал заподозрил Россию в отработке ракетного удара по Одессе

Lenta.ru 14:03
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В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru вчера в 10:50
Энергетика

Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года

Цены на бензин к концу года упадут, а рост по итогам текущего года не превысит пределов инфляции.
РБК 08:41
Происшествия

В Калифорнии открыли стрельбу в школе

Вести.Ru 12:00
Политика

Генассамблея ООН поддержала резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму

Третий комитет Генассамблеи ООН поддержал резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму.
Росбалт 14:58
Здоровье

В Пекине зафиксированы два случая лёгочной чумы

Два случая лёгочной чумы были зарегистрированы в Пекине, сообщает 12 ноября агентство Синьхуа.
REGNUM 12 ноября в 21:40
Происшествия

Адвоката обвиняемого в убийстве аспирантки оплатили коллеги Соколова

РБК 14:12
Шоу-бизнес

Яна Поплавская в 52 года выходит замуж

Поплавская призналась, что долго размышляла, прежде чем в 52 года согласиться вновь выйти замуж.
Московский Комсомолец 12:16
Происшествия

Стрельба в колледже в Благовещенске унесла жизни двух человек

Два человека погибли во время стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске.
Политическая Экспертиза вчера в 22:13
Армия и оружие

«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

Боевая воздушная техника приземлилась в аэропорту Эль-Камышли. Группа вертолетов ВКС РФ перебазирована на север Сирии из Хмеймима.
Piter.tv 01:56
Хоккей

ЦСКА проиграл «Салавату Юлаеву» и потерпел третье поражение подряд

ЦСКА проиграл «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:5. В составе победителей отличились Филип Ларсен, Сакари Маннинен, Михаил Пашнин, Максим Майоров и Дмитрий Кугрышев.
Спорт-Экспресс 14:05
Фигурное катание

Трусова заявила четыре четверных прыжка на этапе Гран-при в России

Российская фигуристка Александра Трусова планирует исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве.
RT на русском 03:53
Общество

Госдума приняла закон о зачислении братьев и сестёр в одну школу

Детям из одной семьи, проживающим по одному адресу, дадут приоритет при приёме в те школы, ясли и детсады, куда ходят их братья и сёстры.
Парламентская газета 04:54
Общество

Права Брежнева продали за 1,5 миллиона рублей

Lenta.ru 14:24
Политика

Путин озвучил результаты российской операции в Сирии

Путин подчеркнул, что России добилась в Сирии всех поставленных целей.
ФАН 15:09
Игры

Создатели Black Desert показали первый трейлер их новой игры

Разработчики из Pearl Abyss показали первый трейлер своей новой MMORPG (массовой многопользовательской ролевой игры) Crimson Desert.
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Общество

Жительница алтайского села упала на колени перед Медведевым

Во время рабочего визита председателя правительства России Дмитрия Медведева в алтайское село Санниково местная жительница упала на колени с жалобой на бездействие местных властей.
Толк вчера в 06:22
Общество

«Союзмультфильм» выпустит новый цикл серий «Ну, погоди!»

В 2020 году на экраны выйдут новые серии знаменитого отечественного мультфильма «Ну, погоди!».
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Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr

Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
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Дмитрий Квартальнов: «Настораживает, что большинство не работает»

Настораживает то, что большинство не работает. У Даниса Зарипова был один момент, но мы все в романтику играем.
Sportbox.RU 15:18
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Протестующие в Тбилиси разбивают палатки у парламента

Газета.Ru 14:13
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Суд арестовал третьего фигуранта дела об угрозах московскому судье

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Представили новый седан Audi S8

Компания Audi представила новую версию популярной машины Audi S8.
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