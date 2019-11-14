Общество
Экономика сегодняПутин рассчитывает на решение по газу с Белоруссией до конца года
Путин сказал, что переговоры по газу с Белоруссией идут по плану. Российский лидер рассчитывают, что Москва и Минск урегулируют вопросы по газу до конца года. Текущий контракт РФ с Белоруссией по газу истекает 31 декабря.
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Политика
Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на 2 матча
Политика
Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту
Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.
Игры
Инсайдер: завтра Microsoft анонсирует новые игры от Obsidian и Rare
Ранее Microsoft уже объявила, что во время фестиваля X019 геймеров ждёт крупнейший Xbox Inside в истории компании, а теперь известный аналитик и инсайдер уточнил, чего именно стоит ожидать от ивента: по его данным, нас ждут анонсы новых игр от Rare и Obsidian.
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»
Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Политика
Лукашенко поручил подсчитать стоимость белорусских услуг для РФ
Ранее News.ru писал, что Александр Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы.
Армия и оружие
Украинский адмирал заподозрил Россию в отработке ракетного удара по Одессе
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Энергетика
Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года
Цены на бензин к концу года упадут, а рост по итогам текущего года не превысит пределов инфляции.
Происшествия
В Калифорнии открыли стрельбу в школе
Политика
Генассамблея ООН поддержала резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму
Третий комитет Генассамблеи ООН поддержал резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму.
Здоровье
В Пекине зафиксированы два случая лёгочной чумы
Два случая лёгочной чумы были зарегистрированы в Пекине, сообщает 12 ноября агентство Синьхуа.
Шоу-бизнес
Яна Поплавская в 52 года выходит замуж
Поплавская призналась, что долго размышляла, прежде чем в 52 года согласиться вновь выйти замуж.
Происшествия
Стрельба в колледже в Благовещенске унесла жизни двух человек
Два человека погибли во время стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске.
Армия и оружие
«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
Боевая воздушная техника приземлилась в аэропорту Эль-Камышли. Группа вертолетов ВКС РФ перебазирована на север Сирии из Хмеймима.
Хоккей
ЦСКА проиграл «Салавату Юлаеву» и потерпел третье поражение подряд
ЦСКА проиграл «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:5. В составе победителей отличились Филип Ларсен, Сакари Маннинен, Михаил Пашнин, Максим Майоров и Дмитрий Кугрышев.
Фигурное катание
Трусова заявила четыре четверных прыжка на этапе Гран-при в России
Российская фигуристка Александра Трусова планирует исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве.
Общество
Госдума приняла закон о зачислении братьев и сестёр в одну школу
Детям из одной семьи, проживающим по одному адресу, дадут приоритет при приёме в те школы, ясли и детсады, куда ходят их братья и сёстры.
Общество
Права Брежнева продали за 1,5 миллиона рублей
Политика
Путин озвучил результаты российской операции в Сирии
Путин подчеркнул, что России добилась в Сирии всех поставленных целей.
Игры
Создатели Black Desert показали первый трейлер их новой игры
Разработчики из Pearl Abyss показали первый трейлер своей новой MMORPG (массовой многопользовательской ролевой игры) Crimson Desert.
Общество
Жительница алтайского села упала на колени перед Медведевым
Во время рабочего визита председателя правительства России Дмитрия Медведева в алтайское село Санниково местная жительница упала на колени с жалобой на бездействие местных властей.
Общество
«Союзмультфильм» выпустит новый цикл серий «Ну, погоди!»
В 2020 году на экраны выйдут новые серии знаменитого отечественного мультфильма «Ну, погоди!».
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
Компания Motorola анонсировала новый сенсорный смартфон Razr с гибким экраном в форме «раскладушки».
Хоккей
Дмитрий Квартальнов: «Настораживает, что большинство не работает»
Настораживает то, что большинство не работает. У Даниса Зарипова был один момент, но мы все в романтику играем.
Авто
Представили новый седан Audi S8
Компания Audi представила новую версию популярной машины Audi S8.