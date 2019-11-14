Путин сказал, что переговоры по газу с Белоруссией идут по плану. Российский лидер рассчитывают, что Москва и Минск урегулируют вопросы по газу до конца года. Текущий контракт РФ с Белоруссией по газу истекает 31 декабря.

Путин рассчитывает на решение по газу с Белоруссией до конца года

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