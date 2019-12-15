Общество

ИзвестияИзвестияПутин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
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Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов

РИА Новости11:46

На самозанятых пенсионерах поставили эксперимент: Путин расширил налоговый режим

Московский Комсомолец10:54

Совфед расширил территорию применения налога для самозанятых

ТРК ТВС11 декабря в 23:31

Путин расширил территорию действия закона о самозанятых

Интерфакс07:35

Путин подписал закон о введении налога для самозанятых еще в 19 регионах

ТАСС06:27

Путин подписал закон о введении налога для самозанятых еще в 19 регионах России

ФедералПресс07:03

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБК10:26
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Происшествия

Угрожавшего взорвать самолет мужчину задержали в Домодедово

В московском аэропорту Домодедово полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату на борту самолета.
Российская газета 08:22
Фигурное катание

Тарасова резко отреагировала на заявление штаба Тутберидзе

Известия 12:26
Происшествия

ФСБ заинтересовалась экс-главой комитета по благоустройству Петербурга

Сотрудники ФСБ ведут оперативно-следственные мероприятия с бывшим главой комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимиром Рублевским, покинувшим свой пост 14 октября.
Lenta.ru 10:31
Общество

Комиссия ГД может рассмотреть историю с подаренным депутатом вазелином

Российская газета вчера в 10:21
Шоу-бизнес

Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений

Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
StarHit.ru вчера в 13:00
Политика

Кремль назвал условие транзита газа через Украину

Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:22
Армия и оружие

В Черное море вошел эсминец ВМС США

В сообщении указывается, что ракетный эсминец Ross Военно-морских сил США вошел в юго-западную часть акватории Черного моря 15 декабря.
РБК 12:14
Общество

Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки

В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.
РИА Новости 08:13
Футбол

Жуниор Мораес продлил контракт с «Шахтером»

Спорт-Экспресс 03:52
Общество

Ольга Васильева призвала не задавать «домашку» на новогодние каникулы

Ольга Васильева: Конечно нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!
Российская газета 03:58
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло

В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь.
Российская газета 10:57
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Lenta.ru 11:44
Политика

Зеленский рассказал журналистам о своей первой встрече с Путиным

Напомним, что политолог Валерий Соловей заявил, что Зеленский на встрече с Путиным в Париже отказался от ранее согласованных договоренностей и в последний момент изменил свою позицию по ним.
ИА Новороссия 10:00
Происшествия

На концерте Макса Коржа в Перми фанаты устроили потасовку с пожарными

На концерте Макса Коржа в Перми произошла потасовка между фанатами артиста и пожарными, которые тушили горящие фаеры.
РБК 04:04
Шоу-бизнес

Сергей Мазаев назвал концерт Николая Носкова жалким зрелищем

Сергей Мазаев назвал концерт Николая Носкова жалким зрелищем Не до конца оправившийся после инсульта певец довел Александра Стриженова до истерики.
Экспресс газета 12:00
Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Режиссер Баз Лурман, известный своими проектами «Ромео + Джульетта», «Мулен Руж!» и «Велики Гэтсби», решил взяться за экранизацию романа Булгакова «Мастер и Маргарита».
SM News 13 декабря в 06:21
Футбол

ВЭБ станет владельцем более 75% акций футбольного клуба ЦСКА

Новый владелец рассчитывает, что это временная мера и ЦСКА удастся найти новых инвесторов, - сообщает Интерфакс.
Эхо Москвы 13 декабря в 10:30
Политика

Володин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии

RT на русском 12:18
Происшествия

На Украине после обеда в дорожном кафе скончались два дальнобойщика

Вечером 14 декабря сотрудникам национальной полиции поступило сообщение от врачей о гибели 54-летнего дальнобойщика у дорожного кафе в городе Николаеве.
REGNUM 05:40
Музыка

ВГТРК объяснила исчезновение слова «протесты» из песни Би-2

Ранее стало известно, что «Россия 1» вырезала слово «протесты» из песни «Люди на эскалаторах», которую исполнила группа Би-2 вместе с Леонидом Агутиным и певицей Manizha на концерте по случаю вручения премии «Виктория».
Lenta.ru 10:36
Политика

Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона

Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Вести.Ru 09:17
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Происшествия

В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

Сотрудники полиции в воскресенье применили табельное оружие во время задержания подозреваемого в нападении на женщину, он скончался, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 10:21
Гаджеты

Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками

Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).
Dgl.ru 01:55
Хоккей

Сборная России обыграла финнов и стала второй на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею одержала победу над Финляндией в заключительном матче Кубка Первого канала и заняла второе место на турнире.
Газета.Ru 12:39
Футбол

Дубль Роналду помог «Ювентусу» одержать победу над «Удинезе»

Туринский "Ювентус" одержал победу над "Удинезе" в матче 16-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru 11:23
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Общество

Роспотребнадзор призвал отказаться от салатов с майонезом в Новый год

Роспотребнадзор объясняет такую рекомендацию тем, что новогодний ужин организуется в ночное время, когда метаболизм и работа пищеварительной системы человека замедлены.
Известия 02:42
Интернет

Eset предупредила об опасности подключения к бесплатному Wi-Fi

Специалисты компании Eset провели исследование, результаты которого показали, что 74% пользователей интернета в России используют бесплатные общедоступные точки Wi-Fi.
Newsler.ru 12 декабря в 11:43
Политика

Гутерреш заявил о разочаровании итогами конференции по климату

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что разочарован итогами климатической конференции COP25, которая прошла в Мадриде.
RT на русском 11:51
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