Общество
ИзвестияПутин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
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На самозанятых пенсионерах поставили эксперимент: Путин расширил налоговый режим
Московский Комсомолец10:54
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В московском аэропорту Домодедово полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату на борту самолета.
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Сотрудники ФСБ ведут оперативно-следственные мероприятия с бывшим главой комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимиром Рублевским, покинувшим свой пост 14 октября.
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Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Новый владелец рассчитывает, что это временная мера и ЦСКА удастся найти новых инвесторов, - сообщает Интерфакс.
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На Украине после обеда в дорожном кафе скончались два дальнобойщика
Вечером 14 декабря сотрудникам национальной полиции поступило сообщение от врачей о гибели 54-летнего дальнобойщика у дорожного кафе в городе Николаеве.
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Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
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Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
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Сборная России по хоккею одержала победу над Финляндией в заключительном матче Кубка Первого канала и заняла второе место на турнире.
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Специалисты компании Eset провели исследование, результаты которого показали, что 74% пользователей интернета в России используют бесплатные общедоступные точки Wi-Fi.
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Гутерреш заявил о разочаровании итогами конференции по климату
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что разочарован итогами климатической конференции COP25, которая прошла в Мадриде.