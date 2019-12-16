Общество

ИзвестияИзвестияПутин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
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Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

Известия22:19

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБК10:26

Налог из приложения

Российская газета19:54

Экономисты оценили расширение географии налога на самозанятых граждан

РЕН ТВ13:43

Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

РИА Новости11:46

Путин подписал закон о введении налога для самозанятых в Красноярском крае

Московский Комсомолец21:38

Путин подписал закон о введении налога для самозанятых еще в 19 регионах

ТАСС06:27
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Политика

Эрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в США

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber допустил, что Анкара может признать геноцид индейцев в США в ответ на резолюцию сената США, которая признаёт геноцид армян в Османской империи.
RT на русском 17:20
Происшествия

Дрифтер сломал новогоднее украшение во Владивостоке

Житель Владивостока, устроивший дрифт вокруг новогодней елки, не справился с управлением и повредил праздничные украшения.
Известия 05:31
Кино

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка»

iReactor 00:10
Армия и оружие

В Forbes оценили новейшую российскую подлодку

Авторитетное издание Forbes опубликовало статью о новейшей российской дизель-электрической подводной лодке.
OAnews 13 декабря в 12:37
Политика

В Казахстане задумались о переименовании Алматы

В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Известия 11:24
Политика

Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года

Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года.
Российская газета 22:32
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Вечерний курьер вчера в 12:18
Политика

Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
РБК 18:18
Здоровье

Жители Хабаровского края стали активнее проходить медосмотры

За 2018 год всего у граждан в Хабаровском крае было выявлено 190 тысяч заболеваний.
AmurMedia.ru 23:30
Музыка

Телеканал «Россия 1» вырезал слово «протесты» из песни «Би-2»

Телеканал «Россия 1» на церемонии вручения премии «Виктория» вырезал слово протесты из песни «Люди на эскалаторах».
News.ru 06:32
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки

Депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
РИА Новости 22:27
Общество

Названы худшие пароли 2019 года

Менеджер паролей NordPass рассказал о самых популярных и поэтому худших паролях, которые пользователи Сети используют для защиты своих аккаунтов.
Известия 06:45
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Российская газета 17:00
Общество

Многоцелевую мину планируют создать в России до конца 2020 года

Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что до конца 2020 года будут разработаны многоцелевая мина ПТМ-5 и разовая минная кассета КПТМ-5, которые предназначены для борьбы с танками, транспортом и живой силой противника.
RT на русском 20:13
Политика

Появилось видео первой беседы Зеленского с российским СМИ

На YouTube-канале телеканала "Россия 24" появились кадры первой беседы президента Украины Владимира Зеленского с российскими журналистами.
Газета.Ru 17:15
Футбол

В Испании остановили матч из-за оскорблений фанатами украинца

Известия 21:12
Авто

Появилась полная информация о «Русском Прадо»

32CARS.ru 13 декабря в 03:40
Гаджеты

Amazfit перестанут быть только умными часами и фитнес-трекерами

В этом году Huami представила семь новых носимых устройств под брендом Amazfit – это или умные часы, или фитнес-трекеры.
iXBT.com 13:42
Общество

Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»

В 2020 году Mail.Ru Group планирует запустить собственный видеосервис.
РБК 16:00
Происшествия

В Приморье полиция изъяла целый арсенал незаконного оружия

Полиция задержала двух жителей села Покровка, у которых было изъято более 600 единиц различных боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия разного калибра, комбинированное охотничье ружьё, три гладкоствольных ружья, капсюли для патронов, части нарезного огнестрельного оружия.
REGNUM 19:23
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Кино

Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов

Kinonews.ru 14:49
Армия и оружие

РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сарматы»

РВСН начали подготовку первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
РИА Новости 16:08
Футбол

Дубль Роналду помог «Ювентусу» победить «Удинезе»

Sportbox.RU 10:59
Общество

Столица поделится мусором с Калужской и Владимирской областями

Столица поделится мусором с Калужской и Владимирской областями Впервые столичные власти раскрыли, в каких объемах и куда помимо Подмосковья поедет московский мусор.
Коммерсантъ 13 декабря в 15:10
Музыка

Мясников из «Уральских пельменей» показал новый сценический образ

Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников обновил сценический образ баба Томы, которая теперь водит такси.
URA.Ru вчера в 11:17
Происшествия

В Ингушетии неизвестные разрушили древние башенные постройки

Неизвестные разрушили несколько древних башенных построек в высокогорном Джейрахском районе Ингушетии, розыском злоумышленников занимаются сотрудники полиции, сообщил глава районной администрации Ахмед Льянов.
РИА Новости 15:27
Политика

Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
Вести.Ru вчера в 10:18
Происшествия

В Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину

В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста.
RT на русском 06:01
Политика

США тайно выслали двух китайских дипломатов за шпионаж

Соединенные Штаты тайно выслали из страны двух сотрудников посольства КНР, подозреваемых в шпионаже.
Комсомольская правда 11:19
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