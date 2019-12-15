Общество

КоммерсантъКоммерсантъПутин включил в эксперимент по налогу для самозанятых 19 регионов

Налоговый режим для самозанятых действует в Москве, Московской, Калужской областях и в Татарстане с 2019 года.
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Путин подписал закон о введении налога для самозанятых еще в 19 регионах

Дождь08:20

Путин подписал закон о расширении числа регионов с налогом самозанятым

РЕН ТВ06:25

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов

РИА Новости06:35

Путин ввел налог для самозанятых в 19 регионах России

РБК06:30

Путин подписал закон о введении налога для самозанятых еще в 19 регионах

ТАСС06:27

Путин расширил территорию действия закона о самозанятых

Интерфакс07:35

Налоговый режим для самозанятых

Вечерний Орелвчера в 04:55
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Мальдини: «Есть сложности в подписании контракта с Ибрагимовичем»

Директор "Милана" Паоло Мальдини заявил, что с течением времени становится труднее заключить контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем.
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В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину

Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва - Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, подтвердив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
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Песков заявил, что в Кремле не готовят встречу Путина с Трампом

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ведется подготовка новых контактов между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом.
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Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
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Опубликованы фото затонувшей в Севастополе подлодки

Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
РИА Новости 09:30
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору чая

15 декабря отмечается Международный день чая. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору этого продукта.
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«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка»

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В Кремле назвали условия изменения Минских соглашений

После "нормандского формата", прошедшего в Париже 9 декабря, Киев сообщил, что подготовит изменения в Минских соглашениях к следующей встрече.
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В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета вчера в 14:45
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ДНР предложила Киеву новые участки для разведения сил

Вопрос о разведении сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе согласован так и не был — из-за позиции Киева, представители которого пояснили, что ВСУ не смогут обеспечить отвод своих военных.
Газета.Ru 09:40
Футбол

Манчестер Юнайтед — Эвертон 0:1 (2-й тайм)

«Манчестер Юнайтед» проведет 4000-й матч подряд с воспитанником команды в заявке в рамках чемпионата Англии против «Эвертона».
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Семья Заворотнюк сделала обнадеживающее заявление о ее здоровье

Послушницы монастыря пожелали артистке скорейшего выздоровления. Сестры из Горненского женского монастыря связались с семьей Заворотнюк.
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Путин осмотрел грузовики нового поколения на заводе «КамАЗ»

Президент России Владимир Путин посетил завод автоконцерна «КамАЗ», который в этом году отмечает 50-летие.
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В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами

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Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России

Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
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«Россия-1» вырезала слово «протесты» из песни Би-2

Телеканал «Россия-1» вырезал слово «протесты» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах» во время трансляции концерта по случаю вручения музыкальной премии «Виктория».
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Российские биатлонисты стали шестыми в эстафете на этапе Кубка мира

Сборная России заняла шестое место в эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
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Правила долголетия назвал американский врач

Как сообщает ToDay News Ufa, эти три простых правила долголетия разработал американский доктор Фрэнк Липман.
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На Украине после обеда в дорожном кафе скончались два дальнобойщика

Вечером 14 декабря сотрудникам национальной полиции поступило сообщение от врачей о гибели 54-летнего дальнобойщика у дорожного кафе в городе Николаеве.
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Спорт

Женская сборная Нидерландов по гандболу впервые стала чемпионом мира

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российская женская сборная по гандболу обыграла команду Норвегии в матче за третье место на чемпионате мира.
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OneWeb отправила спутники на Байконур

Первая партия спутников связи OneWeb отправлена из США на космодром Байконур, сообщила компания.
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Эксперт рассказал о прогреве автомобиля зимой

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Мишин о конфликте Тутберидзе и Плющенко: люди уже озверели от злобы

"Уже озверели от злобы", - заключил Мишин. Ранее конфликт Тутберидзе и Плющенко сравнили с "Игрой престолов".
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Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
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Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП

Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
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«Реал Сосьедад» добыл ничью в игре с «Барселоной»

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Песков посоветовал спортивным властям России подать апелляцию в CAS

У российской стороны есть 21 день, чтобы подать апелляцию в CAS.
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Арки Крымского моста подсветили цветами российского флага

Арочная часть Крымского моста подсвечена цветами российского триколора - белыми, синими и красными светодиодами.
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