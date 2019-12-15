Общество
КоммерсантъПутин включил в эксперимент по налогу для самозанятых 19 регионов
Налоговый режим для самозанятых действует в Москве, Московской, Калужской областях и в Татарстане с 2019 года.
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Футбол
Мальдини: «Есть сложности в подписании контракта с Ибрагимовичем»
Директор "Милана" Паоло Мальдини заявил, что с течением времени становится труднее заключить контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем.
Происшествия
В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину
Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва - Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, подтвердив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
Политика
Песков заявил, что в Кремле не готовят встречу Путина с Трампом
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ведется подготовка новых контактов между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом.
Политика
Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
Общество
Опубликованы фото затонувшей в Севастополе подлодки
Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору чая
15 декабря отмечается Международный день чая. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору этого продукта.
Политика
В Кремле назвали условия изменения Минских соглашений
После "нормандского формата", прошедшего в Париже 9 декабря, Киев сообщил, что подготовит изменения в Минских соглашениях к следующей встрече.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Политика
ДНР предложила Киеву новые участки для разведения сил
Вопрос о разведении сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе согласован так и не был — из-за позиции Киева, представители которого пояснили, что ВСУ не смогут обеспечить отвод своих военных.
Футбол
Манчестер Юнайтед — Эвертон 0:1 (2-й тайм)
«Манчестер Юнайтед» проведет 4000-й матч подряд с воспитанником команды в заявке в рамках чемпионата Англии против «Эвертона».
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк сделала обнадеживающее заявление о ее здоровье
Послушницы монастыря пожелали артистке скорейшего выздоровления. Сестры из Горненского женского монастыря связались с семьей Заворотнюк.
Политика
Путин осмотрел грузовики нового поколения на заводе «КамАЗ»
Президент России Владимир Путин посетил завод автоконцерна «КамАЗ», который в этом году отмечает 50-летие.
Происшествия
В Нижегородской области перевернулся автобус с 40 пассажирами
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России
Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
Музыка
«Россия-1» вырезала слово «протесты» из песни Би-2
Телеканал «Россия-1» вырезал слово «протесты» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах» во время трансляции концерта по случаю вручения музыкальной премии «Виктория».
Биатлон
Российские биатлонисты стали шестыми в эстафете на этапе Кубка мира
Сборная России заняла шестое место в эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Здоровье
Правила долголетия назвал американский врач
Как сообщает ToDay News Ufa, эти три простых правила долголетия разработал американский доктор Фрэнк Липман.
Происшествия
На Украине после обеда в дорожном кафе скончались два дальнобойщика
Вечером 14 декабря сотрудникам национальной полиции поступило сообщение от врачей о гибели 54-летнего дальнобойщика у дорожного кафе в городе Николаеве.
Спорт
Женская сборная Нидерландов по гандболу впервые стала чемпионом мира
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российская женская сборная по гандболу обыграла команду Норвегии в матче за третье место на чемпионате мира.
Космос
OneWeb отправила спутники на Байконур
Первая партия спутников связи OneWeb отправлена из США на космодром Байконур, сообщила компания.
Авто
Эксперт рассказал о прогреве автомобиля зимой
Фигурное катание
Мишин о конфликте Тутберидзе и Плющенко: люди уже озверели от злобы
"Уже озверели от злобы", - заключил Мишин. Ранее конфликт Тутберидзе и Плющенко сравнили с "Игрой престолов".
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Происшествия
Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП
Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
Футбол
«Реал Сосьедад» добыл ничью в игре с «Барселоной»
Спорт
Песков посоветовал спортивным властям России подать апелляцию в CAS
У российской стороны есть 21 день, чтобы подать апелляцию в CAS.
Музыка
Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»
Общество
Арки Крымского моста подсветили цветами российского флага
Арочная часть Крымского моста подсвечена цветами российского триколора - белыми, синими и красными светодиодами.