Общество

ИзвестияИзвестияПутин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
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На самозанятых пенсионерах поставили эксперимент: Путин расширил налоговый режим

Московский Комсомолец10:54

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБК10:26

В.Путин подписал закон об установлении налога для самозанятых в 19 регионах РФ

Агентство Москва06:33

Путин расширил эксперимент с налогом для самозанятых

РИА Новости06:35

Путин подписал закон о введении налога для самозанятых еще в 19 регионах

ТАСС06:27

Путин расширил территорию действия закона о самозанятых

Интерфакс07:35

В Госдуме анонсировали введение нового налога с зарплаты

Primpress.ru12 декабря в 04:50
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Музыка

Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России

Molnet.ru 04:05
Фигурное катание

Тарасова резко отреагировала на слова Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отказалась комментировать слова Этери Тутберидзе, которая обвинила её в нелюбви к олимпийской чемпионке Алине Загитовой.
RT на русском 11:12
Политика

Песков заявил о попытке Киева изменить коммюнике саммита в Париже

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил о попытке украинской стороны отредактировать согласованный заранее документ.
RT на русском 09:03
Происшествия

В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину

В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
Известия 11:01
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло

Российская газета 10:57
Хоккей

Сборная России потеряла шанс выиграть Кубок Первого канала

Сборная России по хоккею лишилась даже теоретических шансов завоевать домашний Кубок Первого канала.
Российская газета 08:57
Футбол

«Милан» хочет купить защитника «Барселоны» Тодибо

Чемпионат 10:34
Политика

В Кремле назвали условие решения Зеленским конфликта в Донбассе

Решение конфликта на Украине потребует от Владимира Зеленского авторитета и доминирования на политической арене Украины, сообщает ТАСС по заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Мой Брянск 10:02
Экономика

Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия 13 декабря в 19:47
Общество

Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки

В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.
РИА Новости 08:13
Происшествия

Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке

В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Lenta.ru 12 декабря в 12:04
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тыс. рублей

Если налоговая инспекция уличит их в этом, то может наказать штрафом до 120 тыс. рублей за мошенничество.
Live24 вчера в 01:18
Общество

Выпускница СПбГУ плюнула в членов этической комиссии

Санкт-Петербургский государственный университет обратился в полицию с заявлением на свою выпускницу Александру Элбакян, которая плюнула в главу этической комиссии вуза, сообщает сообщает «Медуза».
МР7.ру 09:16
Общество

Владелец Nginx назвал претензии Rambler Group бессмысленными

Американская компания F5 Networks (владелец веб-сервера Nginx) прокомментировала конфликт с Rambler Group, которая заявила о своих исключительных правах на Nginx, разработанный ее бывшим сотрудником Игорем Сысоевым.
Коммерсантъ 07:24
Происшествия

В Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину

В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста.
RT на русском 06:01
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Культура

Умерла французская актриса Анна Карина

Французская актриса датского происхождения Анна Карина умерла от рака в возрасте 79 лет. Об этом AFP сообщил ее агент Лоран Баландрас.
РБК 06:56
Музыка

«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2

Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Коммерсантъ 08:56
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета вчера в 14:45
Авто

Названы ошибки во время прогрева, которые совершают миллионы водителей

Если ваш автомобиль оснащен автозапуском, то проблем с прогреванием не бывает.
МедиаПоток вчера в 05:14
Кино

Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»

Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты». Всенародный любимец Анатолич появится в седьмом сезоне, сообщает портал today.ua.
Donday.ru 10:00
Происшествия

На концерте Макса Коржа в Перми фанаты устроили потасовку с пожарными

РБК 04:04
Кино

Мединский захотел отучить россиян ходить на голливудское кино

Следует переломить привычку россиян ходить на голливудские фильмы.
9111.ru вчера в 04:13
Биатлон

Сборная России по биатлону стала шестой в эстафете на этапе Кубка мира

Мужская эстафета стала заключительной гонкой второго этапа Кубка мира по биатлону. В Хохфильцене сборная России завоевала четыре медали.
РБК 10:29
Происшествия

Мужчина устроил стрельбу из автомата в центре Перми

Мужчина устроил пальбу из автомата в центре Перми. Инцидент произошел на Монастырской улице и попал на видео.
РЕН ТВ 07:21
Происшествия

Вертолет Ми-8 повредил шасси после посадки в аэропорту Иркутска

Следователи организовали проверку по факту излома правой стойки шасси вертолета Ми-8 при движении по взлетной полосе после посадки 13 декабря в аэропорту Иркутска, сообщила в воскресенье пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
Интерфакс 08:16
Общество

Врач рассказала о моде на «гламурные» роды в России

В Россию с Запада приходит мода на так называемые «гламурные» роды.
БИЗНЕС Online 10:42
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Политика

Токаев поддержал инициативу переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение писателя, поэта и общественного деятеля Олжаса Сулейменова переименовать город Алматы.
Life.ru 10:04
Происшествия

ФСБ заинтересовалась экс-главой комитета по благоустройству Петербурга

Сотрудники ФСБ ведут оперативно-следственные мероприятия с бывшим главой комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимиром Рублевским, покинувшим свой пост 14 октября.
Lenta.ru 10:31
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