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ИжевскИнфо.РУИжевскИнфо.РУПутин наделил губернаторов дополнительными полномочиями

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2 апреля президент РФ Владимир Путин наделил глав российских регионов дополнительными полномочиями. Об этом он заявил во время обращения к нации. По словам президента, именно главы субъектов будут решать, какие именно ограничения вводить в своём регионе.
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