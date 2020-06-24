Путин заявил, что в нынешних условиях необходимо расширить возможности для «выбора комфортного, современного жилья».

Путин рассказал о расширении программы льготной ипотеки для граждан

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Происшествия Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. 568

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