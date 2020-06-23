Общество

InkazanInkazanПутин рассказал о расширении программы льготной ипотеки для граждан

Путин заявил, что в нынешних условиях необходимо расширить возможности для «выбора комфортного, современного жилья».
Читать в источнике
Комментировать243

Подробнее о событии

Эксперт оценил расширение программы льготной ипотеки под 6,5%

Газета.Ruвчера в 13:41

Эксперты оценили предложение Путина по расширению льготной ипотеки

Известиявчера в 23:08

Власти Самарской области отметили в регионе рост числа договоров по льготной ипотеке

ТАССвчера в 17:22

Почему льготная ипотека может закончиться досрочно

РБК02:00

Эксперты: увеличение лимита по льготной ипотеке коснется 95% новостроек

РИА Новостивчера в 13:14

Путин поручил расширить программу льготной ипотеки в 6,5%

Коммерсантъвчера в 10:39

ДОМ.РФ оценил объем попадающего под льготную ипотеку жилья

Интерфаксвчера в 13:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
Энергетика

Цены на нефть снижаются на сохраняющихся опасениях за спрос

Цены на нефть в понедельник утром демонстрируют негативную динамику на фоне сохраняющихся опасений за восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 22 июня в 01:14
Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
987
Экономика

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год.
РБК 10:00
35
Авто

Lada Vesta получит 400-сильный двигатель

Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe 22 июня в 05:18
107
Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

Газета.Ru 09:29
910
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
6,1K
Происшествия

Силовики избили россиянина на глазах жены из-за просьбы о помощи

Московский Комсомолец 05:17
46
Общество

Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад

"Всплеск в России уже идет на убыль", - сообщил он в среду.
ТАСС 05:41
288
Общество

Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
170
Футбол

Стали известны результаты теста Головина на коронавирус

Как стало известно «СЭ», тест полузащитника «Монако» Александра Головина на COVID-19 дал отрицательный результат.
Спорт-Экспресс 09:21
Общество

Умер бывший сенатор Евгений Тарло

Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию.
Слово и Дело вчера в 06:27
184
Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус назвали розыгрышем

Ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил "Комсомольской правде", что Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе в рамках шоу, это был розыгрыш.
РИА Новости 09:39
12
Общество

За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн вчера в 10:35
6,2K
Футбол

Трансфер Вагнера в ЦСКА заблокировал Гинер

Трансфер бразильского нападающего Вагнера Лава в московский ЦСКА заблокировал президент столичного клуба Евгений Гинер.
Газета.Ru 10:50
Общество

Стало известно содержимое котомок, подаренных гостям Парада Победы

«МК» стало известно содержимое котомок, которые были оставлены для гостей Парада Победы в Москве.
Московский Комсомолец 05:31
22
Политика

Лукашенко остался в стороне во время общения Путина с лидерами стран на параде

Lenta.ru 05:54
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян продемонстрировала очень тонкую талию в корсете

Супруга Канье Уэста Ким Кардашьян показала поклонникам видео, на котором предстала в корсете и продемонстрировала поклонникам очень тонкую талию.
Дни24 вчера в 12:42
1
Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
637
Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала слухи о причинах развода с Харламовым

Актриса Кристина Асмус прокомментировала предположения своих поклонников о причинах развода с комиком Гариком Харламовым.
Lenta.ru 10:52
Общество

Кустурица посетил главный храм Минобороны России

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица посетил главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот».
Lenta.ru 10:10
Происшествия

В Чечне мать эксгумированной Мадины извинилась перед Кадыровым

Мать многодетной матери Мадины Умаевой, умершей 12 июня при невыясненных обстоятельствах и спешно похороненной ночью, принесла извинения Рамзану Кадырову за свое ранее сделанное заявление о том, что ее дочка погибла от домашнего насилия.
Кавказ Пост 00:58
93
Происшествия

Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев

Говорит Москва 02:42
740
Политика

Лукашенко назвал Москву столицей Родины

Москва, 24 июня 2020, 17:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Москву столицей Родины.
REGNUM 10:41
212
Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
2,8K
Политика

В России проходят военные парады в честь 75-летия Победы

Главный парад на Красной Площади в Москве начнется в 10.00.
Общественная служба новостей 02:46
Общество

Парад Победы в Москве сфотографировали из космоса

Российский спутник дистанционного зондирования «Ресурс-П» сфотографировал Парад Победы в Москве, кадр появился в Twitter «Роскосмоса».
Московский Комсомолец 08:27
8
Общество

Макаревич заявил, что ему лично не нужен парад Победы

Советский и российский музыкант, актер, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил радиостанции "Комсомольская правда" свое мнение относительно целесообразности проведения парада Победы.
Инфорос 08:10
620
Шоу-бизнес

Пугачева ожидает пополнение в семье

Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости 22 июня в 20:00
63
Общество

Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение

Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
22
Здоровье

Составлен топ-5 опасных препаратов из домашней аптечки

Четвертое место в рейтинге самых опасных препаратов домашней аптечки занимает аспирин.
iReactor вчера в 02:59
37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное