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Урал-пресс-информУрал-пресс-информ

Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки под 6,5% годовых на покупку нового жилья.В источнике
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Эксперт оценил расширение программы льготной ипотеки под 6,5%

Газета.Ruвчера в 13:41

Эксперты оценили предложение Путина по расширению льготной ипотеки

Известия23:08

Власти Самарской области отметили в регионе рост числа договоров по льготной ипотеке

ТАСС17:22

Почему льготная ипотека может закончиться досрочно

РБК02:00

Эксперты: увеличение лимита по льготной ипотеке коснется 95% новостроек

РИА Новостивчера в 13:14

Путин поручил расширить программу льготной ипотеки в 6,5%

Коммерсантъвчера в 10:39

Объем сделок после расширения программы льготной ипотеки может вырасти на 15% - эксперт

Интерфаксвчера в 12:09
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В Москве возбудили дело после обнаружения в квартире пятерых младенцев

В Москве возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в квартире на северо-востоке города пятерых младенцев в возрасте от шести дней до полугода, сообщила пресс-служба столичного главка СК России.
В Москве возбудили дело после обнаружения в квартире пятерых младенцев
RT на русскомвчера в 09:52
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Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru22:47
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Бизнес попросил о новых мерах поддержки для арендодателей

Предприниматели поддерживают уже принятые меры поддержки арендаторов, которые упростили разрыв договоров для малого и среднего бизнеса, но обращают внимание на «серьезный экономический урон, наносимый арендодателям», следует из писем.
РБК09:36
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Лидеры 10 стран и территорий приедут на парад Победы в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга перечислил журналистам государства и частично признанные республики, лидеры которых прибудут в Москву на парад Победы 24 июня.
Коммерсантъвчера в 06:51
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В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM02:09
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Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским

Турецкая партия Vatan ("Родина") в ходе рабочего совещания в онлайн-формате представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, куда входит признание Крыма российским, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости10:27
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МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году

Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, снижение цен на нефть и последствия пандемии приведут к более глубокому спаду экономики России, чем фонд ожидал в апреле - на 6,6% в 2020 году (прежняя оценка - спад на 5,5%).
Российская газета10:50
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Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru11:48
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Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ruвчера в 06:32
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На Украине произошли столкновения радикалов с полицией

Ровно, Украина, 24 июня 2020, 08:01 — REGNUM В городе Березно Ровенской области Украины 23 июня произошли столкновения украинских радикалов из «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с сотрудниками правоохранительных органов, сообщает украинский телеканал ZIK.
REGNUM01:01
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Президента Косово обвинили в сотне убийств

Президента Косово Хашима Тачи обвинили в военных преступлениях, а также в преступлениях против человечности, в том числе в ста убийствах и многочисленных пытках, похищениях и преследованиях.
Lenta.ru12:16
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В ЮВО прокомментировали инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

«Никаких инцидентов, представляющих какую-либо опасность для зрителей, в ходе выдвижения исторического парадного расчета механизированной колонны к месту проведения 24 июня военного парада в городе-герое Севастополе не было», — сказано в сообщении.
Известия08:35
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