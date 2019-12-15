Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Армия и оружие Хафтару понадобилось подкрепление в Триполи Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар, который ранее объявил о начале решающего сражения за Триполи, приказал направить дополнительные подразделения в столицу Ливии, сообщает Sky News Arabia.

Политика Эстонский министр назвал нового премьера Финляндии продавщицей Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме прокомментировал назначение Санны Марин главой правительства Финляндии, отметив, что «продавщица поднялась до премьер-министра».

Политика Оператор «Северного потока-2» попросил изменить условия прокладки труб Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», подала запрос в ведомство судоходства и гидрографии Германии на разрешение прокладки труб в зимние и весенние месяцы 2020 года.

Технологии «Яндекс» разработал бюджетный аналог самого дорогого сенсора для беспилотников Компания «Яндекс» разработала прототип лидара, который является самым дорогим сенсором в беспилотных автомобилях и необходим для сканирования пространства с помощью лазерных лучей.

Экономика FESCO планирует продать зерновой бизнес Группа FESCO планирует продать свой зерновой бизнес, сообщил глава группы Александр Исурин.

Общество В Волгоградской области учительница отрезала восьмикласснику челку Учитель русского языка из школы в городе Палласовка Волгоградской области, которая подрезала челку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки, сообщила РИА Новости директор школы Лидия Авдощенко.

Спорт Российские гандболистки завоевали бронзу чемпионата мира Женская сборная России по гандболу завоевала бронзовые медали чемпионата мира, который проходит в Японии.

Культура Онлайн-кинотеатр объяснил удаление эпизода сериала о беспорядках Пятый эпизод сериала «Эпидемия», в сюжете которого фигурируют массовые беспорядки, покажут в феврале 2020 года, рассказал РБК представитель онлайн-кинотеатра Premier.