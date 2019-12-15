Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин расширил территорию действия налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
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Путин расширил территорию действия закона о самозанятых

Интерфакс07:35

Экономисты оценили расширение географии налога на самозанятых граждан

РЕН ТВ13:43

Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

РИА Новости11:46

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБК10:26

Путин подписал закон о новой выплате для пожилых россиян

Primpress.ru15:00

Путин подписал закон о введении налога для самозанятых еще в 19 регионах

ТАСС06:27

Налоговый режим для самозанятых

Вечерний Орелвчера в 04:55
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Футбол

АЕК одержал победу в первом матче Массимо Карреры

В Греции завершился матч 14-го тура местного чемпионата.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:45
Энергетика

Оржель уличил «Нафтогаз» в махинациях с ценой на газ для украинцев

Министр энергетики Украины Алексей Оржель обвинил ряд компаний в искусственном повышении цены на газ для населения.
Украина.ру 12 декабря в 07:55
Общество

Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»

В 2020 году Mail.Ru Group планирует запустить собственный видеосервис.
РБК 16:00
Футбол

Матч «Арсенала» против «Ман Сити» не покажут в Китае из-за поста Озила

Сообщается, что вместо матча «Арсенала» против «Ман Сити» в Китае покажут в записи встречу «Тоттенхэма» с «Вулверхэмптоном».
Матч ТВ 10:56
Происшествия

Экс-прокурора Владикавказа задержали за заказное убийство следователя

Экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана по делу банды Аслана Гагиева - ее подозревают в заказе убийства следователя Александра Леонова.
Газета.Ru 07:29
Шоу-бизнес

Бывшая жена Александра Цекало тайно вышла замуж

Виктория Галушко, бывшая жена Александра Цекало, после расставания с продюсером не раскрывала подробностей своей личной жизни, предпочитая молчать, не публиковать фотографии и практически не появляться на светских мероприятиях.
ИнфоСМИ 11:55
Авто

Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России за счет Niva

С покупкой «GM-АвтоВАЗ» концерт Renault-Nissan, в который входит «АвтоВАЗ», сможет оптимизировать модельный ряд в России благодаря Niva, так как она станет носить логотип Lada, а вот новое поколение может получит уже другой логотип, к примеру марки, Renault.
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Володин оценил призыв объявить Курилы частью Японии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин расценил призыв лидера Компартии Японии Кадзуо Сии о Курилах как угрозу суверенитету России.
РИА Новости 14:58
Политика

Эрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в США

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber допустил, что Анкара может признать геноцид индейцев в США в ответ на резолюцию сената США, которая признаёт геноцид армян в Османской империи.
RT на русском 17:20
Футбол

Матч чемпионата Испании остановили из-за оскорблений фанатами украинца

Матч второго по силе дивизиона Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был остановлен из-за действий фанатов, сообщает Marca.
Газета.Ru 15:44
Гаджеты

Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
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Футбол

Юный вратарь «Фламенго» покорил соцсети после 7 сэйвов подряд

Матч ТВ 15:10
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала восьмикласснику челку

Учитель русского языка из школы в городе Палласовка Волгоградской области, которая подрезала челку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки, сообщила РИА Новости директор школы Лидия Авдощенко.
РИА Новости 13:01
Культура

Онлайн-кинотеатр Premier удалил пятую серию «Эпидемии»

Inc-news.ru 16:25
Армия и оружие

В РВСН сообщили о планах США испытать две запрещённых ДРСМД ракеты

«До конца 2019 года США планируют испытать две новые ракеты наземного базирования средней дальности: крылатую ракету с дальностью действия более 1 тыс. км и ещё одну с дальностью более 3 тыс. км. Кроме того, в качестве ударных средств малой и средней дальности могут быть классифицированы ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА)», — заявил он в интервью газете «Красная звезда».
RT на русском 16:45
Политика

Эрдоган провел переговоры с главой ливийского правительства в Триполи

Президент Турции Реджеп Эрдоган провел переговоры с главой правительства национального согласия Ливии Фиезом аль-Сараджем, об этом 15 декабря сообщает Anadolu Ajansi.
REGNUM 11:04
Политика

Появилось видео первой беседы Зеленского с российским СМИ

На YouTube-канале телеканала "Россия 24" появились кадры первой беседы президента Украины Владимира Зеленского с российскими журналистами.
Газета.Ru 17:15
Политика

В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
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Общество

Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии

Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
РИА Новости вчера в 07:42
Общество

На Крымском мосту протестировали подсветку в расцветке флага РФ

На Крымском мосту протестировали подсветку в расцветке флага Российской Федерации, об этом пишет «Вечерняя Москва».
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В США показали атомный реактор, который в сто раз меньше обычного

Атомный реактор следующего поколения NuScale очень мал по сравнению с нынешними действующими реакторами в США — его размер такой же, как у двух школьных автобусов.
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В ДНР предложили Киеву новые места для разведения сил и средств

Ранее Лайф рассказывал о предложении лидера Украины изменить минские соглашения.
Life.ru 05:06
Наука

Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
ToDay News Ufa вчера в 02:52
Политика

В Совфеде оценили идею привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление члена ПАСЕ Ульриха Оэмэ о том, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.
RT на русском 14:13
Технологии

«Яндекс» разработал прототип лидара для беспилотников, который на 50% дешевле аналогов

"Яндекс" разработал прототип и начал тестирование лидара - самого дорого сенсора, имеющегося в беспилотных автомобилях.
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Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

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«Интер» упустил победу над «Фиорентиной»

«Фиорентина» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Италии сыграла вничью с «Интером» — 1:1. На восьмой минуте отличился полузащитник гостей Борха Валеро.
Спорт-Экспресс 16:47
Экономика

Правительство расширит программу приватизации в России

По словам пресс-секретаря, решение по программе приватизации будет принято на заседании правительства.
РБК 05:48
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Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру

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Врачи назвали продукты, образующие камни в почках

Есть несколько главных причин, почему в почках образуются камни.
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Как работают Яндекс.Новости?
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