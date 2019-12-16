Общество
РИА НовостиПутин расширил территорию действия налога для самозанятых
Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
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Политика
Пентагон ответил Эрдогану на угрозу закрыть для США базу Инджирлик
Пентагон заявил в ответ на угрозу президента Турции Реджепа Эрдогана закрыть для США базы Инджирлик и Куреджик в ответ на возможные американские санкции, что американцы используют турецкие военные базы только с разрешения руководства Турции, сообщил 15 декабря представитель оборонного ведомства США журналистам.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в автомобильной аварии с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области.
Общество
Связанная c Rambler компания потребовала заблокировать Twitch
Авторы иска требуют заблокировать принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере ₽180,345 млрд, сообщает «Коммерсантъ».
Космос
Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке
Переселять проживающих в аварийных и ветхих домах россиян за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых предложили в комитете Госдумы по бюджету.
Общество
Представительница Ямайки получила звание «Мисс мира»
Звание первой вице-мисс досталось француженке Офели Мезино. Второй вице-мисс стала представительница Индии Суман Рао.
Политика
В Раде заявили, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян
Жители Украины якобы знают русский язык лучше россиян, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Общество
РБК: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
По результатам за одиннадцать месяцев текущего года из 68 отечественных кинокартин, получивших господдержку, лишь восемь фильмов окупились в прокате, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Общество
Россияне тратят на продукты почти треть своего бюджета
Россияне тратят на покупку продуктов 30,2% своего бюджета и занимает 31-е место по этому показателю среди 40 других европейских государств, следует из данных исследования «РИА Новости».
Культура
Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина
Шоу-бизнес
В квартиру Даны Борисовой вызвали скорую и полицию
Приезжал наряд полиции, потом скорая помощь и папа Полины во главе.
Здоровье
Врачи рассказали, кому могут навредить картошка и помидоры
Пасленовые, к которым относятся картофель, помидоры, баклажаны и перец, могут навредить людям с аутоиммунными заболеваниями, в частности, страдающим гипотиреозом.
Политика
Песков назвал условие решения Зеленским конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский хочет урегулировать конфликт в Донбассе, однако эта задача потребует от него доминирования на политической арене Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
Происшествия
На концерте Макса Коржа в Перми фанаты устроили потасовку с пожарными
На концерте Макса Коржа в Перми произошла потасовка между фанатами артиста и пожарными, которые тушили горящие фаеры.
Общество
Врио губернатора Приангарья Кобзев посетил Тулун
Хоккей
Сборная России обыграла финнов и стала второй на Кубке Первого канала
Сборная России, одержав на турнире две победы в трех матчах (одна победа – по буллитам), набрала пять очков и заняла второе место на домашнем этапе Евротура.
Общество
Прическа по гороскопу: какой цвет волос принесет знакам Зодиака успех
Астрологи рассказали, какой выбор будет правильным и принесет знакам Зодиака успех. Для Овна идеально подходят яркие оттенки волос.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина о газе шуткой
Украинский президент Владимир Зеленский ответил на слова главы РФ Владимира Путина измененной строчкой из стихотворения Сергея Михалкова.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Космос
OneWeb отправила спутники на Байконур для запуска
Первая партия британских спутников связи OneWeb, которые спецслужбы России назвали угрозой нацбезопасности, отправлены из США на космодром Байконур для январского запуска на ракете-носителе "Союз", сообщила компания OneWeb.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Гаджеты
Продажи самого топового смартфона Xiaomi 2019 года стартовали в России
Топовые флагманы этого года от китайской компании Xiaomi стали доступны на российском рынке.
Гаджеты
Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
Наука
38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека
Австралийские ученые из национального научного агентства Австралии (CSIRO) выяснили, какова продолжительность жизни человека.
Авто
Haval предлагает скидки на топовую комплектацию кроссовера Haval F7
Наибольшая выгода – до 300 000 рублей действует на кроссовер Haval F7 в комплектации Elite, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».
Здоровье
Популярные конфеты попали в черный список из-за бактерий и плесени
15 марок популярных у россиян конфет попали в черный список Росконтроля. Сладости опасны для здоровья и не рекомендованы к покупке.