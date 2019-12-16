Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Политика Пентагон ответил Эрдогану на угрозу закрыть для США базу Инджирлик Пентагон заявил в ответ на угрозу президента Турции Реджепа Эрдогана закрыть для США базы Инджирлик и Куреджик в ответ на возможные американские санкции, что американцы используют турецкие военные базы только с разрешения руководства Турции, сообщил 15 декабря представитель оборонного ведомства США журналистам.

Общество Связанная c Rambler компания потребовала заблокировать Twitch Авторы иска требуют заблокировать принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере ₽180,345 млрд, сообщает «Коммерсантъ».

Общество В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке Переселять проживающих в аварийных и ветхих домах россиян за счет ипотеки со ставкой не выше 3% годовых предложили в комитете Госдумы по бюджету.

Общество РБК: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь По результатам за одиннадцать месяцев текущего года из 68 отечественных кинокартин, получивших господдержку, лишь восемь фильмов окупились в прокате, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Общество Россияне тратят на продукты почти треть своего бюджета Россияне тратят на покупку продуктов 30,2% своего бюджета и занимает 31-е место по этому показателю среди 40 других европейских государств, следует из данных исследования «РИА Новости».

Политика Песков назвал условие решения Зеленским конфликта в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский хочет урегулировать конфликт в Донбассе, однако эта задача потребует от него доминирования на политической арене Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

Политика Зеленский ответил на слова Путина о газе шуткой Украинский президент Владимир Зеленский ответил на слова главы РФ Владимира Путина измененной строчкой из стихотворения Сергея Михалкова.

Космос OneWeb отправила спутники на Байконур для запуска Первая партия британских спутников связи OneWeb, которые спецслужбы России назвали угрозой нацбезопасности, отправлены из США на космодром Байконур для январского запуска на ракете-носителе "Союз", сообщила компания OneWeb.