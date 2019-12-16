Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин расширил территорию действия налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
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Путин подписал закон о введении налога для самозанятых в Красноярском крае

Московский Комсомолец21:38

Налог из приложения

Российская газета19:54

Путин включил в эксперимент по налогу для самозанятых 19 регионов

Коммерсантъ06:45

Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

РИА Новости11:46

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБК10:26

Экономисты оценили расширение географии налога на самозанятых граждан

РЕН ТВ13:43

Путин подписал закон о введении налога для самозанятых еще в 19 регионах

ТАСС06:27
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Экономика

Компании предупредили Медведева о риске замедления цифровой экономики

Создание государственного интегратора на базе «Сколково», которое поручил проработать председатель правительства Дмитрий Медведев, замедлит развитие цифровой экономики и лишит частные компании необходимого финансирования, уверены участники рынка.
РБК 22:00
Общество

Выбрали день свадьбы: расчленитель Соколов написал письмо-исповедь

РЕН ТВ 19:47
Политика

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Газета.Ru 20:22
Финансы

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка.
Ведомости 16:04
Политика

Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира

Рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года опубликовало издание U.S.News.
Известия 19:52
Общество

Многоцелевую мину планируют создать в России до конца 2020 года

Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что до конца 2020 года будут разработаны многоцелевая мина ПТМ-5 и разовая минная кассета КПТМ-5, которые предназначены для борьбы с танками, транспортом и живой силой противника.
RT на русском 20:13
Общество

В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
RT на русском 21:51
Политика

В Раде заявили, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян

Жители Украины якобы знают русский язык лучше россиян, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости 19:56
Армия и оружие

Назван срок полного перехода ракетных войск на современные комплексы

Полностью перевооружить российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) на современные ракетные комплексы планируется к 2024 году.
Lenta.ru 17:45
Хоккей

«Лос-Анджелес» победил «Детройт», Прохоркин сделал передачу

«Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Лос-Анджелесу» — 2:4. В составе «королей» дубль оформил Анже Копитар.
Спорт-Экспресс 21:32
Общество

В Приморье у озера Хасан поисковики обнаружили четыре танка

Бойцы Поискового объединения "АвиаПоиск" приморского регионального отделения "Поискового движения России", работая у озера Хасан, нашли четыре танка Красной армии, погибших в боях с японцами в 1938 году.
Российская газета 20:42
Происшествия

На Филиппинах при землетрясении пострадали 37 человек, сообщает СМИ

По меньшей мере 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах, магнитуда которого составила 6,8, сообщает газета Manila Bulletin.
РИА Новости 20:53
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Lenta.ru 11:44
Общество

«Ъ»: Rambler требует взыскать с Twitch 180 млрд рублей

Как пояснил изданию источник, сумма в 180 млрд рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций Английской премьер-лиги - 36 тыс. - на максимальную сумму компенсации в 5 млн рублей.
ТАСС 21:07
Происшествия

В Приморье полиция изъяла целый арсенал незаконного оружия

Полиция задержала двух жителей села Покровка, у которых было изъято более 600 единиц различных боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия разного калибра, комбинированное охотничье ружьё, три гладкоствольных ружья, капсюли для патронов, части нарезного огнестрельного оружия.
REGNUM 19:23
Экономика

В списке компаний на приватизацию появились новые названия

В новый план приватизации на 2020–2022 годы могут войти такие компании, как Дом.РФ, «Почта России», Росгеология, Зарубежнефть, аэропорт Шереметьево и ряд других (список есть у «Известий»).
Известия 17:18
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Технологии

Искусственный интеллект не смог добыть алмазы в Minecraft

На соревновании MineRL было предложено создать искусственный интеллект, который смог бы добыть алмазы в Minecraft.
Cyber.sports.ru 09:53
Общество

В России появились «гламурные» роды

В России становятся все более популярными «гламурные» роды.
Lenta.ru 19:50
Шоу-бизнес

Гузеева оскорбила поклонницу за обвинение в высокомерии

РИА Новости 20:47
Общество

У «Роскосмоса» запросили еще 18 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»

Известия 20:07
Общество

«Новая газета»: Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь получили сотни тысяч рублей

Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь получили сотни тысяч рублей.
Эхо Москвы 07:30
Происшествия

Из-за тумана в аэропорту Владивостока задержали более 10 рейсов

В аэропорту Владивостока густой туман привел к задержке взлета и посадки более десяти рейсов, пишет ТАСС.
Общественное телевидение России 21:58
Армия и оружие

Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

15 декабря Эрдоган заявил, что в случае введения Вашингтоном санкций в отношении республики Анкара может закрыть для США авиабазу Инджирлик, где хранятся американские ядерные бомбы B61, и базу Кюреджик, которая является частью системы ПРО НАТО в Европе.
Lenta.ru 21:33
Политика

Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой

Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.
РБК 18:18
Происшествия

Сколько преступлений произошло в Якутии?

Прокуратура республики проанализировала состояние преступности на территории Республики Саха (Якутия).
SakhaLife.ru 19:19
Экономика

В Бурятии могут появиться новые технопарки для малого и среднего бизнеса

В технопарках будет организовано производство спортивных товаров и изделий для крупных госкорпораций и холдингов В пятницу, 13 декабря, в Улан-Удэ состоялся совет по улучшению инвестиционного климата при главе Бурятии, на котором были рассмотрены вопросы развития промышленности.
Байкал-Daily 20:57
Экономика

FESCO планирует продать зерновой бизнес

Группа FESCO планирует продать свой зерновой бизнес, сообщил глава группы Александр Исурин.
Коммерсантъ 16:37
Политика

В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Lenta.ru 16:19
Кино

Мединский поругал голливудские фильмы, назвав их «попкорновой шнягой»

Министр заявил, что на некоторые бывает грустно потратить даже 10 минут.
Gazeta.SPb 14:23
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