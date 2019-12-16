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Политика В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину «Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.

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