Общество

ИзвестияИзвестияПутин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Читать в источнике
Комментировать1894

Подробнее о событии

Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

Известиявчера в 22:19

Путин подписал закон о введении налога для самозанятых в Красноярском крае

Московский Комсомолецвчера в 21:38

Налог из приложения

Российская газетавчера в 19:54

Оценка темпа: РФ расширила территорию действия налога для самозанятых

РЕН ТВвчера в 18:16

Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

РИА Новостивчера в 11:46

Путин ввел налог для самозанятых в 19 регионах России

РБКвчера в 06:30

Путин подписал закон о введении налога для самозанятых еще в 19 регионах

ТАССвчера в 06:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 01:07, Ашберн
Общество

Стали известны профессии с вероятным увеличением зарплат в 2020 году

Зарплаты в 2020 году могут вырасти как у специалистов IT-сферы, так и у представителей "массовых профессий".
Газета.Ru вчера в 23:35
Общество

В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой

ТАСС вчера в 01:28
Политика

В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину

«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
REGNUM 00:52
Футбол

Зозуля плакал в раздевалке из-за оскорблений фанатов «Райо Вальекано»

РИА Новости 00:50
Общество

Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета

Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
BFM.ru вчера в 20:55
Здоровье

Врач рассказал о пользе кратковременного голодания

Эксперт рассказал и про наиболее популярные схемы краткосрочного голодания.
RT на русском вчера в 22:07
Политика

В Токио предложили объявить все Курильские острова территорией Японии

Рифей-Пермь вчера в 00:56
Шоу-бизнес

Бывший муж Даны Борисовой с полицией забрал у нее дочь

15 декабря отец девочки явился к Борисовой за дочерью в сопровождении полиции и врачей.
Телепрограмма вчера в 21:00
Общество

Участник шоу «Поле чудес» отгадал слово с ошибкой и победил

Один из участников угадал слово, написанное с ошибкой, и победил — запись программы доступна на сайте канала и на Youtube.
Росбалт 14 декабря в 08:52
Единоборства

Камару Усман нокаутировал Колби Ковингтона в пятом раунде

Allboxing.ru вчера в 01:57
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Lenta.ru вчера в 11:44
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

Пентагон прилагает усилия к тому, чтобы сохранить отношения с Турцией на фоне заявлений ее руководства о возможном закрытии для США военных баз Инджирлик и Кюреджик, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
РИА Новости вчера в 21:21
Общество

Россиянка вошла в список самых заметных новых миллиардеров в мире

Lenta.ru 00:56
Космос

Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить на Восточном

Определена дата строительства стартового комплекса для ракеты сверхтяжелого класса на космодроме Восточный.
РЕН ТВ 00:15
Политика

Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира". Рейтинг опубликован в журнале U.S.News.
РИА Новости вчера в 22:30
Гаджеты

ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865

Компания ZTE представит смартфон Axon 10s Pro – первое устройство в мире на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865.
UfaTime.ru вчера в 15:44
Армия и оружие

Украинский штаб отчитался о потерях в Донбассе за сутки

ИА Новороссия вчера в 06:00
Музыка

Телеканал «Россия-1» вырезал из песни группы Би-2 слово «протесты»

В руководстве «России-1» причину, по которой слово «протесты» из песни Би-2 было вырезано из эфира, пока не объяснили.
Эхо Москвы вчера в 06:00
Происшествия

На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек

Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн на ходу выпала из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.
РИА Новости 00:34
Происшествия

Самолет вернулся в аэропорт Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле

Известия вчера в 17:48
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Российская газета 13 декабря в 03:40
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Политика

Власти Казахстана прокомментировали идею о переименовании Алматы

Власти Казахстана прокомментировали слова писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что президент республики Касым-Жомарт Токаев якобы поддерживает идею переименования Алматы в Алма-Ату.
Газета.Ru вчера в 22:12
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Ореанда-Новости вчера в 05:54
Армия и оружие

РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сармат»

Ракетные войска стратегического назначения России (РВСН) начали подготовку первого полка к перевооружению на новый ракетный комплекс "Сармат".
Российская газета вчера в 18:36
Общество

Роскачество обнаружило пестициды в органических продуктах

Роскачество выявило среди продуктов, промаркированных как органические, не соответствующие требованиям.
РБК 00:00
Общество

СМИ: Против Соболь перед выборами в Мосгордуму работала команда «провокаторов»

Против юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, которой отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму, работали провокаторы.
Росбалт вчера в 18:30
Политика

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Газета.Ru вчера в 20:22
Шоу-бизнес

Бывшая жена Александра Цекало тайно вышла замуж

Виктория Галушко, бывшая жена Александра Цекало, после расставания с продюсером не раскрывала подробностей своей личной жизни, предпочитая молчать, не публиковать фотографии и практически не появляться на светских мероприятиях.
ИнфоСМИ вчера в 11:55
Музыка

Мясников из «Уральских пельменей» показал новый сценический образ

Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников обновил сценический образ баба Томы, которая теперь водит такси.
URA.Ru 14 декабря в 11:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное