Общество
ИзвестияПутин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
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Путин подписал закон о введении налога для самозанятых в Красноярском крае
Московский Комсомолецвчера в 21:38
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Общество
Стали известны профессии с вероятным увеличением зарплат в 2020 году
Зарплаты в 2020 году могут вырасти как у специалистов IT-сферы, так и у представителей "массовых профессий".
Общество
В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой
Политика
В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину
«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
Общество
Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета
Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
Здоровье
Врач рассказал о пользе кратковременного голодания
Эксперт рассказал и про наиболее популярные схемы краткосрочного голодания.
Политика
В Токио предложили объявить все Курильские острова территорией Японии
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой с полицией забрал у нее дочь
15 декабря отец девочки явился к Борисовой за дочерью в сопровождении полиции и врачей.
Общество
Участник шоу «Поле чудес» отгадал слово с ошибкой и победил
Один из участников угадал слово, написанное с ошибкой, и победил — запись программы доступна на сайте канала и на Youtube.
Единоборства
Камару Усман нокаутировал Колби Ковингтона в пятом раунде
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Пентагон прилагает усилия к тому, чтобы сохранить отношения с Турцией на фоне заявлений ее руководства о возможном закрытии для США военных баз Инджирлик и Кюреджик, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Космос
Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить на Восточном
Определена дата строительства стартового комплекса для ракеты сверхтяжелого класса на космодроме Восточный.
Политика
Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира". Рейтинг опубликован в журнале U.S.News.
Гаджеты
ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865
Компания ZTE представит смартфон Axon 10s Pro – первое устройство в мире на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865.
Армия и оружие
Украинский штаб отчитался о потерях в Донбассе за сутки
Музыка
Телеканал «Россия-1» вырезал из песни группы Би-2 слово «протесты»
В руководстве «России-1» причину, по которой слово «протесты» из песни Би-2 было вырезано из эфира, пока не объяснили.
Происшествия
На Урале из грузовика выпала 16-тонная платформа, погиб человек
Платформа гусеничного крана весом в 16 тонн на ходу выпала из кузова грузовика на другие автомобили, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает в понедельник управление ГИБДД по Свердловской области.
Происшествия
Самолет вернулся в аэропорт Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
Политика
Власти Казахстана прокомментировали идею о переименовании Алматы
Власти Казахстана прокомментировали слова писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что президент республики Касым-Жомарт Токаев якобы поддерживает идею переименования Алматы в Алма-Ату.
Фигурное катание
Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе
14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Армия и оружие
РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сармат»
Ракетные войска стратегического назначения России (РВСН) начали подготовку первого полка к перевооружению на новый ракетный комплекс "Сармат".
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в органических продуктах
Роскачество выявило среди продуктов, промаркированных как органические, не соответствующие требованиям.
Общество
СМИ: Против Соболь перед выборами в Мосгордуму работала команда «провокаторов»
Против юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, которой отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму, работали провокаторы.
Политика
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Шоу-бизнес
Бывшая жена Александра Цекало тайно вышла замуж
Виктория Галушко, бывшая жена Александра Цекало, после расставания с продюсером не раскрывала подробностей своей личной жизни, предпочитая молчать, не публиковать фотографии и практически не появляться на светских мероприятиях.
Музыка
Мясников из «Уральских пельменей» показал новый сценический образ
Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников обновил сценический образ баба Томы, которая теперь водит такси.