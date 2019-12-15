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На самозанятых пенсионерах поставили эксперимент: Путин расширил налоговый режим
Московский Комсомолец10:54
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