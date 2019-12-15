Общество

ИнтерфаксИнтерфаксПутин расширил территорию действия закона о самозанятых

Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года. По задумке, новый налоговый режим должен помочь людям легализовать свои доходы.
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Экономисты оценили расширение географии налога на самозанятых граждан

РЕН ТВ13:43

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов

РИА Новости11:46

Путин расширил территорию действия закона о самозанятых

Интерфакс07:35

На самозанятых пенсионерах поставили эксперимент: Путин расширил налоговый режим

Московский Комсомолец10:54

Путин подписал закон о введении налога для самозанятых еще в 19 регионах

ТАСС06:27

Путин подписал закон о введении налога для самозанятых еще в 19 регионах России

ФедералПресс07:03

Совфед расширил территорию применения налога для самозанятых

ТРК ТВС11 декабря в 23:31
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 14:28, Ашберн
Политика

Кремль назвал условие транзита газа через Украину

Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома", сообщил в эфире программы "Большая игра" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:22
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Британский актёр Колин Ферт расстался с женой после 22 лет брака

Представитель британского актёра Колина Ферта 13 декабря сделал заявление о его расставании с женой Ливией.
Discover24 вчера в 02:55
Шоу-бизнес

Егор Дружинин рассказал о сложностях работы с Пугачёвой

Хореограф и режиссёр Егор Дружинин рассказал, что он ставил танцы и шоу многим звёздам, но сложнее всего оказалось работать с певицей Аллой Пугачёвой.
News.ru 06:41
Шоу-бизнес

Бывший муж Даны Борисовой с полицией забрал у нее дочь

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что уне вновь начались проблемы в отношениях с 12-летней дочерью Полиной.
РЕН ТВ 13:56
Музыка

ВГТРК объяснила пропажу слова «протесты» из песни «Би-2»

Группа "Би-2" сообщила, что из трансляции выступления ее сайд-проекта "Куртки Кобейна" с песней "Люди на эскалаторах" на премии "Виктория" вырезали слово "протесты".
Газета.Ru 13:06
Политика

Соловьев показал реакцию охраны Зеленского на журналистку «России 1»

В семиминутном видео, посвященном Зеленскому, показаны в том числе кадры интервью президента Украины телеканалу «Россия 1», которые доказывают, что украинский лидер не мог не знать, кому именно дает развернутый комментарий.
Взгляд.ру 08:19
Происшествия

Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП

Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
Известия 01:44
Спорт

Названы условия допуска российских спортсменов к Олимпиаде

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу назвал условия допуска российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Lenta.ru 11:39
Происшествия

В Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину

В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста.
RT на русском 06:01
Технологии

Супер NAS для дома. Asustor Nimbustor 2 AS5202T — 5 Гбит/с для хранения данных

NAS заменяет компьютер в вопросе хранения данных.
Игромания.ру 13 декабря в 11:00
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Дубль Роналду помог «Ювентусу» победить «Удинезе» в матче Серии А

RT на русском 10:57
Происшествия

Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево

Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад.
РБК 13:34
Политика

Член ПАСЕ призвал привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату

Глава комитета бундестага по вопросам экономического сотрудничества, развития и здравоохранения, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ заявил, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.
RT на русском 13:28
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
Известия 13:41
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в центральном матче тура АПЛ

Lenta.ru 13:22
Политика

Володин ответил на призыв объявить Курилы японской территорией

Коммерсантъ 13:28
Культура

В Париже умерла актриса Анна Карина

Известная французская актриса Анна Карина ушла из жизни в 80 лет, находясь на лечении в одном из госпиталей Парижа.
Bimru.ru 09:49
Происшествия

Умер отец керченского стрелка Владислава Рослякова

Отец керченского стрелка Владислава Рослякова Игорь Рослякова скончался в больнице.
Регион online вчера в 09:37
Общество

В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой

Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонули в Севастополе в ночь на воскресенье, сообщили ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе.
ТАСС 01:28
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев: «Дочь бьет Никиту, а он терпит»

Стараюсь никого не забывать, потому что старшенькому уже пять лет, он может ревновать. Никита очень любит Аню — она его бьет, а он терпит.
StarHit.ru вчера в 08:00
Армия и оружие

В Черное море вошел американский эсминец «Росс»

Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря.
Российская газета 12:10
Политика

В Казахстане задумались о переименовании Алматы

В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Известия 11:24
Политика

Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона

Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Вести.Ru 09:17
Фигурное катание

Тарасова эмоционально отреагировала на заявление команды Тутберидзе

Напомним, что тренерская команда Тутберидзе в жесткой форме обратилась к Тарасовой и Евгению Плющенко после их заявлений в адрес Алины Загитовой, которая решила приостановить карьеру.
Матч ТВ 11:17
Общество

Ученые выяснили, что дневной сон опасен

Неожиданные выводы сделали китайские ученые из Университета науки и технологий.
ИА Городские вести. Волгоград 13 декабря в 12:32
Происшествия

В Нижегородской области 14 человек пострадали в ДТП с автобусом

По уточненной информации из-за опрокидывания автобуса в Балахнинском районе Нижегородской области пострадало 14 человек.
Российская газета 09:49
Политика

Песков сообщил о попытке Украины изменить коммюнике саммита в Париже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на встрече «нормандской четверки» в Париже украинская сторона попыталась внести правки в коммюнике саммита.
Аргументы и Факты 12:07
Общество

Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео

На западном побережье Канады сняли на видео схватку за жизнь белоголового орлана и тихоокеанского осьминога.
Lenta.ru 13 декабря в 07:37
Общество

Главную новогоднюю елку России привезли в Кремль

РИА Новости 13:57
Авто

Haval предлагает скидки на топовую комплектацию кроссовера Haval F7

Наибольшая выгода – до 300 000 рублей действует на кроссовер Haval F7 в комплектации Elite, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».
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