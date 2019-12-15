Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года. По задумке, новый налоговый режим должен помочь людям легализовать свои доходы.

Хоккей Россия — Финляндия 1:0 (1-й период) Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов объявил состав национальной команды перед последним матчем Кубка Первого канала 2019 года, который состоится в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе "Газпром Арена".

Футбол «Монако» сыграл вничью с «Анже», Головина заменили на 79-й минуте «Монако» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Анже» (0:0). Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте встречи.

Политика Песков назвал условия изменения Минских соглашений Песков подчеркнул, что ни о каком одностороннем изменении Минских соглашений не может быть и речи.

Шоу-бизнес София Ротару может приехать в Москву с концертом Украинская певица София Ротару может вновь приехать в Москву с концертом. Об этом заявил её концертный директор Сергей Лавров.

Общество Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки Напомним, плавучий док ПД-16 затонул в ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя вместе с находившейся внутри подлодкой Б-380 проекта 641Б.

Единоборства Боец Петр Ян настроен драться за титул чемпиона UFC Российский боец Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Петр Ян, одержавший победу нокаутом в номерном турнире, состоявшемся в ночь с 14 на 15 декабря в американском Лас-Вегасе, заявил о намерении драться за титул чемпиона североамериканского промоушена.

Гаджеты Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).

Музыка Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.

Культура «Вечерний Мига», «Stranger ТАНЦЫ» и другие сюрпризы полуфинала шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ Приглашенным членом жюри в полуфинале станет Мот, музыкант, артист лейбла Black Star, который не только расскажет о своих фаворитах на проекте, но и в одном из номеров присоединится к ребятам и станцует с ними под свою же песню.

Политика Песков: новые контакты между Путиным и Трампом не готовятся Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что в настоящее время не ведётся подготовка к новым контактам между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Происшествия На Сахалине пьяные молодые люди напали на врачей скорой помощи Группа нетрезвых молодых людей напала на сотрудников скорой помощи, которые приехали по вызову в один из домов в Долинске, сообщила в воскресенье пресс-служба Минздрава Сахалинской области.

Происшествия В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва - Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах.