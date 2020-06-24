Общество
REGNUMПутин расширил возможности льготной ипотеки для семей с детьми
Москва, 23 июня 2020, 17:48 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках мер поддержки населения России в условиях пандемии предложил расширить возможности льготной ипотеки для семей с детьми. Об этом глава государства заявил сегодня, 23 июня, в своем обращении к гражданам.
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Объем сделок после расширения программы льготной ипотеки может вырасти на 15% - эксперт
Интерфаксвчера в 12:09
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 22:48, Ашберн
Энергетика
Европе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru вчера в 23:00
Общество
Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 20:17
Общество
В Екатеринбурге состоялся торжественный салют в честь 75-летия Победы
Торжественный салют, приуроченный к проведению парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в Екатеринбурге, 24 июня сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
ИА Красная Весна 16:20
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
Ведомости 14:07
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях
23 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара ожидается в Москве и других регионах европейской части России с пятницы, 26 июня.
Известия 21:57
Интернет
Google введет функцию автоматического удаления истории пользователей
Компания Google намерена ввести функцию автоматического удаления истории местоположений и данных об активности пользователей в интернете по прошествии полутора лет.
Известия 15:09
Футбол
Фанат «Бернли» был уволен с работы за свой баннер «Жизни белых важны»
Фанат футбольного клуба "Бернли" Джейк Хеппл потерял работу после своей акции с баннером "Жизни белых важны", сообщает The Sun.
РИА Новости 13:18
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 14:43
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
Шоу-бизнес
Солист группы «Иванушки International» переезжает в Испанию
Солист популярной группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко намерен в ближайшее время переехать жить в Испанию.
Территория новостей 03:59
Политика
Владимир Путин обратится сегодня к россиянам
Сегодня ориентировочно в 15 часов Президент России Владимир Путин обратится к населению страны.
Вечерний Мурманск вчера в 06:48
Авто
Автомобили Lada дорожают в 2 раза быстрее иномарок
Автоновости дня 06:09
Общество
В США за сутки выявлено более 35 тысяч случаев заражения коронавирусом
В США за сутки зарегистрировано более 35 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом.
Росбалт 18:40
Здоровье
В России при выписке из больниц поменяют схему назначения лекарств
Парламентарии отметили, что зачастую в стационаре пациентов лечат одними медикаментами, а при выписке назначают аналоги.
Цензуры.Нет вчера в 08:55
Политика
Украина потребовала от России плату за базирование флота в Крыму
Украина хочет получать от России арендную плату за использование Севастополя в качестве базы Черноморского флота.
BFM.ru 13:08
Происшествия
Прокуратура проводит проверку по факту стрельбы в Благовещенске
Прокуратура Благовещенска инициировала проверку по факту произошедшей в микрорайоне массовой драки со стрельбой.
ИА Порт Амур 22:32
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru 08:57
Космос
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками системы Starlink отложен
Американская компания SpaceX отложила на двое суток запланированный на вторник старт с космодрома на мысе Канаверал ракеты-носителя Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту очередную, уже десятую по счету партию из 60 спутников системы Starlink.
ТАСС 22 июня в 16:55
Политика
Песков опроверг данные об отъезде Лукашенко в Минск сразу после парада
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел в Минск сразу по окончании парада Победы в Москве.
RT на русском 12:16
Общество
Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве
Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда 05:04
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru вчера в 14:49
Общество
Врач назвал самую опасную летнюю обувь
Специалист отмечает, что наибольшую опасность для ног летом с этой точки зрения представляют сланцы.
РИА Новости 20:14
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске изумила россиян шикарной татуировкой на ягодицах
Сестра погибшей несколько лет назад актрисы Жанны Фриске Наталья показала в своем Instagram, как ей доделывают на ягодицах татуировку тигра.
Московский Комсомолец 07:21
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
Политика
В Нидерландах суд расследует причастность ВСУ к крушению MH17
Власти Нидерландов будут выяснять основные причины, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство для полетов через свою территорию гражданских лайнеров в зоне конфликта на востоке Украины.
Evo-rus.com 12:15
Футбол
Дарио Срна назначен директором «Шахтера»
Metaratings 11:45
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Лопес показала роскошные формы в купальнике
50-летняя Дженнифер Лопес показала роскошные формы в купальнике Дженнифер Лопес продолжает удивлять поклонников своими фото в купальнике.
Экспресс газета вчера в 07:37
Общество
Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы
Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:45
Общество
США выдвинули новое обвинительное заключение против Ассанжа
"Федеральное Большое жюри внесло сегодня второе обвинительное заключение, обвиняющее Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших взломов секретной информации в истории Соединенных Штатов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста.
Интерфакс 19:31