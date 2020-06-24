Москва, 23 июня 2020, 17:48 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках мер поддержки населения России в условиях пандемии предложил расширить возможности льготной ипотеки для семей с детьми. Об этом глава государства заявил сегодня, 23 июня, в своем обращении к гражданам.

Путин расширил возможности льготной ипотеки для семей с детьми

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