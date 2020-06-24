Общество

REGNUMREGNUMПутин расширил возможности льготной ипотеки для семей с детьми

Москва, 23 июня 2020, 17:48 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках мер поддержки населения России в условиях пандемии предложил расширить возможности льготной ипотеки для семей с детьми. Об этом глава государства заявил сегодня, 23 июня, в своем обращении к гражданам.
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Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
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Общество

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Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
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Общество

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Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

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Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях

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Интернет

Google введет функцию автоматического удаления истории пользователей

Компания Google намерена ввести функцию автоматического удаления истории местоположений и данных об активности пользователей в интернете по прошествии полутора лет.
Известия 15:09
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Футбол

Фанат «Бернли» был уволен с работы за свой баннер «Жизни белых важны»

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РИА Новости 13:18
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РБК вчера в 14:43
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Общество

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Политика

Владимир Путин обратится сегодня к россиянам

Сегодня ориентировочно в 15 часов Президент России Владимир Путин обратится к населению страны.
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Автомобили Lada дорожают в 2 раза быстрее иномарок

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В США за сутки зарегистрировано более 35 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом.
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Здоровье

В России при выписке из больниц поменяют схему назначения лекарств

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Политика

Украина потребовала от России плату за базирование флота в Крыму

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BFM.ru 13:08
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Прокуратура проводит проверку по факту стрельбы в Благовещенске

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Политика

Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
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Космос

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками системы Starlink отложен

Американская компания SpaceX отложила на двое суток запланированный на вторник старт с космодрома на мысе Канаверал ракеты-носителя Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту очередную, уже десятую по счету партию из 60 спутников системы Starlink.
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Политика

Песков опроверг данные об отъезде Лукашенко в Минск сразу после парада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел в Минск сразу по окончании парада Победы в Москве.
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Общество

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Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
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Экономика

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Общество

Врач назвал самую опасную летнюю обувь

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Собчак подала в суд на немецкое издание из-за обвинений в расизме

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По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
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Дарио Срна назначен директором «Шахтера»

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50-летняя Дженнифер Лопес показала роскошные формы в купальнике Дженнифер Лопес продолжает удивлять поклонников своими фото в купальнике.
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Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы

Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
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