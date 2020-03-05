Политика

Daily StormDaily StormПутин рассказал Асаду о договоренностях с Эрдоганом по Идлибу

Путин указал, что реализация соглашений с Анкарой позволит стабилизировать ситуацию в сирийском Идлибе. Асад, в свою очередь, заявил, что высоко оценивает итоги переговоров и поблагодарил президента России за помощь в борьбе с террористами и усилия по сохранению суверенитета Сирии.
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с чего всё началось
«Владимир Путин проинформировал Башара Асада о договорённостях, достигнутых в ходе состоявшейся 5 марта российско-турецкой встречи на высшем уровне», — говорится в сообщении
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RT на русском12:54

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Путин проинформировал Асада о договоренностях с Эрдоганом по Идлибу

РБК13:04

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ТАСС14:24

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РИА Новости13:19

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Коммерсантъ20:44

Путин рассказал Асаду о результатах встречи с Эрдоганом

Известия12:48

Путин рассказал Асаду о договорённостях с Эрдоганом

REGNUM12:59

Путин расскажет Асаду о переговорах с Эрдоганом

Российская газетавчера в 13:50
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