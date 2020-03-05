с чего всё началось

Российский лидер проинформировал сирийского президента о договорённостях, достигнутых 5 марта в ходе российско-турецких переговоров. Путин отметил, что реализация этих договорённостей «позволит стабилизировать обстановку в Идлибской зоне».

Путин рассказал Асаду о договорённостях с Эрдоганом

Политика Путин попросил разъяснить россиянам поправки в Конституцию Президент России Владимир Путин попросил руководителей фракций Госдумы провести разъяснительную работу о поправках в Конституцию.

Общество В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету Если коронавирус исчезнет летом, то это станет подарком судьбы, но рассчитывать на этот сценарий не стоит, такую точку зрения выразил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Экономика Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».

Политика Девушка из Иваново попросила Путина взять ее замуж Уроженка Иваново, известного как город невест, попросила президента России Владимира Путина взять ее в жены, когда тот общался с горожанами после посещения местной поликлиники, сообщает пресс-служба президента России.

Энергетика Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК Федун пояснил, что такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня от 60 долларов за баррель (при сохранении сделки с ОПЕК) до примерно 40 долларов за баррель при объеме российского экспорта в 5 миллионов баррелей в день.

Армия и оружие На Украине хотят усилить флот списанными кораблями США Украинский военный эксперт, заместитель директора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь считает, что списанные военные корабли США могут очень сильно помочь ВМС Украины.

Хоккей Ковальчук забросил дебютную шайбу за «Вашингтон» Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Илья Ковальчук забросил первую шайбу после перехода в клуб из столицы США.

Гаджеты Sony в Москве показала новые модели телевизоров Особое внимание на презентации привлек новый телевизор ZH8, а это 8К модель, в основе которой лежит фирменный процессор Sony X1 Ultimate, отвечающий за обработку изображения, а также постоянно отлеживает картинку и автоматически регулирует звук.

Экономика Подсчитаны потери Японии в случае отмены Олимпиады Японская финансовая компания SMBC Nikko Securities подсчитала возможные потери Японии в случае отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за коронавируса.

Авто На Украине начали собирать российские автомобили Lada Летом 2019 года сообщалось, что с момента объявления независимости на Украине продано около миллиона автомобилей производства «АвтоВАЗа» — это лучший результат среди всех производителей.