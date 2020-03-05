с чего всё началось

Российский лидер проинформировал сирийского президента о договорённостях, достигнутых 5 марта в ходе российско-турецких переговоров. Путин отметил, что реализация этих договорённостей «позволит стабилизировать обстановку в Идлибской зоне».

Путин рассказал Асаду о договорённостях с Эрдоганом

Экономика Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».

Авто Новый Volkswagen T6.1 появится в России в марте Уже в марте в России начнутся продажи моделей Volkswagen Multivan 6.1, Transporter 6.1 и Caravelle 6.1. Старт продаж состоится 8 марта.

Общество Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел Первый заболевший в Москве новой коронавирусной инфекцией выздоровел, в течение нескольких дней его выпишут из больницы.

Энергетика Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак.

Армия и оружие Глава Минобороны Польши рассказал, кто выступает против милитаризации Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, комментируя планы властей увеличить расходы на оборону и усилить армию, заявил, что это необходимо в свете угроз со стороны РФ, а против выступают лишь пророссийские политики.

Общество Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.

Общество Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась в неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.

Политика Генпрокуратура отчиталась о предоставлении данных JIT по делу MH17 Россия предоставила Нидерландам все необходимые материалы "в ответ на соответствующие запросы и, более того, дополнительно направила важные данные по обстоятельствам" крушения малайзийского самолета в 2014 году в Донбассе, заявила Генпрокуратура России.

Происшествия ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.

Происшествия В Химках горит здание школы бокса В подмосковных Химках горит трехэтажное здание школы бокса. Площадь возгорания составляет порядка 1,5 тысячи квадратных метров.