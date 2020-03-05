Политика

REGNUMREGNUMПутин рассказал Асаду о договорённостях с Эрдоганом

Российский лидер проинформировал сирийского президента о договорённостях, достигнутых 5 марта в ходе российско-турецких переговоров. Путин отметил, что реализация этих договорённостей «позволит стабилизировать обстановку в Идлибской зоне».
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с чего всё началось
«Владимир Путин проинформировал Башара Асада о договорённостях, достигнутых в ходе состоявшейся 5 марта российско-турецкой встречи на высшем уровне», — говорится в сообщении
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