Политика
REGNUMПутин рассказал Асаду о договорённостях с Эрдоганом
Российский лидер проинформировал сирийского президента о договорённостях, достигнутых 5 марта в ходе российско-турецких переговоров. Путин отметил, что реализация этих договорённостей «позволит стабилизировать обстановку в Идлибской зоне».
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с чего всё началось
«Владимир Путин проинформировал Башара Асада о договорённостях, достигнутых в ходе состоявшейся 5 марта российско-турецкой встречи на высшем уровне», — говорится в сообщении.RT на русском12:54
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Российская фигуристка Камила Валиева лидирует после короткой программы на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Таллине.
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