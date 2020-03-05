Политика
REGNUMПутин рассказал Асаду о договорённостях с Эрдоганом
Российский лидер проинформировал сирийского президента о договорённостях, достигнутых 5 марта в ходе российско-турецких переговоров. Путин отметил, что реализация этих договорённостей «позволит стабилизировать обстановку в Идлибской зоне».
Читать в источнике
Оценить33
с чего всё началось
«Владимир Путин проинформировал Башара Асада о договорённостях, достигнутых в ходе состоявшейся 5 марта российско-турецкой встречи на высшем уровне», — говорится в сообщении.RT на русском12:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
Общество
Украина вводит ограничения в пунктах пропуска с ДНР и ЛНР из-за коронавируса
Украина вводит временные ограничения в пунктах пропуска в Донбассе в связи с распространением на неподконтрольных Киеву территориях случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ), возможно, вызванных коронавирусом.
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Армия и оружие
В России введут запрет на производство и перепродажу списанного оружия
О законодательных изменениях в части оборота оружия в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов.
Энергетика
Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти
В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Футбол
Воронежское правительство области выкупит стадион «Труд»
Политика
Глава Росавиации назначен первым замминистра транспорта РФ
Глава Росавиации Александр Нерадько назначен первым замминистра транспорта РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Происшествия
В Москве продавщица получила по ошибке два миллиона рублей и исчезла
Работодатель обратился в полицию после того, как сотрудница перестала выходить на связь, получив по ошибке почти 2 миллиона рублей аванса, полиция начала проверку, сообщает пресс-служба УВД по ЦАО столичного главка МВД.
Политика
Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе
Космос
NASA опубликовало самую детальную панораму Марса
NASA опубликовало на своем сайте самую подробную фотографию Марса.
Общество
Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран
Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ
Россиянка Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в эстонском Таллине.
Происшествия
Суд продлил арест пранкера, разыгравшего приступ коронавируса в метро
Черемушкинский суд Москвы на два месяца продлил арест пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в поезде столичного метрополитена "приступ коронавируса", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Шоу-бизнес
Дочь Валерии официально сменила имя
Общество
Олегу Тинькову грозит до шести лет американской тюрьмы
По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы, указывает минюст.
Происшествия
Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении
Мать вывезла из Финляндии в Россию четырёхлетнюю девочку с российским и финским гражданством, отец пытается вернуть дочь, финская полиция завела дело о похищении, сообщает в пятницу газета IltaLehti.
Здоровье
Пациентов с подозрением на коронавирус повезут в Введенскую больницу
Вице-губернатор Олег Эргашев провел в Боткинской больнице совещание по приему пациентов, прибывших из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом COVID-2019.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Футбол
Французский футболист Ле Таллек рассказал о получении гражданства РФ
Французский футболист "Монпелье" Дамьен Ле Таллек сообщил, что находится в процессе получения российского гражданства.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
Общество
В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом
Выздоровел и скоро будет выписан Давид Беров – первый москвич, заболевший коронавирусом нового типа.
Общество
Еще один российский регион ввел особый режим из-за коронавируса
Губернатор подписал указ, которым ввел режим повышенной готовности.
Общество
В Минтрансе изменили требования к фотографиям при техосмотре
В Министерстве транспорта обновили требования к процессу фотосъемки автомобилей при прохождении техосмотра.
Здоровье
Еще в четырех районах Саратовской области школы закрыли на карантин
Вчера, 3 марта, чиновники сообщали о карантине в школах одного (Саратовского) района.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Происшествия
Grand Princess вернется в США после смерти пассажира от коронавируса
Круизный лайнер Grand Princess прервал тур и был перенаправлен в Калифорнию после сообщения о смерти одного из бывших пассажиров от коронавируса, сообщается на сайте компании Princess Cruises.
Политика
Путин обсудил с главами фракций Госдумы поправки в Конституцию
Путин заявил, что «при принятии законопроекта в первом чтении и далее, при обсуждении поступивших предложений, при формулировании поправок» вклад лидеров думских фракций в работу «был во многом решающим».
Хоккей
Кубок Гагарина. ЦСКА сломил сопротивление «Торпедо» в овертайме
В Нижнем Новгороде завершился третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между местным "Торпедо" и московским ЦСКА.
Авто
В феврале российский авторынок сократился на 2,2%
У лидера российского авторынка – АвтоВАЗа, снизились продажи на 7%. У лидера продаж среди иномарок – компании Kia, также снижение продаж на 4%. В плюсе оказались модели Hyundai, Renault, Toyota, Volkswagen.
Шоу-бизнес
Давид Манукян платит за ужин с Ольгой Бузовой по 80 тысяч
Общаясь с ведущей Аленой Зажигаловой, блогер признался, иногда ужин может обойтись в 80 тысяч рублей.