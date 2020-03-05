с чего всё началось

Российский лидер проинформировал сирийского президента о договорённостях, достигнутых 5 марта в ходе российско-турецких переговоров. Путин отметил, что реализация этих договорённостей «позволит стабилизировать обстановку в Идлибской зоне».

Путин рассказал Асаду о договорённостях с Эрдоганом

Политика Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.

Энергетика Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак.

Происшествия В Москве продавщица получила по ошибке два миллиона рублей и исчезла Работодатель обратился в полицию после того, как сотрудница перестала выходить на связь, получив по ошибке почти 2 миллиона рублей аванса, полиция начала проверку, сообщает пресс-служба УВД по ЦАО столичного главка МВД.

Общество Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.

Происшествия Суд продлил арест пранкера, разыгравшего приступ коронавируса в метро Черемушкинский суд Москвы на два месяца продлил арест пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в поезде столичного метрополитена "приступ коронавируса", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении Мать вывезла из Финляндии в Россию четырёхлетнюю девочку с российским и финским гражданством, отец пытается вернуть дочь, финская полиция завела дело о похищении, сообщает в пятницу газета IltaLehti.

Происшествия Grand Princess вернется в США после смерти пассажира от коронавируса Круизный лайнер Grand Princess прервал тур и был перенаправлен в Калифорнию после сообщения о смерти одного из бывших пассажиров от коронавируса, сообщается на сайте компании Princess Cruises.

Политика Путин обсудил с главами фракций Госдумы поправки в Конституцию Путин заявил, что «при принятии законопроекта в первом чтении и далее, при обсуждении поступивших предложений, при формулировании поправок» вклад лидеров думских фракций в работу «был во многом решающим».