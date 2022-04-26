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Путин рассказал Эрдогану о переговорах с Киевом и ситуации в Мариуполе

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил ход военной операции на Украине с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает
 пресс-служба Кремля.
РБК
Как сообщает 25 апреля пресс-служба Кремля, Путин рассказал своему собеседнику о ходе переговоров российской и украинской делегаций, а также о ситуации в Мариуполе.
Евразия Daily
«Военнопленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами», — добавили в Кремле.
РБК
С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.
ТВ Центр

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Стало известно, что Путин сказал Эрдогану
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