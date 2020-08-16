Путин рассказал Лукашенко о своем видении ситуации в Белоруссии
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В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин высказал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко свое видение ситуации, сложившейся вокруг республики. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщает агентство «БелТА».В источнике
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