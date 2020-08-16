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Известия

Путин рассказал Лукашенко о своем видении ситуации в Белоруссии

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин высказал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко свое видение ситуации, сложившейся вокруг республики. Об этом в воскресенье, 16 августа, сообщает агентство «БелТА».В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщило
 госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
РБК07:11
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Интерфакс

Что произошло за день: воскресенье, 16 августа

Интерфакс13:24
РИА Новости

Путин и Лукашенко провели еще один телефонный разговор

РИА Новости07:56
РБК

Путин и Лукашенко второй раз за выходные обсудили ситуацию в Белоруссии

РБК07:11
ТАСС

Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в Белоруссии после выборов

ТАСС07:13
Lenta.ru

Путин снова поговорил с Лукашенко

Lenta.ru06:59
Коммерсантъ

Путин и Лукашенко снова обсудили ситуацию в Белоруссии по телефону

Коммерсантъ06:57
Life.ru

Путин и Лукашенко провели второй разговор за два дня

Life.ru06:54
КП - Беларусь

Второй раз за выходные: Лукашенко с Путиным снова созвонились 16 августа

КП - Беларусь08:04

Кравчук рассказал о мечущемся между Россией и независимостью Лукашенко

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что признанный ЦИК Белоруссии победителем президентских выборов Александр Лукашенко мечется между тем, чтобы сохранить отношения с Россией, и независимостью республики.
Lenta.ru12:57
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Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новости03:59
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