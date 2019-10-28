Политика
РЕН ТВПутин рассказал Меркель о договоренностях РФ и Турции по Сирии
Президент России Владимир Путин поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель по телефону, сообщили в Кремле. Отмечается, что российский лидер проинформировал Меркель о договоренностях с президентом Турции Реджепом Эрдоганом по Сирии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 14:50, Ашберн
Политика
Новак рассказал о трехсторонних консультациях с Украиной по газу
Министр энергетики России Александр Новак рассказал о прошедших трехсторонних консультациях при участии России, Украины и ЕС о поставках газа.
Газета.Ru 12:33
Общество
Песков поставил под сомнение данные о массовом закрытии бизнеса в РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Кремля по активности малого и среднего бизнеса в стране значительно разошлись со сведениями Министерства экономического развития, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:23
Общество
Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе
Длинные выходные в конце недели и короткая рабочая неделя ожидают россиян в ближайшее время.
Газета.Ru 05:36
Происшествия
Суд арестовал застрелившего сослуживцев в Забайкалье солдата
RT на русском 09:41
Футбол
«Крылья Советов» проиграли матч с «Зенитом»
Второй мяч в ворота самарцев забил на 93-й минуте Артем Дзюба. Итог встречи — 0:2 в пользу «Зенита».
Самарская газета вчера в 09:23
Хоккей
Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы
РИА Новости 12:14
Технологии
Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны
Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
7 канал Красноярск 04:46
Общество
МВД заинтересовалось видеороликом, в котором дети интервьюируют гея
Ранее Толстой обратился в МВД с просьбой проверить видеоролики канала Real Talk на YouTube, где дети берут интервью, в том числе у мужчины нетрадиционной ориентации.
Новые Известия 03:30
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс 09:19
Гаджеты
Apple представила новые беспроводные наушники AirPods Pro
Компания Apple представила беспроводные наушники AirPods Pro.
РИА Новости 14:13
Футбол
И. Попов: я вообще не удивлён результату, которого добился «Ростов»
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал результаты команды в текущем сезоне и признался, что не был удивлён успехам южан.
Чемпионат 06:18
Путешествия
Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции
В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
РБК 06:46
Авто
Toyota привезла в Россию VIP-версию минивэна Toyota Hiace
В России начался прием заказов на новую Hiace от Toyota, выполненную в VIP-версии. Стоимость модели стартует от 3,6 миллиона долларов.
OAnews 25 октября в 22:41
Политика
Путин увеличил штат прокуратуры
Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
Lenta.ru 09:48
Происшествия
Девушки похитили алюминиевую статую Дзюбы в Подмосковье
Sportbox.RU 14:29
Гаджеты
Samsung Galaxy S10 получили популярную функцию iPhone 11
В последнем обновлении операционной системы Samsung Galaxy S10e, S10 и S10+ получили возможность съёмки селфи в замедленном режиме slo mo.
Life.ru 06:53
Политика
Джонсон согласился на предложенную ЕС отсрочку Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на предложение Евросоюза отсрочить Brexit до 31 января.
ТАСС 13:46
Здоровье
Главные 4 признака алкоголизма назвал нарколог
Российский нарколог назвал четыре основных симптома, которые свидетельствуют об алкоголизме. Первый признак – тяга к спиртному.
МедиаПоток 26 октября в 04:46
Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости 13:15
Армия и оружие
База с войсками США на севере Багдада подверглась ракетному обстрелу
Военная база, расположенная на севере столицы Ирака, подверглась ракетному обстрелу. На ней находились американские военные.
News.ru 14:24
Общество
ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов
Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.
РБК 12:45
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС 13:18
Гаджеты
Xiaomi показала возможности 108 Мп камеры смартфона Mi CC9 Pro
Ориентировочная цена за смартфон составит 300 долларов. Теперь в Сети опубликовали снимок, сделанный на 108 Мп камеру Mi CC9 Pro.
Astera 05:55
Авто
На продажу выставили копию буксировщика из мультфильма «Тачки»
В американском Кливленде продаётся реплика персонажа Мэтр из анимационного фильма «Тачки».
Тарантас Ньюс 09:40
Здоровье
Минздрав нашел способ увеличить продолжительность жизни
Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что принятие законопроекта, согласно которому покупать крепкое спиртное можно будет с 21 года, позволит увеличить продолжительность жизни, сообщает ТАСС.
Ридус 13:28
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Lenta.ru 13:48
Происшествия
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 07:51