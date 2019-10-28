Президент России Владимир Путин поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель по телефону, сообщили в Кремле. Отмечается, что российский лидер проинформировал Меркель о договоренностях с президентом Турции Реджепом Эрдоганом по Сирии.

Путин рассказал Меркель о договоренностях РФ и Турции по Сирии

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