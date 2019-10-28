Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин обсудил с Меркель договоренности с Эрдоганом по Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Сирии, сообщает Кремль. Господин Путин рассказал об итогах переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись 22 октября в Сочи.
Читать в источнике
Комментировать34

Подробнее о событии

Учитывают интересы всех сторон: Путин объяснил Меркель суть сочинских договоренностей РФ и Турции

Царьград09:27

Путин рассказал Меркель о результатах переговоров с Эрдоганом

Телеканал 360°09:44

Путин обсудил с Меркель ситуацию на северо-востоке Сирии

REGNUM09:42

Путин обсудил с Меркель договоренности с Эрдоганом по Сирии

Коммерсантъ09:49

Раскрыто содержание разговора Путина и Меркель

Lenta.ru09:21

Путин сообщил Меркель о договоренностях с Эрдоганом по Сирии

ТК Звезда08:50

Путин проинформировал Меркель о договоренностях России и Турции по Сирии

РИА Новости08:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:48, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал застрелившего сослуживцев в Забайкалье солдата

RT на русском 09:41
Общество

Путин наградил Пахмутову, Фрейндлих и Басилашвили

Российская газета 11:10
Политика

На Украине заговорили о призывах к убийству Зеленского

Призыв к убийству Зеленского был найден в словах депутата порошенковской партии «Европейская солидарность» Софии Федыны.
Аргументы недели 09:44
Наука

Улавливание углерода оказалось вредным для экологии

Ученый из Стэнфордского университета показал, что применяемые в настоящее время методы улавливания углерода и очистки атмосферных выбросов фактически только увеличивают загрязнение окружающей среды.
Индикатор 04:12
Фигурное катание

Трусова выложила уникальное видео четверного прыжка с Ханю

Российская фигуристка Александра Трусова на разминке прыгнула параллельный четверной тулуп вместе с олимпийским чемпионом из Японии Юдзуру Ханю.
Газета.Ru 00:25
Общество

Охранники стали самыми закредитованными в России

Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Коммерсантъ 09:08
Авто

FAW привезет в Россию еще две модели

В 2020 году компания FAW привезет в Россию две новые модели: седан C-класса и кроссовер.
Автоновости дня 09:43
Экономика

Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики.
ТАСС 10:05
Общество

МВД завело дело из-за видеоролика с интервьюирующими гея детьми

Полицейские завели административное дело в отношении организатора съемок размещенного на YouTube видеоролика, в котором дети берут интервью у не скрывающего своей нетрадиционной сексуальной ориентации гомосексуалиста.
Российская газета 07:13
Кино

Хоакину Фениксу исполняется 45 лет

В этом году американский актер Хоакин Феникс стал едва ли не самой обсуждаемой персоной в мире кинематографа.
Российская газета 08:31
Путешествия

Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях

С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Российская газета 10:39
Происшествия

Суд приговорил экс-премьера Дагестана к 6,5 годам тюрьмы за растрату

"Назначить в отношении Гамидова наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, в отношении Юсуфова - 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима", - огласил решение судья.
Интерфакс 06:55
Наука

Безалкогольные напитки способствуют износу зубов

Частое употребление в большом количестве сладких безалкогольных напитков может быть ведущей причиной эрозии зубной эмали и дентина у пациентов с ожирением.
ГЛАС.RU 04:50
Политика

МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого

RT на русском 02:02
Общество

Путин поручил ускорить строительство развязки в Химках

Российская газета 07:39
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Политика

Путин увеличил штат прокуратуры

Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.
Lenta.ru 09:48
Политика

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

РИА Новости 10:29
Гаджеты

Intel представила процессор Core i9

Компания Intel представила свое новое творение – процессор Core i9-9900KS.
The GEEK 11:23
Здоровье

Средний возраст диагностирования рака у россиян составляет 64 года

Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.
Ugpressa.ru 00:15
Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями

В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Телепрограмма 00:34
Футбол

Украинский футболист не пожал руку назвавшему его бандеровцем поляку

Газета.Ru 08:17
Общество

Роструд напомнил жителям России о короткой рабочей неделе

Дополнительный выходной день ожидает жителей России 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.
REGNUM 05:42
Армия и оружие

Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве

Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить.
Известия 05:03
Шоу-бизнес

Девушка Тимати поддержала звезду «Универа» в конфликте с Малаховым

Рудову в конфликте поддержала другая актриса – Настасья Самбурская, сделавшая в блоге Рудовой сенсационное заявление о том, что и ее тоже дважды Малахов хотел свести с богатыми мужчинами, по сути, предлагая заняться эскортом.
Телепрограмма 26 октября в 13:34
Политика

Украина согласилась выполнить решение ВТО по спору с Россией

Украина согласилась выполнить решение Всемирной торговой организации в рамках спора с Россией о пошлинах на нитрат аммония.
Российская газета 10:05
Общество

Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Здоровье

В Тюмени запретили продажу рыбы из-за редкой гаффской болезни

Редкая гаффская болезнь стала причиной запрета на несанкционированную продажу рыбы в Тюменской области, сообщает ТАСС.
Национальное Аграрное Агентство 02:07
Происшествия

Начальник полиции подмосковного Ступина задержан за получение взятки

При получении взятки в размере 500 тысяч рублей задержаны несколько высоких полицейских чинов в подмосковном городском округе Ступино.
Российская газета 10:53
Происшествия

В Удмуртии во время прогулки умерла двухлетняя девочка

Взгляд.ру 10:31
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное