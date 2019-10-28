Политика
Аргументы и ФактыПутин сообщил Меркель о договоренностях РФ и Турции по Сирии
Владимир Путин по телефону сообщил канцлеру Германии Ангеле Меркель о договоренностях, достигнутых с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу Сирии, информирует пресс-служба Кремля.
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Происшествия
Застреливший сослуживцев в Забайкалье арестован
Армия и оружие
Глава МВД Украины заявил о поддержке батальона «Азов»
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Технологии
Дрон DJI Mavic Mini обладает отличной камерой и недорогой стоимостью
В сети уже есть фото и видео факты о дизайне нового, функционального DJI Mavic Mini, сегодня же появились его более подробные характеристики.
Происшествия
Тату-модель Zombie Boy погиб в результате несчастного случая
Смерть тату-модели Рика Дженеста, известного под псевдонимом Zombie Boy, в августе 2018 года произошла в результате несчастного случая, а не из-за суицида, как предполагалось ранее.
Политика
Еврокомиссия разочарована итогами консультаций по газу
Еврокомиссия (ЕК) разочарована итогами трехсторонних консультаций по газу в формате РФ - ЕС - Украина, которые прошли в понедельник в Брюсселе.
Политика
Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах
Парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.
Политика
Роковой вечер для Зеленского: сегодня решается судьба «Слуги народа»
Партия «Слуга народа» собирается вечером 28 октября провести заседание своей парламентской фракции.
Происшествия
Макрон осудил нападение на мечеть на юге Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил нападение на мечеть в городе Байонна на юге страны и пообещал приложить все усилия для обеспечения безопасности мусульман.
Хоккей
Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы
Армия и оружие
Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США
Происшествия
Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен
Сообщение о пожаре по адресу Волоколамское шоссе 69 ("Открытие Арена" / стадион "Спартака") поступило спасателям в 17.07, происходило загорание сухой травы на площади 150 погонных метров.
Шоу-бизнес
Изменившая внешность актриса Амалия Мордвинова переехала жить в США
Известная российская актриса Амалия Мордвинова, которую пресса называет рекордсменкой по бракам и разводам, как оказалось, в свои 45 лет изменилась до неузнаваемости.
Гаджеты
Apple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro
Культура
Опубликован рейтинг самых страшных сериалов в истории кино
Журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг 30 самых страшных сериалов в истории кино. Возглавил список сериал "Твин Пикс" (Twin Peaks).
Финансы
ЦБ понизил курс доллара на 29 октября до 63,87 рубля
Банк России установил на 29 октября официальный курс доллара на уровне 63,87 рубля, что на 12,6 копейки ниже предыдущего показателя.
Путешествия
Крым с начала года принял рекордное число отдыхающих
По итогам 12 месяцев 2018 года, в Крыму отдохнуло рекордное за постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек.
Общество
Игроки начали массово занижать рейтинг Call of Duty: Modern Warfare
Футбол
Сулейманов показал свою машину за 4 млн и мощностью 750 лошадиных сил
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов дал интервью экс-футболисту Евгению Савину для ютуб-канала «КраСава» и рассказал о своем автомобиле.
Происшествия
Полиция задерживает людей в штабе партии «Другая Россия»
Ранее сообщалось, что силовики пришли сегодня в московский штаб, когда там началось еженедельное собрание.
Здоровье
В тюменском селе запретили ловить рыбу из-за вспышки гаффской болезни
Шоу-бизнес
Лолита потребовала признать свой брак фиктивным
Экономика
Медведев поручил ускорить рост российской экономики
Премьер-министр уточнил, что три недели назад проводил совещание по ускорению роста экономики в стране.
Общество
Треть российских семей не пользуется доступными им льготами
Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Армия и оружие
США заявили, что избавились от тела аль-Багдади
Ранее телеканал Fox News сообщил, что тело аль-Багдади захоронили в море.
Футбол
Валерий Карпин: «В матче с „Зенитом“ у „Ростова“ не было игры»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что в матче 13-го тура премьер-лиги против «Зенита» (1:6) у его команды не было игры.
Общество