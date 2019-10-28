Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПутин сообщил Меркель о договоренностях РФ и Турции по Сирии

Владимир Путин по телефону сообщил канцлеру Германии Ангеле Меркель о договоренностях, достигнутых с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу Сирии, информирует пресс-служба Кремля.
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Путин обсудил с Меркель договоренности с Эрдоганом по Сирии

Коммерсантъ09:49

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News.ru09:35

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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 17:55, Ашберн
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