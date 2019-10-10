Единоборства
ТрудПутин рассказал боксерам, как ему на тренировке сломали нос
Спортсмены в ходе встречи подарили российскому лидеру бриллиантовую боксерскую перчатку с их автографами. Ранее СМИ сообщали, что в феврале нынешнего года, во время тренировки по дзюдо, Путин повредил палец на правой руке.
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У меня ведь первый вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос. И в результате всё прекратилось достаточно быстро. К врачу не ходил. Долго очень всё срасталось. Время ушло, и потом я перешёл в другой вид спорта.
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 18:06, Ашберн
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