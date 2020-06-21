Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, чем занимается в свободное время. «Спорт или почитать, или музыку послушать», — приводит его слова РИА Новости. Ранее Путин показал журналистам комнаты в своём рабочем кабинете.

Путин рассказал, чем занимается в свободное время

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