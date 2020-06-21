Политика
RT на русскомПутин рассказал, чем занимается в свободное время
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, чем занимается в свободное время. «Спорт или почитать, или музыку послушать», — приводит его слова РИА Новости. Ранее Путин показал журналистам комнаты в своём рабочем кабинете.
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Культура
Создатели «Зверополиса» работают над новым мультфильмом о волшебниках
Авторы мультфильма "Зверополис" студии Walt Disney Байрон Ховард и Джаред Буш готовят новый анимационный проект, передает РИА Новости со ссылкой на Collider.
Ревизор.ру 00:45
Общество
30 случаев коронавируса выявили в Калининградской области за сутки
30 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Калининградской области за сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
FlashNord 05:23
Армия и оружие
Рассекречены документы о первых днях Великой Отечественной войны
Министерство обороны России рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 18 июня в 18:50
Политика
Путин назвал визит украинского руководства в Москву неизбежным
Украинские власти посетят Москву для переговоров с российскими коллегами, считает президент РФ Владимир Путин.
iReactor 07:07
Происшествия
Британская полиция признала нападение в Рединге терактом
"Национальное контртеррористическое управление полиции теперь может подтвердить, что нападение на людей с ножом, произошедшее в Рединге вчера вечером (20 июня) было признано терактом", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:44
Происшествия
В Липецкой области шесть человек погибли в ДТП
Шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области, сообщает МЧС России.
РИА Новости 06:21
Общество
Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца
С территории России будут видны только неполные фазы затмения. Астрономическое событие первыми увидят жители Центральной Африки в 07:48 мск.
Известия 00:28
Происшествия
В Норильске пресекли массовую драку
РИА Новости 06:37
Политика
Путин заявил, что часто ночует в Кремле
Российский лидер Владимир Путин рассказал, что он часто ночует в Кремле, если у него много работы.
iReactor 07:04
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе
В результате стрельбы в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб один человек, еще 11 получили ранения, сообщает местная полиция в Twitter.
РБК 06:54
Футбол
«Краснодар» согласился на перенос матча с «Динамо»
Российская газета вчера в 17:09
Политика
Путин призвал работать, а не искать преемников
Путин призвал работать, а не искать преемников.
ТАСС 06:57
Политика
Путин: Россия за 20 лет стала другой
За 20 лет в России сильно изменилась ситуация, страна стала практически другой, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1". Он напомнил, что 20 лет назад было всем тяжело, "страна стояла у очень опасной черты возможного коллапса или развала".
Вести.Ru 06:07
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Авто
Две модели Haval ушли с российского рынка
110km.ru 19 июня в 09:13
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform вчера в 12:54
Шоу-бизнес
Стало известно о ремиссии Анастасии Заворотнюк
Evo-rus.com 06:47
Армия и оружие
Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости вчера в 10:33
Политика
Путин рассказал о жестких разговорах со своими подчиненными
Владимир Путин рассказал о жестких разговорах, которые он проводит со своими подчиненными.
Профиль 06:22
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
Происшествия
Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез
Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
Lenta.ru 05:12
Технологии
Ученый предсказал конец света 21 июня
Конец света наступит в воскресенье, 21 июня. Об этом пишет арабский интернет-портал Al-Ain со ссылкой на данные ученого Паоло Тагалогина.
ФАН 18 июня в 06:32
Наука
Предрасположенность к диабету научились выявлять в детстве
Метод раннего выявления признаков предрасположенности к развитию диабета второго типа разработала группа ученых из Бристольского университета Великобритании, сообщается в статье, опубликованной 21 июня в американском медицинском журнале Diabetes Care.
ИА Красная Весна 06:34
Здоровье
За сутки на Сахалине выявили 38 новых случаев коронавируса
Как сообщил глава Сахалинской области в своём телеграм-канале, за сутки статистика по COVID-19 пополнилась 38 новыми случаями.
АСТВ 06:48
Происшествия
Пропавшего в Астрахани мальчика нашли замурованным в бетоне
В Астрахани следователи обнаружили залитое в бетон тело 12-летнего мальчика, который числился пропавшим с марта этого года, говорится в сообщении регионального Следственного комитета.
Газета.Ru вчера в 12:46
Армия и оружие
Коалиция США заявила об уничтожении трех лагерей ИГ в Ираке
«По согласованию с правительством Ирака самолеты коалиции уничтожили три лагеря ИГ в Вади Аш-Шай в Ираке 19 июня»,-- говорится в заявлении.
Коммерсантъ 00:59
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54