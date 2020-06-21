Политика

RT на русскомRT на русскомПутин рассказал, чем занимается в свободное время

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, чем занимается в свободное время. «Спорт или почитать, или музыку послушать», — приводит его слова РИА Новости. Ранее Путин показал журналистам комнаты в своём рабочем кабинете.
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Путин рассказал о своих занятиях в свободное время

Lenta.ru05:46

Путин рассказал о занятиях в свободное время

Известия05:44

Путин рассказал, чем занимается в свободное время

Газета.Ru05:01

Путин рассказал, чем занимается в свободное время

RT на русском05:16

Путин рассказал, как проводит свободное время

ТАСС05:16

Путин рассказал, чем занимается в свободное время

РИА Новости04:36

Путин рассказал, чем занимается в свободное время

ТК Звезда04:36
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Происшествия

В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа

ТАСС 03:59
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Культура

Создатели «Зверополиса» работают над новым мультфильмом о волшебниках

Авторы мультфильма "Зверополис" студии Walt Disney Байрон Ховард и Джаред Буш готовят новый анимационный проект, передает РИА Новости со ссылкой на Collider.
Ревизор.ру 00:45
Общество

30 случаев коронавируса выявили в Калининградской области за сутки

30 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Калининградской области за сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
FlashNord 05:23
Армия и оружие

Рассекречены документы о первых днях Великой Отечественной войны

Министерство обороны России рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 18 июня в 18:50
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Политика

Путин назвал визит украинского руководства в Москву неизбежным

Украинские власти посетят Москву для переговоров с российскими коллегами, считает президент РФ Владимир Путин.
iReactor 07:07
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Происшествия

Британская полиция признала нападение в Рединге терактом

"Национальное контртеррористическое управление полиции теперь может подтвердить, что нападение на людей с ножом, произошедшее в Рединге вчера вечером (20 июня) было признано терактом", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:44
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Происшествия

В Липецкой области шесть человек погибли в ДТП

Шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области, сообщает МЧС России.
РИА Новости 06:21
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Общество

Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца

С территории России будут видны только неполные фазы затмения. Астрономическое событие первыми увидят жители Центральной Африки в 07:48 мск.
Известия 00:28
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Происшествия

В Норильске пресекли массовую драку

РИА Новости 06:37
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Политика

Путин заявил, что часто ночует в Кремле

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что он часто ночует в Кремле, если у него много работы.
iReactor 07:04
Происшествия

Неизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе

В результате стрельбы в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб один человек, еще 11 получили ранения, сообщает местная полиция в Twitter.
РБК 06:54
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Футбол

«Краснодар» согласился на перенос матча с «Динамо»

Российская газета вчера в 17:09
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Политика

Путин призвал работать, а не искать преемников

Путин призвал работать, а не искать преемников.
ТАСС 06:57
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Политика

Путин: Россия за 20 лет стала другой

За 20 лет в России сильно изменилась ситуация, страна стала практически другой, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1". Он напомнил, что 20 лет назад было всем тяжело, "страна стояла у очень опасной черты возможного коллапса или развала".
Вести.Ru 06:07
Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
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Авто

Две модели Haval ушли с российского рынка

110km.ru 19 июня в 09:13
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Технологии

Microsoft внезапно обновила Windows 7

Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform вчера в 12:54
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Шоу-бизнес

Стало известно о ремиссии Анастасии Заворотнюк

Evo-rus.com 06:47
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Армия и оружие

Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США

В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
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Общество

Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости вчера в 10:33
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Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера

Lenta.ru 02:45
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Политика

Путин рассказал о жестких разговорах со своими подчиненными

Владимир Путин рассказал о жестких разговорах, которые он проводит со своими подчиненными.
Профиль 06:22
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Шоу-бизнес

Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов

Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
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Происшествия

Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез

Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
Lenta.ru 05:12
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Технологии

Ученый предсказал конец света 21 июня

Конец света наступит в воскресенье, 21 июня. Об этом пишет арабский интернет-портал Al-Ain со ссылкой на данные ученого Паоло Тагалогина.
ФАН 18 июня в 06:32
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Наука

Предрасположенность к диабету научились выявлять в детстве

Метод раннего выявления признаков предрасположенности к развитию диабета второго типа разработала группа ученых из Бристольского университета Великобритании, сообщается в статье, опубликованной 21 июня в американском медицинском журнале Diabetes Care.
ИА Красная Весна 06:34
Здоровье

За сутки на Сахалине выявили 38 новых случаев коронавируса

Как сообщил глава Сахалинской области в своём телеграм-канале, за сутки статистика по COVID-19 пополнилась 38 новыми случаями.
АСТВ 06:48
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Происшествия

Пропавшего в Астрахани мальчика нашли замурованным в бетоне

В Астрахани следователи обнаружили залитое в бетон тело 12-летнего мальчика, который числился пропавшим с марта этого года, говорится в сообщении регионального Следственного комитета.
Газета.Ru вчера в 12:46
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Армия и оружие

Коалиция США заявила об уничтожении трех лагерей ИГ в Ираке

«По согласованию с правительством Ирака самолеты коалиции уничтожили три лагеря ИГ в Вади Аш-Шай в Ираке 19 июня»,-- говорится в заявлении.
Коммерсантъ 00:59
Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
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