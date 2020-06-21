Политика
РИА НовостиПутин рассказал, чем занимается в свободное время
Президент России Владимир Путин рассказал, что занимается спортом или слушает музыку, когда у него есть свободное время. "Спорт или почитать, или музыку послушать", - сказал Путин в интервью, которое покажут на телеканале "Россия 1".
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Политика
Главы МИД России и Египта провели телефонный разговор
Ситуацию в Ливии обсудили главы МИД России и Египта, говорится в комментарии МИД РФ по итогам телефонного разговора.
Вести.Ru 11:30
Технологии
В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС
По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает.
Evo-rus.com 10:35
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Происшествия
Найден второй погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве
Тело второго погибшего найдено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве.
Lenta.ru 05:52
Футбол
Асхабадзе: «Все новички „Факела“ пришли на оклады, как в своих прежних клубах, некоторые даже пошли на понижение»
Фонд оплаты труда футболистов не отличается от зимнего периода, здесь простая арифметика: девять игроков покинули клуб, пополнили команду пока шестеро, все новички пришли на такие же оклады, которые были у них на прежних местах работы, некоторые даже пошли на понижение по ряду причин, не желая продлевать трудовые отношения в предыдущих клубах.
Sport24.ru 11:25
Политика
В США поддержали предложение Литвы о ядерном арсенале России и Китая
Соединенные Штаты полностью поддерживают предложение Литвы о включении в новый договор по контролю за вооружениями всего ядерного арсенала России и Китая.
Военное обозрение 19 июня в 23:40
Общество
Кадыров прокомментировал беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
RuNews24.ru 19 июня в 20:35
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество
Пассажиры подали в суд на «American Airlines» из-за расизма
Телеканал NBC News рассказал о совместном иске пяти человек против авиакомпании "American Airlines".
Pravda.Ru 13:09
Футбол
Главный тренер «Оренбурга»: «Вмешался судья и решил все по-своему»
Спорт-Экспресс 12:59
Общество
Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам
Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском вчера в 10:49
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в июле
Сильных осадков не ожидается, тут все в пределах нормы, говорит заведующая лабораторией Гидрометцентра Российской Федерации.
SMINEWS в Иванове 19 июня в 20:23
Общество
Беглов рассказал об отмене ограничений в Петербурге
Беглов заявил, что город работает с Роспотребнадзором и над снятием других ограничений.
Neva.Today 08:19
Технологии
Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети
В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
Live24 вчера в 10:00
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
Общество
Бизнес Валерии и Иосифа Пригожина оказался на грани разорения
RuNews24.ru 11:56
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Футбол
В Британии обратили внимание на 17-летнего голкипера «Ростова»
Газета.Ru вчера в 07:22
Общество
В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель
18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия 10:54
Политика
Сыну кандидата на пост президента Белоруссии предъявили обвинение
Минск, 21 июня 2020, 17:31 — REGNUM Эдуарду Бабарико, который является сыном претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико и руководителем его избирательного штаба, следователи предъявили обвинение.
REGNUM 10:31
Экономика
Пенсионерам могут выплатить недополученные за два года пособия
В России предложили выплатить пенсионерам недополученные за 2016 – 2018 годы денежные средства.
ФАН 19 июня в 09:36
Армия и оружие
На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску
«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — говорит эксперт.
РБК вчера в 23:33
Футбол
Крылья Советов — Ахмат 2:4
ProstoProSport 19 июня в 12:57
Происшествия
Активиста Петра Верзилова задержали в Москве
Участник арт-проекта «Война» Петр Верзилов задержан в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 21 июня.
Известия 07:48
Футбол
«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры
«Сельта» одержала крупную победу над «Алавесом» в матче 30-го тура испанской футбольной Примеры.
RT на русском 10:04
Армия и оружие
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
РИА Новости вчера в 07:51