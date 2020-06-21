Президент России Владимир Путин рассказал, что занимается спортом или слушает музыку, когда у него есть свободное время. "Спорт или почитать, или музыку послушать", - сказал Путин в интервью, которое покажут на телеканале "Россия 1".

Путин рассказал, чем занимается в свободное время

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