Политика
РИА НовостиПутин рассказал, чем занимается в свободное время
Президент России Владимир Путин рассказал, что занимается спортом или слушает музыку, когда у него есть свободное время. "Спорт или почитать, или музыку послушать", - сказал Путин в интервью, которое покажут на телеканале "Россия 1".
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Наука
В Израиле археологи обнаружили бронзовый «скипетр бога»
Evo-rus.com вчера в 07:45
Здоровье
В Краснодарском крае 21 июня выявили 64 новых случая коронавируса
По данным на 21 июня, на Кубани общее число инфицированных достигло 5 тыс. 440 человек, при этом 4 тыс. 181 пациент успешно вылечились и выписались из больниц.
Кубань 24 03:50
Политика
Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты
Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
Коммерсантъ 07:42
Футбол
«Динамо» поблагодарило «Краснодар» за согласие перенести матч
РИА Новости 07:38
Происшествия
Активиста Петра Верзилова задержали в Москве
Известия 07:48
Путешествия
Полноценный курортный сезон откроется в Краснодарском крае 21 июня
Все гостиницы, отели и курорты возобновляют работу с 21 июня в одном из основных туристических регионов России - Краснодарском крае, обязательным остается помещение на 14-дневную изоляцию в обсерватор граждан, прибывших из-за рубежа.
ТАСС вчера в 17:07
Политика
Суд в Ереване отказался арестовывать лидера оппозиции
Суд в Ереване отказался арестовывать главу армянской оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.
RT на русском 08:32
Армия и оружие
Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию
Президент подчеркнул, что Египет никогда не был сторонником агрессии, он действует только ради мира, а безопасность Ливии является частью национальной безопасности Египта.
Российская газета 01:33
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Венцеслав Венгржановский рассказал о жизни после славы
Экс-участник «ДОМа-2» Венцеслав Венгржановский рассказал журналистам, что жив и пребывает в добром здравии, но не может развестись с новой женой, от которой ушел к любовнице.
Anews 07:14
Политика
Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Гаджеты
Среднебюджетный OnePlus Z выйдет с 30-ваттной зарядкой
Скорее всего, речь идет о среднебюджетном смартфоне OnePlus Z, известном также как OnePlus Nord.
Anonsens вчера в 04:22
Происшествия
В Киеве под завалами дома могут находиться от двух до шести человек
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что под завалами дома, где произошел взрыв газа, могут находиться от двух до шести человек.
РИА Новости 07:00
Происшествия
В Петербурге подростки напали на семью уличных музыкантов из-за песен
Полиция проводит проверку после того, как группа подростков у метро напала на семейную пару безработных уличных музыкантов из-за того, что молодым людям не понравились песни под гитару, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 07:18
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости 06:50
Происшествия
В протестующем американском городе произошла стрельба
В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, где проходят протесты после смерти чернокожего Джорджа Флойда, скончавшегося в результате жестких действий полицейских при его аресте, произошла стрельба.
Lenta.ru 04:32
Общество
Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца
BFM.ru вчера в 17:30
Игры
Создан эмулятор, переделывающий старые двухмерные игры в трехмерные
Разработчиками компании Geod Studio был создан эмулятор, переделывающий старые двухмерные игры в трехмерные.
Ferra вчера в 08:55
Политика
Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 08:30
Наука
Выявлен способствующий развитию рака горла фактор
Нашумевшее исследование британских онкологов отыскало фактор, который значительно способствует развитию рака горла.
ToDay News Ufa 04:26
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
Здоровье
Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
Александр Мясников, медик и телеведущий, перечислил продукты, которые способны снизить уровень холестерина в крови.
ToDay News Ufa 07:19
Авто
Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана
Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня вчера в 15:20
Футбол
«Ростов» может сыграть с «Арсеналом» основным составом
Появилась первая информация о перспективах выхода из карантина футбольной команды "Ростов", которая из-за заражения шести игроков вынуждена была изолироваться и пропустила матч 23-го тура чемпионата страны против "Сочи": за ростовчан играли футболисты молодежного состава.
Вести.Ru 06:51
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Армия и оружие
Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17